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Автомобили

Разработчик Aurus приступил к созданию «автопилота»

К 2023 году НАМИ намерена разработать функцию автономного вождения

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Aurus Senat

Aurus Senat

Alexander Migl/Wikimedia Commons
В России разрабатывается собственная система автомобильных «электронных помощников» — включая адаптивный круиз-контроль, функцию экстренного торможения и даже систему автоматического объезда препятствий, выяснила «Газета.Ru». В качестве носителя агрегатов для испытаний выбрана Lada Vesta с вариатором. Система может быть предназначена для автомобилей представительского класса Aurus, считают эксперты, хотя на рынке существуют и готовые решения в этой области.

Государственный научно-исследовательский институт НАМИ приступил к разработке беспилотной системы, которая начнется со второго и третьего уровня автоматизации автомобиля, следует из закупочной документации к научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработке (НИОКР), с которой ознакомилась «Газета.Ru».

На экспериментальную разработку, которую предполагается выполнить в течение трех лет, НАМИ выделено около 38,7 млн рублей. Согласно конкурсной документации проекта, «задачей работы является предоставление высокотехнологичных компонентов для опытных образцов ADAS (активные помощники), современного аттестованного испытательного оборудования, высокоточных средств измерений, сертифицированного программного обеспечения, методическое обеспечение работ».

Исследовательская работа разбита на три этапа: на первом из них, до 30 ноября этого года, НАМИ должен исследовать усовершенствованную функцию безопасного автоматического торможения.

Затем, до конца ноября будущего года, институт должен обеспечить предварительные испытания виртуально-физической системы сенсорного и алгоритмического обеспечения функций активной безопасности и вместе с автоматическим торможением исследовать адаптивный круиз-контроль.

На заключительном этапе НИОКР, с декабря 2022-го по конец ноября 2023 года, должны быть проработаны функции безопасного объезда препятствий (3-й уровень автономности) совместно с ранее разработанными системами.

В этот же период состоятся окончательные доводочные испытания всего набора «электронных помощников».

По классификации для автомобильных автопилотов, введенной американским Обществом автомобильных инженеров (SAE), второй уровень автоматизации включает системы помощи водителю в рулевом управлении и торможении, а также помощник удержания автомобиля в полосе. Такими технологиями оснащается значительное число автомобилей: не только машины представительского класса, но и бизнес-седаны, такие как Audi A6 или Mercedes E-Class. Третий уровень автономности предполагает возможность машины брать на себя решение при динамическом управлении, уходя от вероятного ДТП. Пока такую опцию на рынке предлагает только Tesla.

В качестве носителя агрегатов для комплекса российской системы активной безопасности институт отдельным лотом пытался закупить легковой автомобиль. Технические характеристики, указанные в запросе котировок, по всем параметрам соответствуют седану Lada Vesta с мотором 1.6 и вариатором. В частности, жестко зафиксирована габаритная длина машины (4410 мм), наличие вариатора и задних дисковых тормозов.

Впрочем, приобрести машину НАМИ пока не удалось — на фоне дефицита автомобилей и роста цен на них желающих продать институту Vesta с вариатором за 767 тыс. рублей не нашлось. Согласно официальному прайс-листу «АвтоВАЗа», рекомендованная розничная цена на эту модификацию Vesta сейчас начинается уже с 934 тыс. рублей.

Готовые решения для таких систем уже существуют в мировом автопроме, однако отечественную разработку логично применить для российского бренда автомобилей представительского класса Aurus, за разработку которых отвечает НАМИ, полагают эксперты.

«Это в первую очередь ориентировано на Aurus с точки зрения безопасности и, возможно, дополнительной компенсации утилизационного сбора, — предположил в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Учитывая, что все закупки на «АвтоВАЗе» осуществляет одна из организаций альянса Renault-Nissan, вряд ли новая разработка будет интересна для Lada».

Очевидно, что разработка «электронных помощников» российским институтом ведется из соображений локализации таких технологий, добавил собеседник. Сейчас на Aurus используются автоматические помощники, эти решения поставлены сторонними разработчиками.

Системы активной безопасности востребованы во всем мире и Россия здесь не исключение, считает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Нельзя говорить о том, что Россия чем-то отличается и такие системы здесь не нужны. Другое дело, что они уже есть у многих автопроизводителей, — сказал Беспалов «Газете.Ru».

— Весь мир движется от нулевого уровня автоматизации машин к пятому (полному автопилоту), поэтому, естественно, такие системы востребованы».

В компании Aurus не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о возможном внедрении российской системы активной безопасности на автомобилях этой марки, посоветовав обратиться в НАМИ. Пресс-служба НАМИ вопросы «Газеты.Ru» о цели и ходе работ, а также о возможных заказчиках системы активной безопасности на момент публикации также оставила без ответа.

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