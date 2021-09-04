Автомобили на границе поставят в электронную очередь

В России будет создана система электронной очереди для пересечения границы на автомобиле, сообщили «Газете.Ru» в Минтрансе. Пока что планируется создание опытного образца этой системы, концепции для поиска оптимального правового режима ее работы. Министерство намерено потратить на подготовительные работы 29,4 млн рублей.
В рамках пилотного проекта система электронной очереди должна появиться перед автомобильным пунктом пропуска Торфяновка в Ленинградской области, уточнили в пресс-службе Минтранса. Пропускные пункты, на которых электронную очередь внедрят в дальнейшем, выберут в зависимости от их загруженности. Для машин, ожидающих своей очереди, предполагается строить недалеко от пограничных пунктов вместительные парковки, пояснили в ведомстве.
«Услуга по бронированию очереди проезда неразрывно связана с другой услугой — предоставлением мест парковки транспортных средств в зоне ожидания для ликвидации их стоянки на полосе движения или обочине автомобильной дороги, а также комфортного ожидания в очереди», — объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минтранса.
Для проработки электронной очереди для всех видов транспорта министерству даже потребовался НИОКР. В техническом задании к нему Минтранс указывает, что система должна формировать слоты времени для проезда автомобилей с учетом текущей загруженности погранперехода и его пропускной способности.
Подавать заявки на проезд нужно оформлять придется через специальный сайт. Доступные временные слоты для пересечения границы будут определяться исходя из текущей загруженности пограничного пункта и его пропускной способности. Предусматривается и оповещение автомобилистов в случае, если срок прохождения границы сдвигается.
Место в очереди привязывается к госномеру автомобиля. При необходимости свою заявку можно будет отменить, а вот продать ее кому-то, по замыслу чиновников, не получится — в требованиях к функционалу особо оговаривается запрет на изменение госномера после завершения процесса бронирования.
Частным автомобилистам помимо сведений о машине потребуется также указать свои паспортные данные. Грузоперевозчики должны будут отобразить в заявке также разрешение на международные перевозки и данные груза — предполагается, что электронная очередь станет частью «системы единого окна» для автоматизации обработки таможенных деклараций и контроля платежей.
Хотя опытно-конструкторскую разработку сделают за бюджетные деньги, с источниками финансирования для осуществления пилотного проекта и дальнейшего расширения системы электронных очередей на российских автомобильных погранпереходах чиновники пока не определились.
Для осуществления проекта рассматриваются различные источники финансирования — в том числе средства федерального и региональных бюджетов, а также частные инвестиции, уточнили в Минтрансе в ответ на вопрос «Газеты.Ru».
В настоящий момент рассматривается бесплатный вариант системы, заявили в ведомстве.
Как у них
Аналогичные системы, позволяющие записаться на пересечение границы в конкретное время, а до подъезда к границе ожидать своей очереди на специальной площадке, многие годы действуют в соседних государствах. К примеру, плата за пользование очередью на погранпереходе в Нарве на эстонско-российской границе составляет €5 для легковой машины, €16 для грузовика и €1 для автобуса.
В Белоруссии электронная очередь внедряется с 2016 года — первый пункт появился в Бресте. Сейчас она действует уже на четырех погранпереходах, стоимость услуги — 26 белорусских рублей (₽840 по текущему курсу).
Введение платы за пользование электронной очередью на погранпереходах возможно и в нашей стране, если ее администрированием и обслуживанием в итоге займется частная компания, полагает директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.
«Все равно следить за этой системой на погранпереходе должна некая операционная диспетчерская. Если это будет нанятая коммерческая структура, конечно, она не будет работать бесплатно, — сказал Блинкин в беседе с «Газетой.Ru».
— В разных странах мира такие системы устроены по-разному: если в Эстонии это платная услуга, то, например, на границе США и Канады она бесплатная».
Если на границе наблюдается дефицит пропускной способности, любой вспомогательный сервис — это благо, полагает эксперт.
Скорость прохождения границы в конечном итоге зависит от слаженной и оперативной работы таможенных и пограничных служб, отметил координатор Санкт-Петербургского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Понежа.
«По опыту могу сказать, что российские таможенники всегда работали медленнее финских. Если наши прерывали прием документов за час-полтора перед окончанием смены и возобновляли работу тоже далеко не сразу, то у финнов смена сотрудников занимала несколько минут и оформление тут же возобновлялось», — заметил Понежа в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, из-за узких дорог и возникающих на них пробок спрогнозировать прибытие на границу к назначенному времени может быть сложно, заключил он.