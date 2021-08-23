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Автомобили

«Не исключено, что он может принести пользу армии»

В России представили беспилотник двойного назначения

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Московский политехнический университет
В России разработан беспилотный автомобиль для армейских баз, парковых зон, территорий больниц и других закрытых объектов. Транспортное средство с электромотором способно передвигаться по маршруту со скоростью до 40 км/ч и объезжать препятствия за счет радаров, камер и датчиков. Такие проекты обычно создаются для демонстрации возможностей техники, однако практическая потребность в них по-прежнему сомнительна, рассказали эксперты «Газете.Ru».

Московский политехнический университет продемонстрировал на форуме «Армия-2021» прототип беспилотного транспортного средства «Smart шаттл». Автомобиль, способный перевозить в режиме автономного вождения четырех пассажиров, планируется предложить для использования на закрытых территориях.

«Сейчас мы планируем продвигать «Smart шаттл» для использования в парковых зонах. Не исключено, что он может принести пользу и армии

– для транспортировки людей и различных материалов. Также мы думаем, что наша разработка может довольно успешно применяться на закрытой территории медучреждений» — рассказал «Газете.Ru» декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Итурралде.

По словам собеседника, предсерийный прототип транспортного средства, показанный на армейском форуме, пока находится в процессе обучения системы технического зрения – на это должно уйти еще около пяти месяцев. Над проектом работают 13 специалистов: 5 программистов и 8 инженеров. На беспилотнике сейчас используются камеры, радары, GPS и ГЛОНАСС аппаратура глобального позиционирования, ультразвуковые датчики. Пассажирский беспилотник способен распознавать объекты, знаки и путь благодаря специальному программному обеспечению и сенсорам.

В мировом автопроме для беспилотных систем активно применяются лидары – лазерные активные дальномеры оптического диапазона. Экспериментировали с ними и разработчики беспилотника из Московского Политеха, однако в конечном итоге отдали предпочтение радару.

«Лидары для автомобилей слишком дороги, поэтому мы заменили их на 4D-радар разработки российской компании Cognitive Technologies. Он оказался таким же эффективным, как лидар, но также позволяет эффективно работать при плохих погодных условиях», — объясняет Итурралде.

За рулежку передней оси отвечает шаговый электромотор, а в движение машину приводит электродвигатель мощностью 3 кВт, смонтированный на задней оси.

Максимальная скорость шаттла – 40 км/ч, при этом для парковых зон ее планируется ограничить на уровне 15 км/ч, на закрытых территориях – до 5 км/ч, то есть до скорости пешехода.

За тем, что все пассажиры заняли свои места, следит камера в салоне – пока все не усядутся, робот не тронется с места.

Для того, чтобы машина была способна преодолеть 100 км, потребуется около 6 часов зарядки от бытовой розетки напряжением 220В. На полную зарядку батареи рабочим напряжением 51В уходит 8-10 часов, максимальный запас хода заявлен на уровне 140 км.

При этом на прототипе отрабатываются сразу три технологии беспилотного движения – только за счет обработки видео, комбинации показаний камеры и радара, а также с дополнительным позиционированием по GPS и ГЛОНАСС.

Созданием беспилотных транспортных средств в России занимаются многие компании, университеты и научные учреждения — в том числе «КамАЗ» и МАДИ. Подобные транспортные средства, как правило, создаются для демонстрации технических возможностей. Впрочем, эксперты пока неоднозначны в оценках рыночного потенциала такого транспорта.

«Это очередная попытка демонстрации возможного многообразия компоновочных решений на электрических агрегатах.

Однако я не верю, что такие машины вдруг станут востребованными на закрытых территориях», – отмечает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Принципиального технологического прорыва разработка Московского Политеха не демонстрирует, полагает эксперт. По его словам, автоматические транспортные средства, способные передвигаться по заданному маршруту, давно применяются на промышленных предприятиях, в том числе электрические погрузчики и транспортировочные тележки. Известны случаи использования и пассажирских беспилотников, но массового распространения подобные шаттлы пока не получили.

«По-видимому, для более широкого внедрения таких автомобилей просто нет потребности», — предполагает Бургазлиев.

Беспилотники, в том числе предназначенный для закрытых территорий, вполне может быть востребованным — и в некоторых местах успешно применяется, в том числе и в России, возражает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В принципе, сейчас такой транспорт разрабатывается во всем мире, а кое-где уже и работает.

Насколько я помню, на территории Горьковского автозавода уже пару лет как ходят внутризаводские беспилотные автобусы.

Поэтому все возможно, все это может работать», — говорит Моржаретто «Газете.Ru».

Задача этого автомобиля, прежде всего, показать возможности университета — для этого выставки и предназначены, добавляет эксперт.

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