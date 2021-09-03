«АвтоВАЗ» потерял треть клиентов из-за простоя

В августе продажи автомобилей Lada упали сразу на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го, на «АвтоВАЗа» такие результаты объясняют снижением выпуска машины из-за сбоя в поставках комплектующих. Эксперты полагают, что дефицитные электронные компоненты могли быть направлены на производство других моделей в рамках альянса Renault-Nissan, которому и принадлежит «АвтоВАЗ».

В прошлом месяце в России было продано чуть менее 19,5 тыс. автомобилей Lada, что на 32,6% ниже по сравнению с августом прошлого года, говорится в сообщении на сайте «АвтоВАЗа». Столь значительное падение продаж автопроизводитель связывает в первую очередь со снижением объема выпуска автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников.

«Мы, как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытываем нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры», — говорится в заявлении президента «АвтоВАЗа» Николя Мора, которое цитирует пресс-служба компании.

Ранее он заявлял, что сейчас основная проблема при производстве автомобилей связана с нехваткой электронных блоков для систем ABS и ESP, которые поставляются на предприятие с завода «Роберт Бош Самара». При этом Николя Мор отмечал в беседе с журналистами, что завод не планирует предъявлять какие-либо судебные иски к концерну Boch в связи со срывом поставок комплектующих, поскольку понимает, что «это форс-мажорная ситуация».

В августе из-за нехватки электронных комплектующих, «АвтоВАЗ» был вынужден на неделю останавливать производство на заводе в Тольятти.

Во время вынужденного простоя автомобили Granta вообще не выпускались, а сборка Niva велась в ограниченном количестве. Предприятия в Ижевске, где производят семейство Vesta, в августе не останавливалось, но из-за дефицита комплектующих компания вынуждена была выпускать только простые модификации — без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы.

Одновременно с падением числа машин, переданных покупателям, изменился и лидер продаж среди моделей «АвтоВАЗа». Если прежде долгое время бестселлером была наиболее доступная Granta (в августе продано 5 тыс. штук), то теперь вперед вышли различные модификации более дорогой Vesta – почти 6,9 тыс. проданных машин. Третье место (3,4 тыс. штук) осталось за внедорожниками Niva в версиях Legend и Travel.

Перераспределили детали

Эксперты считают, что резкое падение продаж автомобилей Lada в прошлом месяце, возможно, связано не с только с общим дефицитом комплектующих, но и с возможным порядком их распределения внутри альянса Renault-Nissan. По словам партнера и руководителя группы по работе с автомобильными компаниями Deloitte Consulting Татьяны Кофановой, спрос на автомобили в России сейчас только растет, а объемы продаж ограничены исключительно возможностями производства новых машин.

«В ситуации с «АвтоВАЗом» не исключено, что

внутри альянса Renault-Nissan могло произойти определенное перераспределение однотипных электронных компонентов, нацеленное на выпуск более маржинальных моделей концерна»,

— предполагает аналитик.

Она отмечает, что, если ситуация с поставками комплектующих не стабилизируется в обозримой перспективе, нехватка автомобилей может привести к изменению доли рынка у разных автопроизводителей. Компании, которые смогут обеспечить бесперебойное производство автомобилей и поставку их дилерам, в итоге займут часть рынка других, прогнозирует Кофанова. В случае с «АвтоВАЗом», если компании не удастся наладить взаимодействие с проблемным поставщиком без длительных простоев, часть доли рынка российского автогиганта могут занять доступные модели корейских брендов, полагает Кофанова из Deloitte Consulting.

Аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов, наоборот, считает такой вариант развития событий маловероятным. По его мнению, нынешние проблемы предприятия носят временный характер, и делать выводы на основании падения продаж по итогам одного месяца, преждевременно.

«Компания достаточно хорошо позиционируется в своем сегменте, занимая уверенные 20% от общего числа проданных машин на российском рынке. Не думаю, что ближайшей перспективе положение «АвтоВАЗа» в России заметно изменится», — заявил он «Газете.Ru».