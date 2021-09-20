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Автомобили

Низвержение лидера: Skoda стала надежнее Toyota

В Британии опубликовали рейтинг популярных кроссоверов

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Lexus/Skoda/Mazda/Hyundai
Skoda Kodiaq признан наиболее надежным кроссовером в рейтинге Driver Power Survey. Автомобили Toyota, славящиеся своей живучестью, неожиданно расположились на краю первой десятки. В современных условиях уже нельзя считать какую-либо марку безоговорочно надежной из-за усложнившейся конструкции машин, говорят эксперты.

Издание Autoexpress опубликовало ежегодный клиентский рейтинг надежности Driver Power Survey. Лидером в сегменте кроссоверов британские автомобилисты признали Skoda Kodiaq.

Также в первую десятку кроссоверов, не доставляющих проблем по надежности своим владельцам в Великобритании, вошло 8 моделей – это Skoda Karoq, Mazda CX-5, Lexus NX, Peugeot 2008, Volvo XC40. Все они, согласно мнению опрошенных автовладельцев, очень выносливы в разных режимах эксплуатации.

Эти модели присутствуют на российском рынке.

Полноприводники Toyota в этом году, неожиданно для самих исследователей, оказались в числе аутсайдеров:

компактный «паркетник» CH-R переместился с пятого на девятое место по сравнению с прошлогодним исследованием, а RAV4 – с восьмого на десятое.

Из данного рейтинга в России не продаются лишь два автомобиля. В частности компактный Hyundai Kona, участники исследования поставили на второе место – в этом сегменте в нашей стране выступает собираемый на заводе в Санкт-Петербурге Hyundai Creta, изначально ориентированный на рынки развивающихся стран. Не продается в России и Volkswagen T-Roc (пятое место в списке), впрочем, фактически его технологическим «клоном» является Skoda Karoq, который производят на заводе в Нижнем Новгороде.

Помимо собственно надежности, среди достоинств Kodiaq автовладельцы называли в числе плюсов отделку интерьера, а также широкий выбор агрегатов – включая дизельные и гибридные версии. На российском рынке Kodiaq местной сборки оснащен скромнее – гибридов в нашей стране у чешской марки нет.

У японского паркетника Mazda CX-5 (третье место) составители рейтинга отметили, помимо надежности, управляемость, практичность и стиль,

у Peugeot 2008 – эффект новизны недавно дебютировавшей модели, у Volvo XC40 – удачную платформу и широкий выбор агрегатов, в том числе наличие электрической версии.

Среди сильных сторон автомобилей Toyota упоминается пятилетняя гарантия и широкий набор технологичных опций. В целом разрыв между разными позициями в рейтинге невелик, к примеру, приведенная в рейтинге оценка удовлетворенности клиентов надежностью автомобиля для Kodiaq составляет 97%, для Toyota RAV4 – 94%.

Рейтинг Driver Power от Autoexpress формируется на основе опроса реальных автомобилистов, которым предлагают оценить свои автомобили по 10 критериям, включая надежность, практичность, управляемость, мощность и возможности информационно-развлекательных систем. При этом участник опроса для исключения манипуляций должен оставить о себе обширный массив сведений. В том числе пол, возраст, форму занятости, доход, наличие в семье детей, а также информацию о личном автомобиле — вплоть до номерного знака. Общее количество респондентов не раскрывается.

Окончательный расклад в рейтингах надежности зависит от многих факторов – в том числе от формулировки вопросов и состава исследуемой аудитории, при этом из-за усложнения конструкции автомобилей считать наиболее надежной какую-то марку уже неправильно, считают эксперты.

«В современных машинах применяется много сложных технологий – турбомоторы, вариаторы, многоступенчатые гидромеханические коробки, электроника – и старые мифы о том, что машины, допустим, марки Toyota не ломаются, а другие делают это часто, оказываются развенчанными, — объясняет «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, – Очевидных доминант в автомобильном мире не осталось».

Надежность отличается от модели к модели и даже от рынка к рынку, отмечает он, кроме того степень удовлетворенности от владения автомобилем зависят от цены автомобиля и ожиданий владельца от нее.

«Когда человек купил, к примеру, Mercedes-Benz и заплатил за него $100 тыс., даже перегоревшая лампочка для него становится в этом отношении проблемой – причем не финансовой, а психологической»,

— говорит эксперт.

В нашей стране Toyota традиционно считается надежной маркой, но по большей части — это стереотипная имиджевая история, накопленная за десятилетия, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Во многом это имидж, который старательно поддерживается фирмой и цена на эти автомобили в России выше, чем у конкурентов,

— говорит Моржаретто «Газете.Ru», – Но реальные показатели могут быть другими. Лично я считаю Toyota очень надежной, но достойные машины есть и у конкурентов».

Те же Volvo считаются самыми безопасными из-за того, что компания первой внедряла различные нововведения в этой области, однако сравнимые результаты на краш-тестах показывают и автомобили других марок, добавляет он.

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