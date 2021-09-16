В администрации Шахт объяснили, почему пенсионеру грозит штраф за ремонт дорог

В городе Шахты пригрозили пенсионеру, который чинит дороги, статьей КоАП. В администрации города в разговоре с «Газетой.Ru» объяснили это заботой о его безопасности — якобы он может спровоцировать ДТП. При этом денег в бюджете на полноценное приведение полотна в нормативный вид нет, посетовали чиновники, получившие на дорожное хозяйство за три года 711 млн рублей. Кто прав в этой коллизии, рассказали юристы.

Пенсионер Александр Титов рассказал «Газете.Ru», что чинит дороги в Шахтах и его окрестностях уже давно, в этом августе он заделал сразу 30 ям на дороге возле дачи. По словам активиста, взять на себя функции дорожных служб его в 2016 году заставила большая выбоина, которая появилась около его дома.

«Яма была прямо на повороте, водителям, чтобы ее объехать, приходилось выезжать на встречную полосу, происходили встречные ДТП. Ну, я ее и отремонтировал.

Потом уже в самом городе Шахты сам попал в яму, пришлось также ее залатать. А потом и решил дальше их ремонтировать», — сообщил 65-летний ученый-агроном, вышедший на пенсию.

Он использует старый асфальт и крошку, оставшуюся после ремонта дорожников, засыпает этими материалами выбоины и утрамбовывает их.

«Работаю, когда жарко, чтобы асфальт разогрелся, растаял и лучше схватился – несколько отремонтированных ям даже найти потом не смог, так хорошо укаталось. А их до этого несколько лет никак заделать не могли», — поделился Титов своей технологией «ямочного» ремонта.

Местные власти к порыву пенсионера отнеслись неоднозначно. На днях он получил письмо из администрации города, в котором чиновники благодарят его за «неравнодушие и внимание, уделенное проблемным участкам автомобильных дорог». Однако в этом же письме они предупредили добровольца о возможной административной ответственности за его действия.

«Во избежание наложения административной или иной, предусмотренной законодательством ответственности, рекомендую вам до начала проведения самостоятельных работ по ремонту дорожного полотна получить разрешение и согласование в администрации города Шахты в лице МУП города Шахты «Департамент городского хозяйства»», — цитирует местное интернет-издание KVUshahty.ru главу города Андрея Горцевского.

Чиновник сослался на ст. 12.33 КоАП РФ: «Повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия посторонними предметами».

«Кому будет лучше?»

Титов в ответ на претензии чиновников объяснил, что ремонт ям проводит не на скоростной магистрали, а на улицах со слабооживленным движением.

«Увижу машину, отойду в сторону — путь проезжает. Водители даже благодарны, что делаю работу дорожников», — признался Титов.

В администрации города Шахты подтвердили, что предупредили активиста о возможных последствиях, подчеркнув, что сделали это исключительно ради заботы о его же собственной безопасности.

«Он делает благое дело, мы ему признательны за это, но он работает без предупредительных знаков, без ограждения, никого об этом не предупреждает. Я, как глава города, беспокоюсь и о его безопасности, и о безопасности других жителей. Кому будет лучше, если из-за этого произойдет авария?» — заявил «Газете.Ru» председатель городской думы, глава города Шахты Андрей Горцевской.

По его словам, администрация Шахт не против общественной деятельности Александра Титова, однако просит его согласовывать свои работы с департаментом городского хозяйства, чтобы обеспечить их безопасность. Чиновник отметил, что готов сотрудничать с Александром Титовым, «но поскольку дорога — это потенциально опасное место, просит его быть поаккуратнее и внимательнее».

В то же время глава города Шахты признал, что своими силами отремонтировать все дороги города не получается.

«Бюджет, чего скрывать, скудный. В 2021 году на так называемый ямочный ремонт выделено 49 млн рублей, на капительный ремонт дорог — 92 млн. В целом на все дорожное хозяйство 352 млн рублей. Сейчас расхлебываем серьезное недофинансирование в предыдущие годы, поэтому все сразу сделать не можем», — заявил Андрей Горцевской.

С чиновником согласился член общественного совета Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Минтранса РФ Игоря Моржаретто. 352 млн рублей — слишком мало для такого крупного города, как Шахты, считает он. Впрочем, в 2020 году на дорожное хозяйство в городе Шахты был выделен 291 млн рублей, в 2019 — 273 млн рублей, в 2018 году — 147 млн рублей.

Таким образом, только за последние три года Шахты получили на эти цели 711 млн рублей для дорог общей протяженностью 872 км.

В ГИБДД Ростовской области оказались не в курсе, что их подведомственные дороги ремонтируют общественник, узнали об этом из газет, сообщили «Газете.Ru» правоохранители. В Госавтоинспекции региона отметили, что с начала года инспекторы дорожного надзора в Шахтах выдали 320 предписаний на устранение тех или иных недочетов организациям, которые отвечают за состояние улиц. Всего в области за 8 месяцев было выдано около 13 тыс. таких предписаний.

«Сотрудники ГИБДД проверят, почему не были исполнены выданные предписания и работы на дорогах производились частным лицом»,

— пообещали в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

Герой против системы

Юристы отмечают, что деятельность активиста с формальной точки зрения может попасть под административной ответственность.

«Такие действия могут быть квалифицированы по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». В данном случае речь идет об «умышленном создании помех в дорожном движении», — говорит автомобильный юрист Сергей Смирнов.

Другое дело, что люди выходят ремонтировать дороги уже от отчаяния из-за того, что чиновники ничего не делают, считает замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов. Проблема с качеством дорожного полотна особенно остро стоит именно в муниципалитетах.

В регионах граждане неоднократно пытались привлечь внимание к выбоинам на улицах различными флешмобами – высаживали в ямы цветы, помечали краской, напоминает правозащитник.

Несмотря на то, что практически в каждом субъекте федерации существует информационный ресурс, через который автомобилисты могут сообщать о ямах или других дорожных проблемах, на ситуацию в целом это особо не влияет.

«По нормативам, дорожные службы должны реагировать на информацию о ямах в течение 72 часов. На практике на это уходят недели и даже месяцы. Вот и приходится людям, которые не хотят гробить свои машины, самостоятельно браться за лопаты и ремонтировать улицы», — констатирует активист ФАР.

Для тех, кто не готов дожидаться работы дорожников, коммерсанты уже даже придумали развесной асфальт, который продается на АЗС.

«Своими глазами видел на заправке трехлитровые пластиковые банки с составом для заделывания ям. Получается, что сами платим налоги на дороги, сами же их ремонтируем», — отмечает собеседник издания.

Ситуации, когда в России наказывают инициативных граждан, нередки. В 2019 году в Пермском крае было возбуждено административное дело против жителя одной из деревень, который во время весенней распутицы положил на дороги доски, суд его оштрафовал на 5 тыс. рублей. Четыре года назад в Челябинской области районный суд оштрафовал на 2,5 млн рублей егеря, за свой счет отремонтировавшего грунтовую дорогу. Мужчину обвинили в порче плодородных земель и нарушении процедуры проведения ремонтных работ. В начале 2018 года вышестоящий суд отменил это решение.