Без заучивания билетов: «теория» экзамена на права будет пересмотрена

После отказа от «площадки» в экзамене на права изменится и его теоретическая часть. МВД намерено ввести новый механизм формулирования экзаменационных билетов, который исключит заучивание вопросов и сделает акцент на понимании ПДД.

Новые вопросы

МВД России работает над внесением изменений в порядок сдачи экзамена на водительские права, в частности — в экзаменационные билеты в теоретической части. Проектом занимается Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД)

Теоретический тест на знание правил дорожного движения — первый в цикле двух обязательных испытаний при сдаче на права. Экзаменуемый в течение 20 минут должен ответить на 20 вопросов с правом на две ошибки.

По сути, тест представляет собой заучивание уже известных экзаменационных билетов, которые публикуются заранее, и это, по мнению МВД, является неэффективным способом изучения и освоения правил ПДД.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД объяснили, что изменение подхода к сдаче теоретической части экзамена входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей со стажем менее двух лет. Также подчеркивается, что система допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом требует совершенствования.

О том, как конкретно изменится теоретическое тестирование, неизвестно. Соответствующие нормативно-правовые акты на обсуждение МВД должно вывести в ближайшее время.

Новостью планы по изменению механизма формирования экзаменационных билетов и задачи же не стали. Еще в июле глава ГИБДД Михаил Черников сообщал в интервью «Коммерсанту», что модернизация процесса уже идет.

«Более 700 аварий с погибшими зафиксировано в этом году с участием начинающих водителей. Поэтому самое важное — это интеграция «молодого» водителя в транспортный поток. Для этого и была задумана упомянутая вами реформа и объединение экзаменов. Со временем, думаю, мы добьемся того, чтобы «молодой» водитель, выезжая на дорогу, не чувствовал себя дискомфортно и не создавал проблем другим участникам движения», — говорил Черников.

Билеты не меняли три года

В последний раз серьезной корректировке экзаменационные задачи, входящие в теоретическое тестирование, подвергались больше трех лет назад, в апреле 2018 года. Причиной изменений стала обнаруженная Межрегиональной ассоциацией автошкол недостоверная информация об оказании первой медицинской помощи в ряде билетов.

Ошибки, как установили эксперты Минздрава, были достаточно серьезными — они касались в том числе проведения сердечно-легочной реанимации, наложения жгута при артериальном кровотечении, правил освобождения пострадавшего из автомобиля и прочего.

Впоследствии все поправки и предложения были учтены, и вопросы по первой помощи скорректировали в соответствии с программами, по которым обучают автошколы, и с нормами оказания первой помощи.

Реформа экзаменов

С 1 апреля в России стартовал обновленный регламент экзамена на права. Главным нововведением стала отмена сдачи «площадки» в рамках практической части тестирования, то есть экзамен теперь сформирован из двух этапов: теории и вождения в городе. При этом некоторые элементы, ранее входившие в экзамен на «площадке», не исчезли, а были перенесены на «город», по факту объединив два этапа практики в один.

Помимо прочего, поменялась штрафная система, и за грубые нарушения (например, если экзаменуемый не пристегнул ремень или стал использовать телефон во время вождения) теперь экзамен прекращается автоматически.

Также в системе сдачи экзамена в городе появились неизвестные маршруты и более мелкие изменения, относящиеся к новым требованиям к документам, основаниям к аннулированию водительских прав и рассмотрения жалоб на проведение экзамена.

Глава российской Госавтоинспекции утверждает, что принципиального усложнения при сдаче на права не произошло: теория осталась без изменений, а практика объединилась в одну процедуру.

Однако, как позднее сообщили в МВД, новые правила тяжело даются желающим получить права: после введения поправок в апреле с первой попытки смогли сдать экзамен лишь 13% от всего числа кандидатов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель в среднем составлял 26%.

В ведомстве заявили «Коммерсанту», что, по всей видимости, основные сложности у будущих водителей возникают не из-за отмены «площадки», а вследствие необходимости передвигаться по неизвестному маршруту, поскольку в автошколах обучение проходит только по одному маршруту, а к выезду на незнакомую дорогу кандидат не готов. Наиболее частыми ошибками стали пересечение сплошной линии во время парковки, отказ уступать дорогу пешеходам и другим водителями и выключенные поворотники.

Другие предложения

Несмотря на существенное изменение многолетних правил, не только теорию, но и практику продолжат модернизировать. На прошлой неделе в МВД заявили, что планируют пересмотреть действия экзаменатора и сдающего на права в ходе практической части.

Необходимости в принципиальной корректировке административного регламента ведомство не видит, однако считает, что важно уточнить некоторые вопросы, включая действия экзаменатора с кандидатом при проверке отдельных маневров и действий.

В чем будут заключаться новые поправки, пока не уточняется.