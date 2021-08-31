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Автомобили

В ГИБДД по Интернету: какие нововведения ждут автомобилистов в сентябре

Водителей ждут штрафы через Госуслуги и новый расчет убытков ОСАГО

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Андрей Васильев/ТАСС
С 1 сентября водители смогут получать извещения о штрафах через портал Госуслуг, через него же они смогут их обжаловать. Перевозки пассажиров и опасных грузов теперь контролируются спутниками, а при компенсации ущерба по ОСАГО, к примеру, такой сложной детали, как двигатель, с сентября страховщики будут назначать экспертизу. Об изменениях, которые ждут автомобилистов в первый месяц осени, читайте в материале «Газеты.Ru».

С начала сентября вступают в силу поправки в КоАП РФ, изменяющие правила информирования автомобилистов о штрафах, составленных на основе данных камер фото-видеофикации нарушений ПДД. Теперь автомобилисты сами выберут, в каком виде и формате им получать «письма-счастья». А именно — к типичному формату извещения через Почту России добавляется уведомление водителя через портал Госуслуг.

Это относится только к тем водителям, у которых есть аккаунт на госпортале, им уведомления о штрафах будут приходить в электронном виде.

Такое письмо считается врученным с момента, когда пользователь зашел под своим паролем на сайт, причем неважно по какому вопросу. Даже если он, к примеру, решил подать заявление на регистрацию брака или получение какой-то субсидии, но при этом не заметил штрафное извещение, все равно будет считаться, что он уже уведомлен о штрафе. С этого же момента начинается отсчет 10-дневного срока, отведенного на обжалование штрафа и 20 суток, предусмотренные для его оплаты с 50-процентной скидкой.

Если же он не заходил, спустя неделю после извещения в электронном виде начнется отсчет сроков, еще через три дня ему направят этот штраф уже по обычной почте.

Соответственно риск потерять скидку и упустить шанс на обжалование несправедливого штрафа значительно возрастает.

Автомобилисты, которые напишут в отделении Почты России заявление об отказе от бумажных писем со штрафами, получат уведомления исключительно на портале Госуслуг. В этом случае их проинформируют с помощью e-mail и СМС.

Спор в онлайне

Также с 1 сентября автомобилисты смогут через Интернет обжаловать штрафы, полученные с камер. Правда, воспользоваться услугой смогут только пользователи с верифицированным профилем. Водители, не согласные со штрафом, вправе составить жалобу в специальном разделе «Госуслуг», приложив к ней объяснение, фото или видео, подтверждающие их невиновность. Если штраф признают незаконным, то его автоматически аннулируют. Если жалобу признают необоснованной, то заявителя об этом оповестят через портал.

С новым знаком

С 1 сентября с улиц исчезнет привычный дорожный знак «Фотовидеофиксация», вместо него остается только новый знак 6.22 (их начали устанавливать с 1 марта).

Он предупреждает, что контроль за соблюдением ПДД ведется при помощи фото-видеокамер.

Новый указатель допускается размещать без привязки к другим знакам, например, к таким, как «Ограничение скорости», «Обгон запрещен», «Полоса для общественного транспорта» и прочие.

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На загородных трассах этот знак размещается не перед самой камерой, как это было предусмотрено прежними правилами, а лишь за 150-300 метров до начала точки фиксации нарушений ПДД. Если камера работает в населенном пункте, то новый знак должен быть установлен за 150-300 метров до въезда в него – действие знака распространяется на весь город или поселок, на стационарные и на мобильные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Слежка со спутника

Грузовики с опасными грузами и автобусы (более восьми пассажирских мест) с начала сентября должны быть оснащены системой спутниковой навигации. Это предусмотрено постановлением правительства № 2216 («Правила перевозки опасных грузов»). Согласно этому документу, сведения о местоположении грузовика с опасным грузом или автобуса, а также о их скорости, должны передаваться в систему ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» не реже, чем два раза в минуту. Фактически такая система отслеживает маршрут автомобилей в режиме онлайн — в этом ее отличие от простой аппаратуры «Эры».

Это позволит экстренным службам оперативное прибывать на место происшествия в случае ДТП с таким транспортом, а контролирующие органы отследят соблюдение перевозчиками всех правил и норм ПДД.

Негабарит



Крупногабаритные и тяжеловесные грузовики с началом осени не смогут останавливаться и разворачиваться в зонах автоматического весового и габаритного контроля. Въезды в зону и выезды из нее обозначены дорожными знаками, предупреждающими об автоматическом замере габаритов и веса автомобиля. «Тяжеловесам» и «негабаритам» запрещается использовать фары-прожекторы и фары-искатели при проезде таких пунктов, чтобы не дезактивировать камеры контроля.

Запчасти по новой цене в ОСАГО

20 сентября вступает в силу новая методика расчета убытков при ДТП в рамках ОСАГО. В частности, справочники на основании которых определяется стоимость запчастей для ремонта,

будут обновляться раз в три месяца, а не каждые полгода, как раньше.

Сейчас такие реестры цен составляются по 13 географическим зонам России, на которые поделена территория страны, теперь в каждом регионе появится собственный справочник.

Также новая методика уточняет порядок ремонта пластиковых кузовных деталей — приоритетной становится их замена, прописывается в документе и в каких случаях та или иная деталь подлежит окраске. Если в ДТП был поврежден дорогостоящий узел или агрегат, например, двигатель, коробка передач, мост автомобиля, то размер компенсации теперь определят только после инструментальной диагностики.

Цены растут

В сентябре, эксперты ожидают традиционного роста цен на автомобили. По прогнозу исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, с наступлением осени подавляющее большинство автопроизводителей перепишут ценники в сторону повышения. На данный момент официально о подорожании своих моделей завили только в BMW: в среднем автомобили этой марки станут дороже на 2%.

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