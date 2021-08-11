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Автомобили

Тысячу велокурьеров поймали на нарушениях ПДД

Гаишники устроили облаву на доставщиков еды на велосипедах и скутерах

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Гавриил Григоров/ТАСС
Столичная Госавтоинспекция провела масштабный рейд по выявлению велосипедистов и скутеристов, нарушающих ПДД. В каждом третьем случае гаишникам попадались доставщики еды, а наиболее распространенными нарушениями как у простых горожан (самокатчиков, велосипедистов и т.д.), так и курьеров, стали движение по тротуарам, выезд на «зебру» и вождение средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде. Службы доставки уверяют, что регулярно напоминают своим курьерам о дорожных правилах.

Московские гаишники провели проверку граждан, передвигающихся по городу на велосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В результате более чем три тысячи человек получили штрафы, сообщается на сайте столичного главка МВД. Правоохранители сделали акцент на том, что более трети (1,1 тыс.) протоколов были составлены на курьеров, развозящих заказы на велосипедах и элетросамокатах.

«Подавляющее число протоколов составлены по ч. 2 и ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ (Несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, и иными лицами), предусматривающих штраф в размере от 800 до 1,5 тыс. рублей», — уточнили информацию главка «Газете.Ru» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как пояснили в Госавтоинспекции, основные претензии связаны с движением водителей СИМ по тротуарам и пешеходным дорожкам, по перекресткам по пешеходным переходам в нарушение ПДД, обязывающих велосипедистов спешиться перед «зеброй».

Кроме того, часть нарушителей управляла велосипедами и самокатами в нетрезвом виде. Это касается и велокурьеров, отметили в инспекции.

Сколько именно пьяных курьеров-велосипедистов было выявлено в ходе рейда, в ГИБДД не уточнили.

В сервисе доставки еды «Яндекс Go» заверили, что пристально следят за соблюдением курьерами дорожных правил и регулярно вместе с правоохранителями проводят соответствующие профилактические беседы. В курьерских чатах публикуются видеоролики, демонстрирующие правильное поведение велосипедистов в жилых зонах.

«Перед тем как начать доставлять заказы сервисов «Еда», «Лавка» и «Доставка», каждый курьер-партнер проходит вводный инструктаж по ПДД, а также мы проводим тестирование курьеров на знание правил.

В случае нарушений мы можем назначить курьерам дополнительное обучение, а при многократных проступках — заблокировать доступ к заказам сервиса», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе агрегатора.

Проконтролировать соблюдение правил доставщиками агрегаторы могут в онлайн-режиме при помощи приложения, на которое приходят заказы. Например, если скорость передвижения по городу какого-то курьера будет намного выше, чем у его коллег, отмечают в «Яндекс Go», то его могут вызвать в офис и провести дополнительную беседу.

«Раньше гаишники нас особо не трогали, а сейчас стали останавливать гораздо чаще. Без велосипеда очень сложно вовремя доставить заказ, но штрафы платить тоже не хочется»,— рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» курьер Бахтияр.

По его словам, беседы о соблюдении правил безопасности проводятся регулярно, но при этом все штрафы, полученные за нарушения ПДД, курьеры оплачивают самостоятельно.

Самая большая проблема служб доставки — это курьеры, которые для ускорения выполнения заказа дорабатывают свои велосипеды, устанавливая на них электрические мотор-колеса, отметил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Курьеры на таких модернизированных велосипедах ездят со скоростью 40-60 км/ч по тротуарам. Мне кажется, что это ненормально», — сказал эксперт.

Для того чтобы урегулировать ситуацию со средствами индивидуальной мобильности, прежде всего, следует отделить тихоходные электросамокаты, моноколеса и другой подобный транспорт от мощных и быстроходных и поэтому действительно опасных, полагает Шкуматов.

«Любые попытки ввести регулирование для СИМ будут выглядеть нелепо, пока этот транспорт не будет разделен на категории. Электросамокаты, способные разогнаться до 100 км/ч, по сути, являются даже не мопедами, а мотоциклами. Их надо в первую очередь отделить от прогулочных — маломощных и тихоходных. Только после этого можно будет подумать о регулировании», — сказал он.

За полгода, по данным МВД, в России произошло 180 ДТП с участием СИМ, в которых погибли пять человек. Статистика показывает взрывной рост аварийности этого транспорта: в прошлом году за тот же период произошло 94 аварии, в которых погиб один человек.

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