Автовладельцам рассказали, как правильно подготовить машину к осени

Дождливая и промозглая погода, по прогнозам синоптиков, наступит уже совсем скоро. Эксперты рекомендуют водителям уже сейчас подготовить автомобиль. Как это сделать, и на что обратить внимание — в материале «Газеты.Ru».

Прежде всего, специалисты советуют проверить состояние лакокрасочного покрытия. Как отмечает мастер-приемщик техцентра «ВешнякиАвто» Сергей Шабунин, после частых дальних поездок летом, в том числе и по грунтовым дорогам, на кузове машины нередко появляются сколы, царапины и потертости.

Если не устранить их осенью, то за зиму под воздействием противогололедных реагентов, небольшой с виду скол краски может разрастись до внушительного ржавого пятна на кузове.

«Подкрасить небольшие дефекты обойдется явно дешевле, чем в дальнейшем полностью ремонтировать кузовную деталь», — отметил Шабунин.

Также эксперт рекомендует заранее отполировать фары. Прежде всего, это касается автомобилей с ксеноном и светодиодами: даже небольшая царапина на таких фонарях преломляет световой пучок, и фара хуже освещает дорогу. Поскольку осенью большая часть поездок приходится на темное время суток, такой, казалось бы, малозначительный дефект сказывается на безопасности: водитель больше устает за рулем, напрягая зрение, и может вовремя не заметить опасность на дороге.

Провода

Нелишним будет проверить осенью состояние электрооборудования автомобиля. Повреждения изоляции проводов и старые свечи зажигания, летом, как правило, не доставляют неприятностей автовладельцу. С наступлением сырой погоды это может привести к проблемам с запуском двигателя: выражаясь языком механиков, «искра будет уходить на корпус».

Вместе со снижением температуры водители чаще включают подогрев сидений и руля, больше пользуются обогревом стекол и зеркал, по сравнению с летом дольше включены фары, а не более экономичные дневные ходовые огни. Все это приводит к резкому росту бортовому энергопотреблению.

И тут важно обратить внимание на степень натяжки ремня генератора, потому как в ослабленном виде он не обеспечивает нормальный заряд аккумулятора, предупреждает Шабунин. Собственно, и сам генератор может работать вполсилы, проверить его работоспособность помогут относительные недорогие тестеры.

Листва

Осенью многие автомобилисты жалуются, мол, «печка» слабо дует — стекла запотевают. Причиной тому часто становятся опавшие листья, они забивают воздуховоды. Из-за этого хуже происходит принудительная вентиляция: в салон с улицы поступает меньше свежего воздуха, а отеплитель не успевает его высушить.

Осенью хотя бы раз в неделю следует очищать от листвы пространство между капотом и лобовым стеклом, а также полости, где чаще всего расположены воздухозаборники для вентиляции салона.

Жидкости

Неожиданной неприятностью для водителя может обернуться тормозная жидкость, которая, как известно, обладает свойством аккумулировать влагу.

Отсыревшая «тормозуха» приводит к коррозии тормозных механизмов, а при интенсивном торможении может закипеть, напоминает Сергей Шабунин.

В этом случае педаль тормоза как бы проваливается, а эффективность замедления автомобиля резко падает, предупреждает он.

«Если содержание воды в тормозной жидкости превышает 2-2,5%, то ее следует заменить. Проверить уровень влаги можно в большинстве автосервисов либо самостоятельно, купив специальный тестер», — отмечает мастер.

Кроме того, после летней эксплуатации, когда на систему охлаждения двигателя приходилась повышенная нагрузка, могут измениться изначальные физико-химические свойства антифриза. Часто это происходит, когда мотор перегревается или «закипает». По словам Шабунина, в этом случае активно выпариваются спирты, не позволяющие охлаждающей жидкости замерзать в морозы. В результате радиатор может «прихватить» даже при небольших заморозках. Проверить качество охлаждайки также можно в автосервисе.

Техосмотр

Неравномерное срабатывание тормозов, которое в сухую погоду обычно незаметно для водителя, на мокрой, а тем более подмерзшей после ночных заморозков дороге может привести к внезапному заносу машины. Если автомобиль при торможении начинает вести в сторону, эксперты настоятельно рекомендуют не затягивать с визитом в автосервис. Правда, проверить равномерность распределения тормозных усилий получиться далеко не в каждом техцентре, отметил Сергей Шабунин.

«Для этого необходимо специальное оборудование, которого в обычных автосервисах, как правило, нет. В этом случае имеет смысл загнать автомобиль на беговые барабаны, которыми оборудованы пункты техосмотра», — советует он.

Автохимия

С наступлением осени водителям стоит задуматься об использовании сезонной автокосметики. В первую очередь, эксперты рекомендуют заменить жидкость в бачке стеклоомывателя. И это связано вовсе не с ее банальным замерзанием.

«Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в летних омывающих жидкостях, как правило, теряют свои моющие свойства при температуре ниже плюс 10-12 градусов. В итоге на стекле появляются мутные разводы», — рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, эксперт в области автокосметики Максим Слезкин.

По его словам, ПАВ в осенних и зимних стеклоомывающих жидкостях имеют другой химический состав и продолжают работать даже при отрицательных температурах.

Неплохим подспорьем для водителей в сырую погоду могут стать любые составы «антидождь», которые образуют на стеклах водоотталкивающую пленку. Эксперт рекомендует наносить их, прежде всего, на боковые стекла и зеркала, поскольку на лобовом стекле их пленка быстро сотрется щетками стеклоочистителей.

Нелишним будет обработать специальными спреями, которые содержат силикон, дверные и оконные уплотнители. Они помогут восстановить их эластичность, а также не дадут дверям и стеклам примерзнуть при ночных заморозках.

Владельцам автомобилей с дизельными двигателями Максим Слезкин рекомендует запастись присадками, повышающими цетановое число солярки. Чем выше этот показатель, тем лучше горючее воспламеняется и ровнее сгорает в цилиндрах, поясняет он. Антигели для улучшения низкотемпературных характеристик дизтоплива он советует заливать в баки не раньше конца осени.

«Летнее дизельное топливо рассчитано на температуру до минус 10 градусов.

Использовать антигели и размораживатели горючего до наступления холодов не имеет смысла», — отметил собеседник.

Что точно не рекомендует делать водителям осенью эксперт, так это обрабатывать покрышки средствами для чернения резины. Такие составы образуют на шине скользкую пленку. Если вещество при неаккуратном нанесении на колесо попадет на протектор, то на мокрой дороге такая пленка резко снизит сцепные свойства покрышки.