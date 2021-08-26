Надзор за алкометрами ГИБДД уходит в частные руки

Контролировать корректность измерений алкометров, с помощью которых проверяют водителей на опьянение на дороге, вместо государственных учреждений будут частные фирмы, такое нововведение предлагает внедрить МВД. Кроме того, новый порядок не предполагает обязательное ныне наличие пломбы, которая гарантирует отсутствие посторонних манипуляций с прибором. Эксперты опасаются, что недобросовестные инспекторы ДПС, благодаря ослаблению надзора получат возможность для фальсификации показаний алкометров с целью запугивания водителей.

Право на проведение поверки алкометров может перейти от государственных лабораторий к частным компаниям и индивидуальным предпринимателям. Об этом говорится в разработанном МВД проекте постановления правительства РФ о внесении изменений в «Правила освидетельствования водителей» (п.п. №475 от 26.06.2008), размещенном на правительственном портале regulation.gov.ru.

«Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения осуществляется с использованием средств измерений утвержденного типа <…> поверенных в установленном порядке юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации <…>», — говорится в проекте министерства.

Сейчас поверку алкометров производят сертифицированные лаборатории, подконтрольные Росстандарту. Отсылка на контрольно-надзорное ведомство есть в «Правилах освидетельствования водителей», поправки исключают упоминание Росстандарта, а вместо него уже указывается Росаккредитация, которая будет отвечать за допуск частных фирм к проверке инструментального оборудования для медосвидетельствования.

Как отмечают адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антон Лелявский, эти поправки приводят правила освидетельствования водителей в соответствие с федеральным законом «Об обеспечении единства измерений», дающим право аккредитованным юрлицам и ИП, производить поверку измерительных приборов. До сих пор юрлица и ИП не могли проверять приборы как раз из-за того, что на частников не было ссылки в правилах освидетельствования.

В то же время поправки вводят важное изменение: по действующим правилам, автоинспектор, перед проведением освидетельствования, обязан продемонстрировать автомобилисту «целостность клейма государственного поверителя» на алкометре.

В постановлении МВД такого требования уже нет,

обращает внимание президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин. Согласно тексту поправок, гаишник лишь должен проинформировать водителя о «наличии сведений о результатах поверки данного средства измерений». Таким образом новый документ исключает саму процедуру клеймения этих алкометров государственными поверителями, соглашается адвокат Лелявский. Он отмечает, что федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» не позволяет аккредитованным организациям ставить клеймо на данные устройства.

Отсутствие клейма, подтверждающего корректность измерений алкометра, может стать поводом для коррупции со стороны недобросовестных сотрудников ГИБДД, предупреждает президент КПЗА Виктор Травин. По его словам, сейчас водитель имеет право потребовать проверить целостность клейма на измерительном приборе, а инспектор обязан ее продемонстрировать.

«Невозможно обеспечить стопроцентную защиту прибора от постороннего вмешательства.

Клеймо как раз и является доказательством того, что алкометр, после прохождения ежегодной поверки, не был кем-то «доработан»,

— говорит правозащитник.

Острой необходимости в корректировке нынешних правил проверки водителей на трезвость нет, отмечает Травин. По его словам, складывается впечатление, что нынешний порядок освидетельствования на состояния алкогольного опьянения водителей хотят максимально упростить и сделать менее прозрачным.

С ним согласен и председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, считающий действующий порядок проверки водителей на трезвость «вполне взвешенным». Клеймо на алкометре, считает он, и есть основная гарантией того, что прибор исправен.

«Сложно предположить, как водитель в отсутствии соответствующей пломбы сможет удостовериться, что алкометр, в который ему предлагается подышать автоинспектор, выдает корректные результаты», — недоумевает правозащитник.

Нечестным гаишникам станет проще проводить с алкоизмерителями различные махинации, уверен координатор движения «Общества Синих Ведёрок» Петр Шкуматов.

«Поскольку все будет завязано только на серийный номер устройства, вариантов для фальсификации становится больше:

например, использование приборов-клонов с одинаковым номером»,

— полагает он.

Автомобилист не будет вникать, на каком именно алкометре ему предлагают пройти освидетельствование, особенно если инспектор предоставит все необходимые документы, считает Шкуматов. Пользуясь этим, недобросовестный автоинспектор вполне может подсунуть ему «доработанное» устройство, которое по бумагам от неких частных контор прошло испытания и поверки.

«Это общее несовершенство законодательства: если автоинспекторы захотят что-либо сфальсифицировать, они найдут варианты, как это можно сделать — никакое клеймо не поможет», - отмечает координатор «Синих Ведёрок».

Наиболее реальным и действенным способом борьбы с коррупционерами в форме он считывает рейды, с ловлей на живца которые периодически проводятся контрольно-профилактическим отделами МВД.

Оперативно ответить на вопрос «Газеты.Ru» об изменениях в правила проведения освидетельствования водителей на состояния опьянения в МВД и Росстандарте не смогли. В Росаккредитации сообщили «Газете.Ru», что проверки частных компаний, которые будут допущены до аттестации алкометров, будут проводится в соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений».