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Автомобили

Китайский Land Cruiser продадут россиянам

Большой внедорожник Tank привезут в Россию

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Great Wall
В Поднебесной появился новый суббренд – Tank, его представила автокомпания Great Wall. Новая модель под индексом 600 должна составить конкуренцию легендарному Toyota Land Cruiser. В России запатентован и второй Tank — более компактная модель 300.

Компания Great Wall опубликовала официальные фотографии и краткие технические характеристики полноразмерного внедорожника Tank 600. По габаритам автомобиль близок к флагманскому внедорожнику Toyota Land Cruiser 300, который недавно вышел и на российский рынок. Длина китайской новинки – около 5 метров.

Полноценный дебют Great Wall Tank 600 состоится в конце августа на автосалоне в китайском Чэнду, исчерпывающих технических характеристик производитель пока не раскрывает. Однако уже сейчас известно, что 600 получит бензиновый двигатель V6 с комбинированным впрыском и двумя турбонагнетателями. Собственно, V6 с двумя турбинами стоит и на новом TLC 300 — вместо прежней «восьмерки».

Мощность мотора Tank 600 составляет 354 лошадиных сил, максимальный крутящий момент – 500 Нм.

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Great Wall

Для мотора предусмотрен стартер-генератор, работающий от бортовой сети c напряжением 48В – такая схема успешно применяется ведущими мировыми автопроизводителями для автомобилей с технологией «мягкого» гибрида (электродвигатель играет вспомогательную роль). При этом автомобили с отдельной высоковольтной электросистемой сохраняют и обычную бортовую электросеть напряжением 12В.

При торможении электрический агрегат гибридной системы подзаряжает отдельную высоковольтную батарею, энергия которой помогает двигателю внутреннего сгорания, в частности, при старте после остановок на светофорах.

Машина имеет классическую компоновку – с продольно расположенным мотором и рамой, лежащей в основе. При этом платформа, на которой построен автомобиль, масштабируемая – с ее помощью можно создавать автомобили разных габаритов.

Суббренд Tank стал пятой маркой в портфеле Great Wall.

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Great Wall

О его создании было объявлено в апреле на автосалоне в Шанхае. Необходимость появления такого бренда объясняется стремлением китайцев к открытию новых сегментов в то время, как продажи автомобилей на домашнем рынке, крупнейшем в мире, увеличиваются, сообщало агентство Reuters со ссылкой на председателя правления Great Wall Вэя Цзяньцзюня.

Помимо суббренда Tank в портфель китайского автоконцерна входят также марки Haval, GWM, Wey и Ora. Кроссоверы Haval выпускаются в том числе и в России – китайский автопроизводитель открыл производство в Тульской области. Под брендом GWM выпускаются пикапы, Wey стремится в премиум-сегмент, а марка Ora создана для выпуска исключительно электромобилей.

Помимо новейшего Tank 600 под этой маркой будут выпускаться и другие внедорожники, к примеру, более компактный Tank 300, который дебютировал в прошлом году. Дизайн 300-ки перекликается с американскими вседорожными моделями Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Позднее под брендом Tank появятся, как минимум, еще две полноприводные модели внедорожников, которые ранее были продемонстрированы в качестве концептов. Среди них модель 700, она сочетает богатое оснащение с граненым, грубоватым дизайном. Интерьер показанного на Шанхайском автосалоне концепта отделан коричневой кожей, для пассажиров заднего ряда предусмотрены раздельные кресла с индивидуальными медиа-экранами для каждого пассажира.

Другая концептуальная модель – Tank 800, его облик и вовсе обыгрывает решения Rolls-Royce Cullinan или Bentley Bentayga.

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Great Wall

Более демократичный Tank 300, который был запущен в серию в конце 2020 года, по габаритам сравним с отечественным УАЗ Patriot. На китайском рынке этот автомобиль предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью в 227 сил, 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Ожидается, что автомобили семейства Tank появятся в России. К примеру, модель 300 уже запатентована в нашей стране, ее карточка доступна в открытой базе данных Роспатента. Более того, это внедорожник уже были продемонстрированы российским дилерам марки – это произошло в апреле на закрытой дилерской конференции в Сочи, сообщал портал «Китайские автомобили».

По сведениям издания, китайский бренд планирует в ближайшие три года вывести на российский рынок 5 новых моделей. При этом, утверждает осведомленный источник издания, на дилерскую конференцию в Россию две новых модели были доставлены не просто так –

их производство планируется наладить на тульском заводе компании, ориентировочно в 2023 году.

Модели Tank, вполне могут оказаться востребованными на российском рынке, если у них будет конкурентоспособная цена – ощутимо ниже, чем у сопоставимых по размерам внедорожников японских или американских марок, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если это будет большой внедорожник такого размера, как Toyota Land Cruiser 300 или Cadillac Escalade, и он будет стоить на 15-20% дешевле, то он будет востребован», — сказал «Газете.Ru» эксперт.

Качество автомобилей Great Wall – и тех, которые есть в России, и тех, что продаются в Китае, приемлемое, заключил собеседник.

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