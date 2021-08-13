Гаишники выходят на рейды

В последнее время патрули ДПС стали чаще появляться на дорогах России, гаишники снова проводят тематические рейды. В ночь на воскресенье, к примеру, будет облава на пьяных водителей, также в списке проверки тюнингованные автомобили, такси и каршеринг. «Газета.Ru» составила рекомендации для автомобилистов, как не получить проблемы с ГИБДД.

Рейды «Нетрезвый водитель» — наиболее частые спецоперации дорожных инспекторов. В частности, управление ГИБДД Москвы проведет такое мероприятие в предстоящую ночь (с 14 на 15 августа 2021 года). Обычно это выглядит так: по выходным несколько экипажей ДПС перекрывают одну или несколько полос дороги и начинают массово задерживать проезжающие машины, предлагая водителям пройти контроль трезвости.

Сам по себе рейд «Нетрезвый водитель» не может являться основанием для проведения освидетельствования автомобилистов на состояние опьянения, напоминает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин.

«Правила для освидетельствования водителей прописаны в постановлении правительства № 475 от 26 июня 2008 года и приказом МВД № 664 от 23 августа 2017 года. В четко указано, что

основанием для проведения освидетельствования могут быть только признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке.

Только при наличии хотя бы одного из этих признаков гаишники вправе предложить водителю «дыхнуть» в алкотестер», — рассказал «Газете.Ru» правозащитник.

Перед началом медосвидетельствования автомобилист должен удостовериться, что госавтоинспектор в присутствии двух понятых или под запись на видеокамеру составил протокол об отстранении от управления водителя и проведении процедуры. В документе гаишник обязан указать обнаруженные у гражданина признаки опьянения. И лишь после этого предложить пройти проверку на алкотестере, предоставив водителю одноразовый мундштук в упаковке. Инспектор должен продемонстрировать целостность клейма на устройстве, а по требованию гражданина показать ему действующее свидетельство о поверке данного прибора.

Если автомобилист не доверяет по каким-либо причинам инспектору, то он может отказаться от проверки на его алкометре. Вместо этого водитель вправе потребовать сразу направить его на медицинское освидетельствование в наркодиспансер, подчеркнул Травин. И вот тут автомобилисту надо быть крайне внимательным к документам, которые предложат ему подписать гаишники.

«Нередки случаи, когда недобропорядочные инспекторы ДПС подсовывают водителю на подпись протокол об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Его подписывать категорически нельзя!

Это гарантированно приведет к лишению прав на 1-2 года и штрафу в размере 30 тысяч рублей», — предупредил Травин.

Чтобы не попасться на такую уловку, нужно в протоколе написать словами «требую проведения медицинского освидетельствования». В таком случае при судебном разбирательстве этот документ станет доказательством невиновности водителя и послужит источником его оправдания.

Тюнинг вне закона

В начале августа в регионах вновь начались рейды по так называемым «внесениям изменений в конструкцию», а, проще говоря, тюнингу и доработкам автомобилей. Тут водителю, прежде всего, нужно знать, что зафиксировать «неправильные» доработки могут только сотрудники ОГИБДД по технадзору, с соответствующими служебными удостоверениями. Обычные инспекторы ДПС таких полномочий не имеют.

При этом инспекторы технадзора вправе предъявлять претензии водителям только за явные неисправности или доработки, которые прямо запрещены приложением к ПДД «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», объяснил президент КПЗА Виктор Травин. Например, если на автомобиле установлены не отвечающие установленным требованиям световые приборы, изношены шины, чрезмерно затонированы стекла.

«Установить, что «лифтованная» или наоборот заниженная подвеска, нестандартные колеса, дополнительное антикрыло или спойлер не соответствует требованиям безопасности, может только специально обученный эксперт, имеющий лицензию и использующий в случае необходимости для проверки необходимое оборудование»,

— сказал Травин.

Автомобилистам, которых инспекторы привлекли за эксплуатацию якобы небезопасных автомобилей, правозащитник рекомендует сразу обращаться в суд требованием о проведении экспертизы. В этом случае действие выданного предписания на устранение тюнинга на время судебного разбирательства будет приостановлено.

Правда, если эксперты признают, что доработки действительно небезопасны, то водителю придется привести автомобиль в первоначальное состояние. Если же экспертиза не найдет в них противоречий установленным требованиям по безопасности, то суд будет обязан отменить вынесенный сотрудником ГИБДД протокол. Более того, добавил правозащитник,

экспертное заключение, подтверждающее безопасность доработок, произведенных с автомобилем, станет своеобразной защитой от претензий инспекторов ДПС по поводу тюнинга в дальнейшем.

За вами должок

Этим летом на дорогах вновь активизировались совместные патрули инспекторов ДПС и судебных приставов. Причем должников выискивают в потоке в автоматическом режиме с помощью специальных комплексов «Дорожный пристав». У злостных неплательщиков за долги арестовывают автомобили прямо на месте. К примеру, на этой неделе в Обнинске от такого тандема правоохранителей пострадали сразу девять автовладельцев, лишившихся машин.

Следует помнить, что, принимая решение о наложении ареста, сотрудник ФССП обязан соотносить примерную стоимость имущества с размером задолженности человека.

«Если за долг в 10-15 тыс. рублей пристав арестовывает автомобиль, то автовладельцу следует обратиться в суд с требованием отменить это решение, поскольку стоимость машины явно превышает размер задолженности», — заявил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев.

Не лишним будет и предупредить пристава о таком намерении: как правило, заведомо проигрышные судебные разбирательства не в интересах сотрудников ФССП, скорее всего, они пойдут на компромисс, понимая, что перед ними осведомленный человек.

ГИБДД взялась за радары

В регионах инспекторы вновь стали контролировать скорость при помощи ручных радаров БИНАР, именуемых в народе «фенами». Причем в отличие от приборов прошлого поколения, использование которых пять лет назад было запрещено приказом главы МВД Владимира Колокольцева,

новые комплексы не просто показывают скорость машины, но и делают несколько снимков автомобиля-нарушителя.

Обжаловать штраф, выписанный на основании показаний такого прибора, можно, только доказав, что устройство своевременно не прошло необходимую поверку в специальной лаборатории. В протоколе инспектор обязан указать серийный номер комплекса, при помощи которого было зафиксировано превышение скорости. Водителю, который не согласен с вердиктом гаишника, придется посетить подразделение ГИБДД и потребовать предъявить сертификат о поверке данного устройства. Если окажется, что срок действия этого документа истек – зачастую гаишники случайно или намеренно забывают вовремя переосвидетельствовать такие радары —, то постановление подлежит отмене, указывает президент КПЗА Травин.

Техосмотр нужен

22 августа вступает в силу закон, по которому для приобретения полиса ОСАГО больше не требуется диагностическая карта. Однако это не означает, что теперь не нужно проходить техосмотр, предупредил адвокат движения «Автомобилистов России» Сергей Радько.

Он указывает на то, что Правила дорожного движения, и, в частности, «Приложение к основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации», запрещают движение без диагностической карты, несмотря на то, что прямого наказания за это для водителей легковых автомобилей в КоАП сейчас нет (штраф в 2 тыс. рублей появится в марте 2022 года). Тем не менее, инспекторы могут выписать автомобилисту все то же предписание на устранение выявленных нарушений, а при повторной поимке без ТО квалифицировать его отсутствие по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органов внутренних дел).

Это уже будет чревато для автовладельца наложением административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток. Кроме того, штраф (500-800 рублей) за отсутствие диагностической карты предусмотрен для водителей такси, грузовиков и автобусов, напомнил Радько.