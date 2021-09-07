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Автомобили

Электрический «Гелик», рисовая шелуха и другие премьеры Мюнхена

В Германии открылся международный автосалон

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Volkswagen/Mercedes-Benz/Kia/Audi
После череды отмен старейших и крупнейших международных автосалонов в автомобильном мире произошло важное событие – в Мюнхене открылось первое масштабное постпандемийное моторшоу — выставка IAA Mobility. Крупное мероприятие в новых условиях собрало множество новинок.

Выставка IAA Mobility проходит в то же время, когда в допандемийные годы поочередно открывали свои двери два старейших европейских автосалона: по нечетным годам Франкфуртский, по четным – Парижский. Нынешнее автобиеналле в Мюнхене проходит в другом формате – помимо новинок автопрома, оно посвящено и другим сферам мобильности. Помимо собственно залов в выставочное пространство входят обширное открытое пространство и тестовая трасса.

Тем не менее, премьеры ведущих автокомпаний занимают на IAA Mobility самое заметное место – с поправкой на то, что все больше производителей машин называют точные сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания и полного перехода на гибридные и электрические технологии.

Южнокорейский концерн Hyundai объявил, что прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Европе с 2035 года. Ранее Mercedes-Benz объявил, что уже к 2025 году половина продаваемых им машин придется на электромобили, Volkswagen пообещал в ближайшее время прекратить разработку новых ДВС. Так что большинство премьер Мюнхенской выставки – электромобили.

Audi Grandsphere

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Audi Grandsphere

Audi Grandsphere

Audi

Концепт роскошного седана длиной 5,35 м – предвестник того, чем может стать будущее поколение представительского Audi A8. Отправной точкой при проектировании этого прототипа стал интерьер. Поскольку для автомобиля заявлен один из самых высоких уровней автономности, четвертый — наличие руля и педалей здесь становится неважным.

До активации функции «вождение» здесь не видно ни комбинации приборов, ни экрана медиасистемы.

Концепт оснащен силовой установкой мощностью 720 лошадиных сил с крутящим моментом 960 Нм. На одной зарядке батареи он способен преодолеть до 750 км, при этом уже после 10 минут зарядки на 800-вольтовой станции запас хода пополняется на 300 км.

Dacia Jogger

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Dacia Jogger

Dacia Jogger

Dacia

Универсал от румынской марки Dacia, принадлежащей альянсу Renault-Nissan – идеологический преемник шестидверного Renault Logan. Первое поколение этой модели и сейчас собирается в Тольятти под названием Lada Largus.

Дальний потомок Largus получил бензиновый двигатель TCe 110 с турбонаддувом

– его 150-сильная версия устанавливается и на нынешние российские Renault Duster и Arkana. На европейском рынке семиместный Jogger будет доступен в том числе в газовой версии LPG (пропан). В 2023 году его обещают оснастить гибридной силовой установкой.

Renault Megane E-Tech

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Renault Megane E-Tech

Renault Megane E-Tech

Renault

Сама французская марка подготовила новый Megane E-Tech. Автомобиль представлен в двух модификациях – мощностью 130 и 218 сил. При этом в нем будет реализована возможность интеграции в городскую электрическую сеть. Согласно концепции, которая активно продвигается Renault-Nissan, в будущем электромобили должны стать частью единой энергосистемы и помогать нивелировать пиковые нагрузки на сеть, принимая или отдавая энергию в нужный момент – естественно, когда они находятся на зарядке.

Mercedes-Benz

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Mercedes-Benz G-Class EQG

Mercedes-Benz G-Class EQG

Mercedes-Benz

Наиболее ярким экспонатом немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Мюнхене стал концептуальный электрический G-Class EQG, более известный в России под народным названием «Гелик». Эта модель призвана продемонстрировать, как легендарный внедорожник, недавно радикально переработанный, может выглядеть в новых реалиях отказа от углеводородного топлива. Предполагается, что серийная версия EQG, выпуск которой ожидается в 2024 году, сохранит такие же внушительные внедорожные возможности, как и оригинальный G-Class.

Еще одна знаковая новинка на стенде Mercedes-Benz – электрический седан EQE, который французы прочат в конкуренты седану Tesla Model S.

Для автомобиля заявлен максимальный запас хода в 660 км. В Мюнхене седан представлен в модификации 350, с силовой установкой мощностью 288 лошадиных сил.

Volkswagen ID.Life

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Volkswagen ID.Life

Volkswagen ID.Life

Volkswagen

Компактный хетчбэк адресован молодым покупателям – его серийная версия должна появиться в 2025-м по относительно доступной для начинающих водителей цене около 20 тыс. евро. Материалы, использованные при постройке концепта, подчеркнуто экологичные –

в качестве основы для краски, которой покрыт кузов, используется древесная стружка.

Ткань на крыше и капоте сделана из переработанных пластиковых бутылок, в интерьере активно применяется дерево, а шины концепта произведены преимущественно из натуральных материалов – в частности, из природного каучука и рисовой шелухи. Автомобиль, построенный на модульной платформе MEB, обещает быть вполне приемистым, поскольку для него предназначена силовая установка мощностью 234 л.с.

Kia Sportage

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Kia Sportage

Kia Sportage

Kia

В Мюнхене дебютировала европейская версия Kia Sportage. Для покупателей Старого Света кроссовер будет доступен в том числе в короткобазной версии. По сравнению с нынешним поколением, величина колесной базы новинки выросла всего на 10 мм –

в то время, как «глобальный» Sportage нового поколения увеличился в размерах более существенно и его колесная база на 85 мм больше, чем у прошлого поколения.

У короткой версии Sportage, дебютировавшей в Мюнхене, оформление задней части отличается от глобальной модели. Набор силовых агрегатов, предложенных для кроссовера, достаточно широк: дизель представлен в двух вариантах мощности, 115 и 136 л.с., бензиновый двигатель объемом 2,0 л предлагается в 150-сильном и 180-сильном варианте. Есть и две гибридные версии – в том числе с возможностью заряда от розетки.

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