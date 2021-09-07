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Автомобили

ГИБДД раскрыла методы работы тайных патрулей

Скрытые машины ДПС выявили более 4 тыс. нарушителей

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Более 4 тыс. нарушений ПДД выявили в Москве за два месяца работы скрытых дорожных патрулей ГИБДД. Чаще всего оперативникам в штатском попадались любители тонировки и те, кто неправильно установил на машине номера. Стали неприятной неожиданностью скрытые патрули и для любителей нетрезвого вождения.

С начала июля по конец августа (период рейдов) этого года скрытые патрули ГИБДД выявили на столичных дорогах более 4 тысяч правонарушений, заявил в эфире «Авторадио» начальник ГИБДД Москве Александр Быков. Чаще всего в поле зрения оперативных сотрудников ДПС попадались водители, управлявшие автомобилями с чрезмерной тонировкой: за два месяца на них составили более 1,5 тыс. протоколов. Более 620 раз инспекторы обнаружили машины с нестандартными номерами или регистрационным знакам, установленными с нарушениями требований.

За время рейдов автоинспекторы, которые передвигались в потоке транспорта на «гражданском» автомобиле, стали свидетелями 77 эпизодов выезда на встречную полосу. Также были пойманы 120 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде.

По словам Александра Быкова,

практика скрытых патрулей постепенно приносит автомобилистам понимание, что они находятся под постоянным контролем

и ПДД опасно нарушать в любое время суток, даже если на первый взгляд рядом нет машины с характерной полицейской цветографической схемой на борту.

Быков уточнил, что во время скрытого патрулирования инспекторы (согласно Приказу МВД №664) вправе фиксировать любые нарушения ПДД. Однако основной упор им рекомендуется делать на «факты опасного вождения», выезда на встречную полосу, непредоставления преимущества пешеходам, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования водителем телефона во время движения.

Автоинспекторы, которые дежурят в таких патрулях, могут быть как в служебной форме, так и в гражданской одежде, уточнил глава ГИБДД Москвы. При этом гаишникам запрещено использовать личный транспорт: автомобили без спецсигналов и специальной цветографической раскраски, которые применяются при скрытом патрулировании, должны стоять на балансе МВД. Такие патрули обязаны взаимодействовать с другими нарядами, которые несут дежурство на стационарных постах ДПС или на служебных автомобилях с проблесковыми маячками: именно они должны останавливать нарушителя и составлять протокол, подчеркнули в автоинспекции.

Юристы ранее напоминали, что административные материалы за то или иное нарушение ПДД, выявленное гаишниками «в штатском», должны быть оформлены по особым правилам. По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько,

в постановлении должно быть отмечено, что нарушение было зафиксировано инспектором, который дежурил в скрытом патруле.

Также в этом документе в графе «Свидетели» должны быть указаны все данные сотрудника ГИБДД, ставшего очевидцем правонарушения. Если материалах дела нигде не указан сотрудник, зафиксировавший проступок автомобилиста, то такое постановление можно смело обжаловать в суде, объяснял правозащитник. В этом случае суд с большой долей вероятности отменит его.

По мнению экспертов,

скрытое патрулирование может стать хорошим способом борьбы с так называемым «опасным вождением».

Несмотря на то, что этот термин уже несколько лет прописан в ПДД, ответственности за агрессивную манеру езды до сих пор в законодательстве нет, прежде всего, из-за трудностей в доказательной базе, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он отмечает, что именно экипажи скрытых патрулей смогут выявлять в потоке агрессивных автомобилистов, а фотографии и видеозаписи, сделанные из патрульного автомобиля, и станут доказательствами вины таких лихачей. По словам Шкуматова, стационарная камера на дороге не всегда может отличить, совершил водитель обычное перестроение или действительно «играл в шашечки». А вот при помощи записи с регистратора машины скрытого патруля не составит особого труда понять, вызван тот или иной маневр необходимостью избежать ДТП или это обычное лихачество, заключает правозащитник.

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