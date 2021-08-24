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Автомобили

«Обеление рынка»: как власти будут снижать стоимость перевозок

Эксперты ожидают, что госсубсидии на транспорт снизят цены продуктов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Правительство озаботилось ростом стоимости перевозок продуктов питания и поручило профильным министерствам проработать вопрос о снижении тарифов на их транспортировку. Перевозчики отмечают, что работают на грани рентабельности, а подорожание транспортных услуг объясняют возросшими аппетитами множества посредников. Единственный способ уменьшить стоимость доставки продуктов — введение госсубсидий для логистических компаний, считают эксперты.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу «совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», сообщает пресс-служба кабинета министров.

В Минпромторге признают факт подорожания перевозок овощной продукции, причем за год особенно сильно выросли в цене именно автомобильные расходы, на которые приходится основной объем доставки продуктов питания.

«По информации торговых сетей и сельхозпроизводителей, стоимость перевозок овощей с юга в центр России сегодня составляет порядка 3-5 руб. за килограмм.

В то же время средняя торговая наценка на социально-значимые продовольственные товары в розничной торговле составляет сейчас 16,5% (по данным Росстата)», — рассказал «Газете.Ru» статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В Минтрансе, напротив, какого-либо роста цен на автоперевозки овощей не наблюдают. Как подчеркивают в пресс-службе ведомства, проблем с нехваткой транспорта для продуктов питания также нет.

«Анализ предложений перевозчиков, размещаемых на электронных онлайн-площадках, свидетельствует о наличии конкурентных предложений по стоимости услуг практически по всем направлениям перевозок. Принятие последовательных мер по «обелению» рынка грузовых автоперевозок объективно приводит к формированию новых стоимостных параметров на этом товарном рынке», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

Однако сами сельхозпроизводители отвечают двукратный рост стоимости перевозки своей продукции из южных регионов страны в центральные. Например, по их данным, если в прошлом году двадцатитонная фура с маршрутом из Волгоградской области в Москву обходилась, в среднем, в 45 тыс. рублей, то теперь ее цена доходит до 100 тыс. рублей.

«Серьезный рост тарифов отмечался в середине лета, когда из южных регионов вывозился ранний картофель. Из-за аномальной жары, чтобы довезти продукцию без серьезных повреждений,

сельхозпредприятия были вынуждены заказывать рефрижераторы, которые обходятся значительно дороже обычных грузовиков»,

— объяснил «Газете.Ru» рост стоимости перевозок исполнительный директор «Картофельного союза» России Алексей Красильников.

Он отметил, что в этом году в ряде регионов отмечается дефицит транспорта: некоторые перевозчики просто ушли с рынка, у других на фоне коронавирусных ограничений часть водителей (в первую очередь выходцев из стран СНГ) вернулись на родину. Но даже те транспортное компании, которые остались на рынке, зачастую не горят желанием везти сельхозпродукцию.

«Нередко перевозчики прямо заявляют:

нам невыгодно связываться с вашими сырами или сметаной, проще привезти цемент или как-нибудь трубу»,

— рассказала директор «Молочного союза» России Людмила Маницкая.

Хотите кушать – дайте денег

Сами перевозчики, комментируя заявления чиновников и сельхозпроизводителей о росте стоимости перевозки овощей, отмечают, что ставки, ко которым они работают, не только не растут, но на протяжении последних нескольких лет даже снижаются.

«Существует масса посредников, которые с одной стороны повышают ставки для отправителей груза, а с другой – уменьшают их для транспортных компаний.

Мы как возили грузы по прошлогодним тарифам, так и возим, притом что и горючее, и расходы на обслуживание транспорта только растут», — заявил «Газете.Ru» координатор московского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Рудометкин.

По его словам, сейчас в этой сфере бизнеса практически не осталось небольших перевозчиков, имеющих в автопарке нескольку фур. Основную часть заказов берут на себе крупные логистические фирмы.

В компаниях «Delko», «Лидертранс» и «Деловые Линии» не смогли ответить на вопрос «Газеты.Ru» о ситуации с тарифами на рынке автоперервозок.

Цены себе на уме

Попытка государства ввести регулирование тарифов на автомобильные перевозки сельхозпродукции и других социально значимых продуктов обречена на провал, считает автор популярного YouTube-канала о грузовиках и дальнобойщиках «Trucks TV» Михаил Мулюкин.

«Если установят какие-то фиксированные тарифы на транспортировку овощей, то здравомыслящий перевозчик просто не станет брать такие заказы – картошка и морковь элементарно сгниют на грядках», — считает он.

Гораздо более продуктивным решением, по мнению председателя Межрегионального союза водителей-профессионалов Александра Котова, может быть госсубсидирование перевозчиков продуктов питания. По его словам, даже частичная компенсации затрат на топливо, позволит им заметно снизить тарифы на транспортировку овощей.

«Транспортные компании сейчас могут сэкономить только на обслуживании машин и на водителях, заставляя их сутками не выходить из-за руля. Других способов для снижения расценок на перевозки, у них уже не осталось»,

— считает эксперт.

С ним согласен профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), председатель Общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин. По его словам, самым реальным способом снижения тарифов на перевозку продуктов первой необходимости является введение субсидий для автоперевозчиков, по аналогии с льготными тарифами на транспортировку зерна и овощей по железной дороге.

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