Эксперт считает, что люди с судимостью обойдут запрет на работу в такси

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, запрещающий лицам с непогашенной судимостью работать водителями такси и общественного транспорта. Автопарки проигнорируют обязанность мониторить уголовную ответственность своих шоферов, и в результате все останется как есть, отметили эксперты в беседе с «Газетой.Ru».

Граждане, имеющие непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не смогут работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Такие запреты предусмотрены в законопроекте правительства РФ, размещенном во вторник на официальном сайте Госдумы. Документ предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта и ряд других нормативных актов.

«К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений:

убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества»,

— говорится в документе.

Похожие ограничения должны быть введены и в отношении водителей общественного транспорта — за руль автобуса, троллейбуса, маршрутки, а также в кабину трамвая или состава метро не пустят тех, кто имеет непогашенную судимость за «преступления против общественной безопасности, преступления, против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации тяжкими и особо тяжкими преступлениями».

Предполагается, что поправки должны вступить в силу c 1 сентября следующего года. С этого момента работодатели при найме водителей такси и общественного транспорта будут обязаны запрашивать у кандидатов справку об отсутствии непогашенной судимости. Те, кто уже работают, должны будут ее предоставить до 1 марта 2023 года. В противном случае работодатель будет вправе уволить сотрудника. Если окажется, что у сотрудника есть судимость, то его могут отстранить от работы до погашения.

Законопроект также предусматривает, что справка об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям будет необходима и при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках.

Кто и как будет проверять наличие судимости у действующих ИП, в документе не уточняется.

Эксперты отмечают, что по действующему законодательству водителем такси или общественного транспорта может быть человек, имеющий не менее трех лет водительского стажа и российские права.

Исключение сделано только для граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизия – им разрешено управлять такси или автобусом по национальным правам, отмечает работавший для эксперимента таксистом координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам,

несмотря на отсутствие соответствующего закона, уже сейчас службы безопасности проверяют потенциальных работников и ИП на предмет судимости.

Но делают это по большей части лишь формально, говорит эксперт. Периодически в ходе рейдов ГИБДД выявляются таксисты, находящиеся в розыске. По его мнению водители с уголовной судимостью смогут продолжить работать — благодаря отсутствию ответственности таксопарков и агрегаторов такси, с которыми заключается договор. Последние просто не будут обращать внимание на судимость, либо не смогут ее проверить, уверен он.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, закон сможет нормально работать, только если правоохранительные органы наладят работу по проверке таксистов и водителей общественного транспорта.

«Пока ГИБДД не может толком разобраться даже с правами водителей из других стран. «Случаи, когда за руль садятся иностранцы без российских прав, к сожалению, не редкость»,

— отмечает эксперт.

Документ, внесенный на рассмотрение Госдумы, только усилит дискриминацию шоферов, считает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. По его мнению, требование об отсутствии судимости должно касаться только рецидивистов.

«Человек вышел из тюрьмы, на более-менее нормальную работу устроится ему крайне сложно. Если у него есть права, он идет в таксисты, чтоб хоть что-то заработать. Но ему и тут ставят запрет, на особо разбираясь, почему человек оступился и совершил преступление», — заключает Попков.