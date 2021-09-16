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Автомобили

ОСАГО переписывает цены на запчасти

Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам

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Нина Зотина/РИА «Новости»
В России вступает в действие новая методика расчета возмещения по ОСАГО, благодаря которой страховщики планируют защититься от исков автомобилистов о недостаточных компенсациях. Справочники, по которым рассчитывают стоимость запчастей для ремонта, жестко привяжут к регионам и будут чаще обновлять. Уточнение справочников не устранит проблему с занижением выплат и некачественным ремонтом, считают эксперты.

В понедельник, 20 сентября, в силу вступает новая методика расчета стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО, утвержденная Центробанком РФ. Количество справочников, по которым рассчитывается возмещение, увеличат. А вместо одного реестра стоимости запчастей на всю страну теперь страховщики будут составлять для каждого региона свой.

Еще одно нововведение — предусматривается общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц», — перечисляла причины появления этой инициативы пресс-служба Центробанка.

По старой методике, утвержденной в 2014 году, их было всего тринадцать — по числу условных «экономических регионов». Марки автомобилей, детали для которых попадут в эти таблицы, будут выделены более четко — предполагается, что в региональный справочник попадут такие машины, по которым за прошлый год заключено не менее 15 тыс. договоров ОСАГО.

В рамках новой методики введут региональные коэффициенты — для их расчета для той или иной марки необходимо, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких машин.

«Учет представленности марок в регионах будет производиться исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе», — уточнили «Газете.Ru» в РСА.

Средние стоимости запчастей и нормочаса ремонтных работ будут формироваться самостоятельно в каждом субъекте Российской Федерации, уверяют в союзе. Для формирования цен будут учитываться в том числе стоимость деталей в интернет-магазинах.

Ранее критерии включения автобрендов в эти списки были более расплывчатыми — в прежнем документе применялась формулировка исходя из потребностей, предполагаемых сроков и экономической целесообразности.

Как и прежде, в справочниках, на которые опираются страховщики при расчете возмещения, будут указывать усредненные цены, высчитываемые по сложной формуле из выборки доступных предложений — с учетом минимальной цены на оригинальные запчасти, а также медианных (половина цен ниже этого значения, половина выше) цен на «неоригинал».

С введением новой методики страховщики рассчитывают снизить количество судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно судятся со страховыми компаниями из-за заниженных выплат, а более частое обновление справочников объясняется ростом цен на запчасти в России.

По данным РСА, рост средней корзины запчастей в 2020 году составил 23%. Исследования рынков показывают, что цены на автомобильные детали продолжают значительный рост и сейчас. Причем более всего подорожали импортные.

«В июне 2021 года средняя стоимость автомобильных запчастей показала рост на 7-17% по отношению к июню 2020 года, при этом средние цены на импортную продукцию выросли в среднем на 27%, — рассказал «Газете.Ru» директор маркетингового агентства ROIF Expert Роман Батухтин.

Максимальное подорожание на импортные детали составило 14% в 2020 году по отношению к 2019-му, добавил эксперт.

Согласно исследованию автоклассифайда Drom.ru, проанализировавшего более 1 млн сделок по продаже запчастей, в январе-июле их стоимость увеличилась на 10-20%. При этом наиболее сильно подорожали детали экстерьера автомобилей.

Уточнение справочников и введение региональных коэффициентов не решит проблему занижения выплат по ОСАГО и некачественного ремонта в сервисах, чинящих машины по направлению от страховщиков, полагают автомобильные юристы.

«Если измененные справочники немного и скорректируют стоимость ремонта, то не устранят те проблемы, которые есть.

Как показывает практика, обновление этих реестров несильно влияет на размер возмещения, потому что практически все страховые компании занижают выплаты, а какие-то повреждения не замечают», — говорит «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. — Но главное в том, что есть большие проблемы со сдачей машины в ремонт и качеством этой услуги».

Сервисы, недовольные размером возмещения, отправляют владельца в страховую компанию, оттуда снова в сервис – и в результате автовладельца понуждают к подписанию дополнительного соглашения, в котором он обязуется доплатить недостающую сумму за ремонт, описывает типичную ситуацию юрист.

«Такие соглашения автовладелец подписывать не обязан. Необходимо помнить, что у страховой компании есть всего 20 дней на принятие решения о ремонте или денежной выплате, если ремонт невозможен, либо об отказе, — напоминает Радько. — В законе об ОСАГО четко сказано, что все разногласия по поводу стоимости компенсации решаются между страховой, сервисом и пострадавшим».

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