Автомобили на границе поставят в электронную очередь

В России планируется оснастить автомобильные погранпереходы системой электронной очереди, узнала «Газета.Ru». Пилотный проект запустят на границе с Финляндией в Ленинградской области, далее систему резервирования времени для пересечения границы планируется распространить на другие пункты. За эту услугу автомобилистам придется платить, если ее внедрение будет отдано частной компании, считают эксперты. Власти уверяют, что пока рассматривается только бесплатный вариант системы.

В России будет создана система электронной очереди для пересечения границы на автомобиле, сообщили «Газете.Ru» в Минтрансе. Пока что планируется создание опытного образца этой системы, концепции для поиска оптимального правового режима ее работы. Министерство намерено потратить на подготовительные работы 29,4 млн рублей.

В рамках пилотного проекта система электронной очереди должна появиться перед автомобильным пунктом пропуска Торфяновка в Ленинградской области, уточнили в пресс-службе Минтранса. Пропускные пункты, на которых электронную очередь внедрят в дальнейшем, выберут в зависимости от их загруженности. Для машин, ожидающих своей очереди, предполагается строить недалеко от пограничных пунктов вместительные парковки, пояснили в ведомстве.

«Услуга по бронированию очереди проезда неразрывно связана с другой услугой — предоставлением мест парковки транспортных средств в зоне ожидания для ликвидации их стоянки на полосе движения или обочине автомобильной дороги, а также комфортного ожидания в очереди», — объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минтранса.

Для проработки электронной очереди для всех видов транспорта министерству даже потребовался НИОКР. В техническом задании к нему Минтранс указывает, что система должна формировать слоты времени для проезда автомобилей с учетом текущей загруженности погранперехода и его пропускной способности.

Подавать заявки на проезд нужно оформлять придется через специальный сайт. Доступные временные слоты для пересечения границы будут определяться исходя из текущей загруженности пограничного пункта и его пропускной способности. Предусматривается и оповещение автомобилистов в случае, если срок прохождения границы сдвигается.

Место в очереди привязывается к госномеру автомобиля. При необходимости свою заявку можно будет отменить, а вот продать ее кому-то, по замыслу чиновников, не получится — в требованиях к функционалу особо оговаривается запрет на изменение госномера после завершения процесса бронирования.

Частным автомобилистам помимо сведений о машине потребуется также указать свои паспортные данные. Грузоперевозчики должны будут отобразить в заявке также разрешение на международные перевозки и данные груза — предполагается, что электронная очередь станет частью «системы единого окна» для автоматизации обработки таможенных деклараций и контроля платежей.

Хотя опытно-конструкторскую разработку сделают за бюджетные деньги, с источниками финансирования для осуществления пилотного проекта и дальнейшего расширения системы электронных очередей на российских автомобильных погранпереходах чиновники пока не определились.

Для осуществления проекта рассматриваются различные источники финансирования — в том числе средства федерального и региональных бюджетов, а также частные инвестиции, уточнили в Минтрансе в ответ на вопрос «Газеты.Ru».

В настоящий момент рассматривается бесплатный вариант системы, заявили в ведомстве.

Как у них

Аналогичные системы, позволяющие записаться на пересечение границы в конкретное время, а до подъезда к границе ожидать своей очереди на специальной площадке, многие годы действуют в соседних государствах. К примеру, плата за пользование очередью на погранпереходе в Нарве на эстонско-российской границе составляет €5 для легковой машины, €16 для грузовика и €1 для автобуса.

В Белоруссии электронная очередь внедряется с 2016 года — первый пункт появился в Бресте. Сейчас она действует уже на четырех погранпереходах, стоимость услуги — 26 белорусских рублей (₽840 по текущему курсу).

Введение платы за пользование электронной очередью на погранпереходах возможно и в нашей стране, если ее администрированием и обслуживанием в итоге займется частная компания, полагает директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

«Все равно следить за этой системой на погранпереходе должна некая операционная диспетчерская. Если это будет нанятая коммерческая структура, конечно, она не будет работать бесплатно, — сказал Блинкин в беседе с «Газетой.Ru».

— В разных странах мира такие системы устроены по-разному: если в Эстонии это платная услуга, то, например, на границе США и Канады она бесплатная».

Если на границе наблюдается дефицит пропускной способности, любой вспомогательный сервис — это благо, полагает эксперт.

Скорость прохождения границы в конечном итоге зависит от слаженной и оперативной работы таможенных и пограничных служб, отметил координатор Санкт-Петербургского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Понежа.

«По опыту могу сказать, что российские таможенники всегда работали медленнее финских. Если наши прерывали прием документов за час-полтора перед окончанием смены и возобновляли работу тоже далеко не сразу, то у финнов смена сотрудников занимала несколько минут и оформление тут же возобновлялось», — заметил Понежа в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, из-за узких дорог и возникающих на них пробок спрогнозировать прибытие на границу к назначенному времени может быть сложно, заключил он.