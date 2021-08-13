Киргизский автопром нацелился на Россию

В Киргизии появился первый национальный автопроизводитель — основоположник автопрома: компания Kami Motors из Бишкека. Единственная модель сразу же бьет в экологическую повестку — это электрогрузовик на основе комплектующих Lada, и его будут поставлять на российский рынок, выяснила «Газета.Ru». Причем зайдут киргизы на отечественный рынок через Новосибирск, а сертифицировать автомобиль будут в Белоруссии.

Электрический грузовик Nimble, построенный новым автопроизводителем из Киргизии, планируют вывести на российский рынок. Сертификацию автомобиля для рынков Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется провести в Белоруссии, сообщили «Газете.Ru» в компании Kami Motors.

«У нас уже есть тысяча предзаказов на автомобиль – в том числе из России и Казахстана. В России точку продаж планируется открыть в Новосибирске», — рассказал представитель Kami Motors Рискельди Аскаров.

По его словам, сертификационный экземпляр электрогрузовика отправят в Белоруссию уже в конце августа, а сборка товарных автомобилей на предприятии в Бишкеке начнется в ноябре.

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Сертификация в Белоруссии дает право продавать машины на всей территории ЕАЭС, уточнил собеседник издания. На территории Киргизии продавать электрические грузовики будут в Бишкеке и Оше.

«Первые 100 машин выпустим в ноябре, далее каждый месяц мы будем выпускать по 100 машин, в день – по пять», — отметил Аскаров.

По словам представителя бренда, Kami Motors позиционирует себя как экологичную компанию, декларирующую приверженность информационным технологиям, гендерное равенство и социальную ориентированность. Значительная часть сотрудников, занятых на сборке, — глухие или слабослышащие.

Согласно техническим характеристикам, Nimble

формально будет относиться не к автомобилям, а к квадрициклам категории L7.

Это транспортные средства с автомобильными или мотоциклетными органами управления, которые можно использовать на дорогах общего пользования, управлять ими по автомобильным правам категории B1 (грузовики типа «Газели») и регистрировать в ГИБДД, в отличие от квадроциклов, которые могут иметь только «мотоциклетный» руль и подлежат регистрации в Ростехнадзоре. Весомый плюс в том, что на этот тип транспорта не требуется установка аппаратуры экстренного реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

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К категории L7 относятся квадрициклы с собственной массой до 550 кг не считая веса аккумуляторов (для грузовых моделей) и мотором не мощнее 15 кВт (20 л.с.).

В основе конструкции первого киргизcкого электрогрузовика лежит пространственная рама из стальных труб, кабина – пластиковая на металлическом каркасе. В движение машину приводит трехфазный китайский электромотор Shinegle с максимальной мощностью 15 кВт (около 20 л.с.). Энергия запасается в литий-железо-фосфатной батарее из 34 ячеек. Грузоподъемность машины – 700 кг, заявленный запас хода – 110 км. Зарядка возможно исключительно от бытовой сети 220В.

Заявленная стоимость машины – 600 тыс. сом (около 520 тыс. рублей).

Создатели первого киргизского электромобиля особо подчеркивают, что 95% его деталей взаимозаменяемы с компонентами от автомобилей Lada, однако с самим «АвтоВАЗом» киргизский стартап не сотрудничает, закупая компоненты у поставщиков.

Компания Kami Motors зародилась в разгар пандемии — в марте 2020 года в Бишкеке. В дальнейшем киргизский стартап планирует выпустить легковой седан, который собирается использовать и в каршеринге. Сейчас автомобиль находится в процессе проектирования.

«Сама машина будет продаваться, помимо этого мы планируем ввести в Кыргызстане каршеринг.

Там будут и грузовые автомобили, и легковые – как только мы их выпустим. Как вы знаете, у нас в Кыргызстане каршеринга еще нет» — поделился планами представитель компании.

Форм-фактор электрического городского развозного грузовика ценой до 1 млн рублей и запасом хода в 100-150 км очень актуален, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако проблемой для успеха проекта киргизского стартапа может стать неоднозначный дизайн самой машины, считает он. Трудностей с сертификацией машины на территории ЕАЭС (объединяет Россию, Казахстан, Армению, Белоруссию и Киргизию) эксперт не ожидает. В крайнем случае эту процедуру можно будет провести по упрощенной форме для малых серий.

«В отсутствие опыта эксплуатации я не могу прогнозировать для этой машины большого рынка, но несколько сотен машин они вполне могут реализовать на эффекте новизны, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru» — Внешность у машины спорная, хотя заявленные характеристики неплохие».

Против проекта, помимо неоднозначного дизайна, выступает отсутствие опыта эксплуатации машины, в том числе в холодное время года. Если европоддон в кузов будет влезать без дополнительных приспособлений, проект может «взлететь», отмечает эксперт.