Стоимость зимних покрышек подскочила к сезону на 25%

Переобувка с летней резины на новую зимнюю в этом году выльется в значительные расходы для россиян: рост цен с начала года на зимние покрышки достиг 25% и не останавливается. В стоимости шин большую роль играют затраты на сырье, а его производство еще не восстановилось, объясняют эксперты.

Жители России раньше обычного срока начали интересоваться покупкой зимних шин – в последнюю неделю сентября спрос на этот товар вырос практически вдвое по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные исследования (есть у «Газеты.Ru») автоклассифайда «Дром.ру». Обычно сезонная смена резины и связанный с ней всплеск активности покупателей наблюдается примерно в середине месяца, одновременно со спросом скакнули вверх и цены.

«Пик спроса на шины в стране приходится на середину октября. Но в этом году мы наблюдаем значительный рост цен на автомобильные шины уже перед сезоном — до 25% и более»», — сообщили «Газете.Ru» в пресс службе «Дром.ру».

В среднем же по России стоимость зимних шин с января по начало октября увеличилась на 15-20%, а в рублевом номинале средний чек комплекта новых шин (4 шт.) составляет сейчас 44 тыс. рублей, — подержанных – 14,5 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

С сентября сильнее всего подорожали наиболее дешевые и распространенные 13-дюймовые покрышки, которые применяются, в частности, на автомобилях «АвтоВАЗа» семейства «Жигули» и Samara,

а также наиболее крупные и дорогие шины с посадочным диаметром 19-20 дюймов для дорогих и мощных седанов и внедорожников,

свидетельствуют данные портала tyresaddict.ru, занимающегося мониторингом цен в шинных магазинах. Средняя стоимость 13-дюймовой покрышки только за последний месяц выросла с 2,9 тыс. рублей до 3,1 тыс. рублей, 19-дюймовой – с 14,7 тыс. рублей до 15,6 тыс. рублей. При этом нельзя сказать, что с производством шин в России большие проблемы — оно восстанавливается: по данным Росстата, за 8 месяцев этого года произведено 42,4 млн покрышек, что на 26% больше, чем годом ранее.

Сами шинники, опрошенные «Газетой.Ru», неохотно комментируют свою ценовую политику, а среди факторов, влияющих на маркетинговую политику, называют продолжающуюся пандемию COVID-19 и ужесточение регулирования шинного рынка в России со стороны государства.

«Nokian Tyres в течение года старалась максимально сдерживать рост цен, в результате чего отпускные цены на нашу продукцию дистрибьюторам выросли не более чем на 5%. В то же время розничные цены для потребителей выросли более значительно, – сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Nokian, –

Это произошло в том числе как следствие политики государственных органов по увеличению налоговой и иной нагрузки на бизнес и изменению условий работы на рынке».

Например, внедрение обязательной маркировки шин привело к существенному росту затрат по всей цепочке системы дистрибьюции, добавили в компании. Дефицита на шинном рынке, вместе с тем, производители шин не ожидают.

«Наша индустрия, как большинство других, испытывает последствия из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, рассказал «Газете.Ru» пиар-менеджер российского офиса Michelin Георгий Голубев, — Вместе с тем, отмечу, что завод по производству шин в Давыдово (Московская область — «Газета.Ru») функционирует в стандартном режиме. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить всех желающих, шинами».

Саму ценовую политику компании в Michelin не комментируют. В Pirelli не смогли оперативно ответить на вопросы относительно роста цен и факторов, которые на это влияют, аналогичные запросы в GoodYear, Continental, Cordiant и Hankook остались без ответа. Высокую покупательскую активность со стороны автомобилистов можно отчасти объяснить эффектом отложенного спроса, полагают эксперты — в 2020 году многие из них отложили смену резины до лучших времен.

«Необходимо учесть, что в прошлом году из-за коронавирусных ограничений многие автомобилисты не очень активно меняли шины, – рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов, –

Здесь присутствует ряд разнонаправленных тенденций: первичный рынок может быть под негативным влиянием недопроизводства автомобилей, а на вторичном в то же время присутствует отложенный спрос».

В совокупности эти факторы могут обеспечить неплохой спрос, а с точки зрения цен важнее издержки производителей. Изменение цен на сырье значительно отражается на стоимости автомобильных шин, объясняет руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский. По его словам, примерно 40% в себестоимости шины приходится на каучуки, 15% — на корд и еще 10% — затрачиваемая в процессе производства электроэнергия. В России хорошо развита шинная отрасль, поэтому каких-либо серьезных шоков на этом рынке он не ожидает.

«В целом спрос на автомобильные шины в большей степени соотносится с парком автомобилей в стране, а не объемами их продаж, поскольку шины служат в среднем 5-6 лет», — заключает Дмитрий Бабанский.