На каких машинах ездят автохулиганы

Более 80% штрафов, которые получают автомобилисты в России, приходится на превышение скорости, свидетельствуют данные исследования сервиса «Авто.ру». Чаще всего штрафуют владельцев мощных спортивных машин. Много нарушений числится и за массовыми моделями — лидерами продаж. Камеры ГИБДД исчерпали свой потенциал по борьбе с автохулиганами, пора переходить к инфраструктурным мерам, говорят эксперты.

Чаще всего в России штрафы за нарушение ПДД получают владельцы «заряженных» версий современных иномарок, выяснили аналитики классифайда «Авто.ру» на основе регистрационных данных машин, которые были выставлены на продажу в первом полугодии 2021 года.

Лидером списка автомобилей с самым высоким числом нарушений ПДД стал спортивный хетчбэк Audi S3: 86% из выставленных на продажу машин имели в активе хотя бы один штраф за этот период, отмечается в исследовании. При этом владельцы «гражданских» модификаций Audi A3 нарушали правила в полтора раза реже.

На «заряженные» модели приходится и вся первая пятерка своеобразного антирейтинга: Opel Astra OPC, Renault Megane RS, Mercedes-AMG A-Class и BMW M2.

Стоит отметить, что лидерами антирейтинга по наличию штрафов стали весьма редкие спортивные модификации автомобилей, попавшие в нашу страну в небольшом количестве. В случае с более массовыми моделями ситуация иная. Предложений на вторичном рынке значительно больше — и столь высокого процента «охвата» штрафами среди них не наблюдается.

«Согласно аналитике, у 49% автомобилей, которые продавались на классифайде в этом году, в истории есть нарушения ПДД. Это почти 730 тысяч протоколов на полмиллиарда рублей, половина из них — из Москвы и Московской области», — говорит руководитель «Авто.ру» Кирилл Смолин.

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В бюджетном сегменте чаще всего получали штрафы водители авто массовых моделей: Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Kia Rio, а также Lada Vesta и Priora

– около половины этих машин имели хотя бы одно зафиксированное нарушение ПДД за полгода.

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«Владельцы редких и скоростных автомобилей покупают такие машины не для того, чтобы ехать со скоростью 20 км/ч, а для того, чтобы хоть где-нибудь разогнаться. И на пути иногда может оказаться камера», — говорит «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Владение такой машиной провоцирует к периодическому превышению скорости даже автовладельцев со спокойным характером, признает эксперт. При этом, отмечает собеседник, в абсолютных числах наибольшее количество штрафов получают те автомобили, которые наиболее широко представлены в отечественном автопарке.

Исследование автоклассифайда охватывает далеко не все выписываемые водителям штрафы – их общий объем в сотни раз больше. Только за 5 месяцев 2021 года автовладельцам было вынесено около 54,4 млн постановлений об административных нарушениях. На штрафы с дорожных камер пришлось 46,8 млн протоколов или 86%, говорил в интервью газете «Аргументы и факты» глава ГИБДД Михаил Черников.

Среди российских регионов по количеству «оштрафованных» машин, выставленных на продажу на «Авто.ру», лидирует Дагестан – их в этом регионе 68%. За ним следует Камчатский край (67%), Карачаево-Черкесия (61%), Татарстан (59%), Москва и Московская область (58%). В Дагестане и самая большая средняя сумма штрафов в расчете на автомобиль за полгода – 739 рублей. На Камчатке, к примеру, куда меньше – 563 рубля. Объем сбора штрафных денег во многом зависит от инициативы местных властей, говорят эксперты.

«В Татарстане, к примеру, очень много камер – все новые технологии фото- и видеофиксации апробируются именно в этой республике. В сочетании с низким скоростным лимитом это приводит к высокому результату, — рассуждает Моржаретто, —

А в Дагестане местный менталитет просто не позволяет ехать с небольшой скоростью, особенно если у тебя заниженная Lada Priora».

Ситуация на Камчатке может объясняться малым количеством автомобильных дорог в сочетании с большой концентрацией камер, предполагает эксперт.

По данным ГИБДД, в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях, включая города Вилючинск и Елизово, насчитывается около 70 стационарных камер слежения, не считая переносных комплексов. Камеры контроля скорости установлены на всех крупных улицах – в самом региональном центре их около сорока.

Подавляющее большинство штрафов, о которых говорится в исследовании, выписаны за превышение скорости – их доля оценивается в 80%. Второе по частоте нарушение – несоблюдение требований знаков и разметки, на него приходится лишь 8% штрафов. Как уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекса», всего водителей в первом полугодии штрафовали более чем по 50 основаниям, описанным в Кодексе об административных правонарушениях.

Потенциал средств видеофиксации нарушений ПДД уже давно исчерпан, а повышать безопасность на дорогах следует тщательной проработкой инфраструктуры и усовершенствованием самих дорог, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Корреляции между количеством штрафов и аварийностью уже давно нет. В тех местах, где установлены камеры, наблюдается не снижение, а рост аварийности, — говорит Шкуматов «Газете.Ru» — Для ее снижения следует переходить к инфраструктурным решениям».

Необходимо устанавливать на трассах искусственное освещение, предусматривать в нужных местах светофоры и отбойники, и конечно реконструировать дороги, предлагает правозащитник.

«Там, где проведена реконструкция и дорога приведена в нормативное состояние, смертность и аварийность резко падают», — заключил Шкуматов.