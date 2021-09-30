Страховщики рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО

Ведущие страховые компании российского рынка рассказали «Газете.Ru» о том, какие факторы влияют на расчет тарифа полисов ОСАГО и дали советы автомобилистам — как снизить стоимость страховки. Вместе с тем, страховщики отказались от внедрения телематических устройств для отслеживания стиля вождения и возможного предоставления скидок в рамках ОСАГО, такая опция доступна только для каско. Определение базовой ставки в рамках тарифного коридора остается максимально непрозрачным, говорят эксперты, а в случае недовольства стоимостью полиса автовладельцу остается только искать другую компанию.

После очередного этапа реформы ОСАГО страховые компании получили возможность применять к автовладельцам индивидуальные тарифы с учетом разнообразных факторов риска – включая нарушение водителем ПДД, участие в крупных авариях и иные обстоятельства, вплоть до модели автомобиля и семейного положения страхователя. Спустя год после внедрения так называемого «коэффициента страховщика» представители ведущих страховых компаний, работающих в системе ОСАГО, рассказали «Газете.Ru» о практике ценообразования полисов.

«Чтобы стоимость страховки была невысокой, не нужно указывать молодых водителей, которые оказывают дополнительную нагрузку на стоимость полиса, а очень осознанно подходить к перечню лиц, допущенных к управлению, – объясняет «Газете.Ru» руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании ВСК Татьяна Кудрявцева, — Также на стоимость полиса влияет период, в течение которого действует страховая защита».

Представитель страховщика крайне не советует автовладельцам указывать в заявке на полис недостоверную информацию, –

если это обнаружится, страховая компания имеет право расторгнуть договор и даже вчинить регрессный иск, если ложные данные выявили после страхового случая.

После индивидуализации тарифа цена полиса ОСАГО стала зависеть от множества факторов, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

«Чтобы меньше платить за полис, стоит соблюдать следующие рекомендации:

быть многолетним клиентом одной страховой компании, накопить безаварийный стаж вождения, не забывать своевременно продлевать полис и заключать договор с периодом использования, кратным году»,

— советует он.

В «Ренессанс Страховании» среди факторов, влияющих на значение базовой ставки, указывают в том числе марку, модель и тип транспортного средства, его возраст и мощность, а в случае с машинами юридических лиц – еще и коэффициент персонального рейтинга допущенных к управлению водителем. Всего список факторов, принимающихся к вниманию при установке тарифа, насчитывает 29 пунктов.

Нынешний порядок расчёта базовой ставки тарифа по ОСАГО предоставляет страховщикам в том числе право «пенализировать» нарушение водителями ПДД и увеличивать для них стоимость полиса.

«На образование индивидуального тарифа в ОСАГО всегда главным образом влияло три фактора: коэффициент бонус-малус (КБМ), коэффициент возраст-стаж (КВС) и территория страхования, — объясняет «Газете.Ru» руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев, — К ним добавился еще и четвертый пункт – отсутствие в истории страхователя серьезных нарушений ПДД, допущенных повторно».

В ВСК на текущий момент не используется фактор правонарушения при расчёте базовой ставки страхового тарифа. А «Ингосстрах» учитывает при расчете полиса грубые нарушения ПДД:

проезд на запрещающий сигнал светофора, оставление места аварии, управление машиной в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования, а также серьезное превышение скорости.

«Согласно закону об ОСАГО любая страховая компания может увеличить тариф за различные нарушения ПДД, такие как проезд на красный свет, выезд на «встречку» или превышение скорости, — объясняет «Газете.Ru» гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко, — В то же время для хороших и аккуратных водителей действуют наиболее выгодные условия».

Штрафы и ДТП учитываются при оценке и формировании цены полиса также в страховой компании РЕСО-Гарантия».

Скидок по телематике так и не дождались

Практика внедрения телематических GPS/ГЛОНАСС трекеров, способных отследить стиль вождения и предложить аккуратным водителям скидку, в системе ОСАГО распространения так и не получила. Несмотря на то, что законопроект Минфина, предусматривающий введение такой практики, был отклонен, фактически такая возможность у страховщиков осталась, писала «Газета.Ru». Однако применять трекеры для предоставления скидок на ОСАГО страховщики оказались не готовы: такая практика по-прежнему действует только для тарификации каско.

Аккуратные водители, чья манера вождения отвечает установленным стандартам, могут рассчитывать на скидку до 30% при оформлении полиса каско, уточняет Виталий Княгиничев из «Ингосстраха». Впрочем, для расчета базовой ставки ОСАГО компания телематические трекеры не использует, ссылаясь на недостаток их тиража.

«При текущем объеме доступных устройств на рынке достаточно сложно говорить о том, что страховщики массово внедрят телематику для ОСАГО», — сомневается он.

На текущий момент и ВСК не использует информацию с телематических устройств при определении базовой ставки страхового тарифа «автогражданки», уточнили «Газете.Ru» в компании. Нет таких вариантов страхования и в «РЕСО-Гарантии».

В «Тинькофф Страховании» не применяют трекеры для расчета ОСАГО, поскольку «это дорого и неудобно для большинства клиентов».

С начала реформы по индивидуализации тарифов, которая стартовала в 2019 году, конкуренция между страховщиками за безубыточных водителей существенно возросла, считают в Российском союзе автостраховщиков» (РСА).

«По мнению союза, страховщики должны сами, на основании своих актуарных расчётов, определять, какие именно тарифные факторы и в какой степени должны сказывается на стоимости полиса ОСАГО. Это создаёт основу для развития конкуренции на рынке ОСАГО, которая выгодна в первую очередь автовладельцам», — сообщили «Газете.Ru» в РСА.

Тариф втемную

Система расчета базовой ставки в рамках действующего тарифного коридора остается максимально непрозрачной, прежде всего, это выгодно самим страховщикам, говорят эксперты.

«Мы не знаем бухгалтерии страховщиков – она непрозрачна, мы не знаем критерии, по которым идет начисление, каждая страховая делает это «под одеялом» и этому способствуют последние поправки в законодательство,

— говорит «Газете.Ru» лидер автомобильного движения «Свобода выбора», экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, — Страховщикам надо было добиться главного – расширения тарифного коридора, чтобы развязать себе руки. Никакой реформой это не является».

По закону страховщики обязаны выплачивать в качестве возмещения автовладельцам 70% собранных средств, 3% идет в резервный фонд и оставшиеся проценты – на их премиальные. Страховые компании же за все время существования ОСАГО, по официальным данным Минфина, выплачивали на компенсации по ДТП и выплачивают 58%, 62%, 64%, но 70% — никогда, знает Лысаков.

«Чем больше будет произвольного и субъективного в установлении тарифов, тем страховым компаниям легче манипулировать ими, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» председатель «Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, — Если же все сводится к объективным, формализованным критериям, тогда манипуляция затруднена».

Автовладелец имеет право настаивать на раскрытии всех критериев начисления страховой премии, требовать этого, а если их все же не раскроют – сменить страховую компанию, подчеркивает правозащитник.

«Договор ОСАГО обязательный для страхования, но только в том плане, что он должен быть заключен, а страховая компания выбирается добровольно», — заключил Похмелкин.