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Автомобили

Камеры перенацелили на ОСАГО, техосмотр и байкеров

В Москве камеры смогут отслеживать новые нарушения дорожных правил

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Владимир Баранов/РИА «Новости»
Столичные власти установят в следующем году на улицах города 500 камер фиксации нарушений ПДД. Их помимо прочего нацелят на новые составы нарушений ПДД: проверку наличия у водителей техосмотра и ОСАГО, а в случае мотоциклистов — еще и шлемов. Впервые планируется штрафовать байкеров и за опасное движение между рядов, которое зачастую становится причиной дорожных инцидентов. Эксперты не исключают сбоев и ошибок при работе новых комплексов.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в следующем году потратит около 3,3 млрд рублей на аренду камер, фиксирующих нарушения ПДД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на закупочную документацию центра. Согласно тендеру, размещенному на официальном правительственном портале госзакупок, в 2022 году на столичных улицах планируется установить 500 новых комплексов, контролирующих соблюдение ПДД.

В техзадании указано, что помимо уже привычных (превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по выделенной полосе для общественного транспорта и по обочине, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.) новые камеры должны будут распознавать и другие нарушения ПДД. В частности,

речь идет о распознавании в потоке транспорта мотоциклистов, не использующих мотошлемы (согласно КоАП РФ штраф за такое нарушение составляет 1 тыс. рублей) и движущихся в нарушение ПДД между рядами (1,5 тыс. рублей).

Кроме того, при помощи новых комплексов предполагается выписывать штрафы за проезд автомобилей, перевозящих опасные грузы по дорогам, где движение подобных машин запрещено (1-1,5 тыс. рублей для водителя, 150-250 тыс. рублей для организации, которой принадлежит транспортное средство).

Помимо штрафов за парковку в неположенном месте, комплексы, которые в следующем году должны появиться на столичных улицах, будут штрафовать автомобилистов, припарковавших машины с нарушениями даже там, где стоянка разрешена. Например, автомобиль, согласно дорожным знакам, должен стоять перпендикулярно проезжей части, а водитель припарковал его параллельно бордюру или под углом. КоАП предписывает за такое нарушение в Москве санкцию в виде штрафа в 2,5 тыс. рублей.

Также, согласно техзаданию,

новые устройства должны будут выявлять в потоке транспортные средства, не прошедшие техосмотр и не имеющие полис ОСАГО.

О создании дорожной системы фотофиксации наличия полисов ОСАГО у водителей ГИБДД Российский союз автостраховщиков (РСА) и ЦОДД сообщали еще шесть лет назад. В 2019 году первые устройства, способные распознавать этот тип нарушений, были протестированы в Москве и некоторых других регионах, правда, до рассылки штрафов автомобилистам дело так и не дошло.

Новые комплексы, отмечают в ЦОДД, появятся на участках дорог, где чаще всего происходят аварии, а также на улицах, где действуют выделенные полосы для общественного транспорта.

Массовое появление камер, способных выявлять транспортные средства, не имеющие полис ОСАГО и не прошедшие техосмотр, приведет к росту нагрузки на информационные базы ЕАИСТО МВД (в нее заносятся данные об автомобилях, прошедших техосмотр) и РСА АИС ОСАГО (содержит данные об оформленных полисах «Автогражданки», считают в союзе автостраховщиков.

Ежедневно камеры, установленные на улицах Москвы, фиксируют около 3,5 млн нарушений ПДД.

Если в каждом случае будет проверяться наличие диагностической карты и страховки, то система может просто не справиться с таким объемом информации, предупреждают в РСА.

Специалисты полагают, что расширение составов правонарушений для фотофиксации с помощью камер может привести к появлению большого числа неточностей и сбоев в работе всей видеосистемы административного надзора. По словам эксперта по дорожным камерам Григория Шухмана, поскольку при выявлении новых нарушений ПДД речь идет об использовании видеоаналитики на базе нейросетей, количество ошибок при работе новых устройств на первых порах будет больше, чем сейчас. Автоинспекторам, которые рассматривают административные дела и выносят постановления на основе данных полученных с камер, придется тщательнее изучать материалы и информацию с этих комплексов, отмечает он.

Наибольшие затруднения в работе камер могут возникнут с распознаванием мотоциклистов, не использующих шлем, а также автомобилей с опасными грузами,

предупреждают разработчики комплексов фиксации нарушений ПДД. Как утверждают в ассоциации ОКО (объединяет производителей комплексов и операторов систем фотовидеофиксации), чтобы обеспечить доказательную базу, потребуется обучить и протестировать нейросети в устройствах, что потребует определенного времени.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», значительная часть существующих комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД не в состоянии распознать номера, усыновленные под углом. Некоторые камеры и вовсе не фиксируют автомобили с «квадратными» регистрационными знаками.

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