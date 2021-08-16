Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге... 22:16
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной 22:14
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану 22:09
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов* 21:53
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели 21:50
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка 21:41
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге 21:36
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России 21:32
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными... 21:16
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год 21:10
Автомобили

Россияне все реже меняют машины

Треть россиян ездят на одном автомобиле по 6-10 лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Роман Пименов/ТАСС
Чуть больше 30% автовладельцев покупают новые авто раз в четыре-пять лет, а 29% готовы ездить на одной и той же машине от шести до десяти лет, свидетельствуют данные опроса. Отечественный автопарк остается одним из самых старых в Европе – более возрастные машины только в Прибалтике и Греции.

Большинство автомобилистов России готово ездить на одной и той же машине не менее пяти лет, свидетельствуют данные опроса, проведенного классифайдом «Авито Авто».

В частности, 31% опрошенных готовы менять свой автомобиль на другой через 4-5 лет эксплуатации, еще 29% ездят на одной и той же машине 6-10 лет. Причем большие пробеги наших соотечественников не пугают: 23% респондентов считают, что автомобиль пора менять, когда его пробег достигнет 100-150 тыс. км, еще 20% согласны ездить и того дольше – до 150-200 тысяч км.

При этом тратить большие суммы на обновление автомобиля большинство опрошенных не готовы:

более 40% видят для себя приемлемой покупку автомобиля с небольшой доплатой к цене старого, либо сдачу старой машины в трейд-ин – опять же с небольшой добавкой сверху.

Радикально увеличивать бюджет покупки, в том числе за счет кредитов, готовы всего 14% респондентов.

Ожидания российских автомобилистов вполне соотносятся со статистическими данными.

Средний возраст легкового автомобиля в России составил по итогам 2020 года около 14 лет,

свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Россия по этому показателю существенно отстает от стран Европы. В Евросоюзе средний возраст легкового автомобиля составлял 11,5 года по состоянию на 2019 год, свидетельствует статистика Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

Однако эта цифра существенно колеблется в зависимости от уровня экономического развития конкретной страны. В частности, в Германии средний возраст машины – 9,6 года, в Австрии – 8,3 года, а в Люксембурге – и вовсе 6,5 года.

Россия по этому показателю находится на уровне стран Восточной Европы – Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Латвии. Средний возраст легкового автопарка в них лежит в промежутке от 13,4 до 14,9 года.

Среднестатистический легковой автомобиль еще старше в Румынии, Литве, Греции и Эстонии: там его возраст уверенно переваливает за 16 лет.

В структуре российского автопарка, между тем, за прошедшие 10 лет ощутимо снизилось количество «свежих» машин — в возрасте до трех лет и от четырех до шести лет. И, наоборот, в диапазоне от семи до 20 лет доля парка существенно выросла – «постарели» автомобили, купленные во времена бурного роста российского автомобильного рынка в начале нулевых.

«Средний срок эксплуатации автомобиля у нас традиционно выше, чем в европейских странах, время владения автомобилем в России составляет пять-шесть лет. Так что данные опроса вполне соответствуют объективной реальности», — говорит «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

Надежнее всего к снижению возраста автомобилей могли бы привести объективные обстоятельства — например, рост благосостояния россиян, указывает эксперт.

Автомобиль – это товар длительного пользования, и его покупка во многом связана с уровнем доходов населения и уверенностью в том, что эти доходы будут стабильны,

— подчеркивает Беспалов.

Результаты опроса вполне соответствуют рыночной ситуации, согласен директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

«В настоящий момент можно сказать, что последствия пандемии дались людям нелегко. Произошло понижение средней стоимости покупки и перераспределение спроса. Многим покупателям пришлось снизить планируемую стоимость покупки или временно отложить приобретение нового автомобиля», — говорит Баскаков «Газете.Ru»

Рост среднего срока пребывания автомобиля в одних руках можно объяснить тем, что в целом увеличилась стоимость владения автомобилем, повысился транспортный налог, плата за парковку в городах, полагает представитель дилерского холдинга.

Вместе с тем, стимулировать покупку новых автомобилей можно и с помощью регуляторных мер – субсидирования или введения различных ограничений – в частности, увеличения стоимости страховки для старых машин, либо ужесточения экологического законодательства, перечисляет Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала»

«Но сильное ужесточение в условиях низкой покупательной способности населения может вполне может привести к обратным последствиям», — предупреждает он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
ООН: «Талибан»* не должен поддерживать террористов. LIVE
Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Афганистане. ОНЛАЙН
Дважды в призах: Тимановская впервые после скандала на Играх вышла на старт
Тимановская впервые пробежала в Польше — как представитель Белоруссии
Школьников вернут за парты
В Минпросвещения пообещали начать учебный год без дистанционки
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками»
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели
Новости и материалы
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге России
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов*
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России
Дасаев рассказал, что поможет Дзюбе вернуться в сборную России
Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования
Экс-президент Афганистана Карзай ведет с талибами* мирные переговоры
Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий
В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане
Посол РФ в Афганистане: при талибах* в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани
Глава ФФККР оценил вероятность появления транс-персон в российском фигурном катании
Великобритания увеличит количество военных в Афганистане для эвакуации граждан
Эксперты выяснили, каким образом смена власти в Афганистане повлияет на рынок акций
Китайский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
СМИ: в Екатеринбурге произошел взрыв на заводе
Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми
Все новости
«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»
Архитектор, урбанист и Максим Галкин — о скульптуре «Большая глина № 4» на Болотной набережной
Интриги и расклады: как Россия идет на выборы
Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене
«Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам
Пашаев предложил Соловьеву «сходить ко врачу» после заявления об изменах его жены
Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла
«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны
Зачем ГИБДД использует беспилотники — и кому они принадлежат
«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»
Эксперты считают, что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком»
«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*
Глава Чечни призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном и готовиться к худшему
Маленькая челка и пухлые часы: что Apple покажет этой осенью
Инсайдер рассказал, какие устройства Apple анонсирует в сентябре
«Талибы* — это и есть Афганистан». Как США повторили все ошибки СССР 1980-х
В чем главный секрет военного успеха движения «Талибан»*
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
«Газпром» забронировал на сентябрь лишь 4% допмощностей ГТС Украины
«Склонял к передаче взятки»: в Санкт-Петербурге задержан борец с коррупцией
При получении взятки в Санкт-Петербурге задержан и. о. начальника службы по борьбе с коррупцией
Разучились летать: как человек повлиял на эволюцию насекомых
Биологи: из-за уничтожения лесов насекомые теряют крылья
Что происходит в Кабуле при «Талибане»*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях