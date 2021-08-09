Новые облавы: машины начали снимать с регистрации за «кустарный» автозвук

Госавтоинспекция Воронежа начала проводить рейды по выявлению тюнингованных автомобилей: останавливали машины, в которых есть дополнительные звуковые динамики и сабвуферы, усиливающие автозвук. Кроме того, гаишники охотятся на характерные для южных регионов автомобили с занижением подвески или, наоборот, ее «лифтом» на специально подготовленных внедорожниках.

Автоинспекция Воронежа провела рейд по выявлению автомобилей с доработками конструкции, сообщается на сайте регионального УГИБДД. Помимо претензий к заниженной подвеске и громкому выхлопу гаишники впервые стали обращаться внимание и на дополнительные колонки и усилители (сабвуферы), установленные в салоне автомобилей.

Претензии к нестандартным аудиосистемам вызваны не самими колонками и дополнительным звуковым оборудованием, а способом их установки на автомобиль, пояснили «Газете.Ru» в региональном главке МВД.

«Для того, чтобы установить в салоне дополнительные колонки, усилители и другое подобное оборудование, водителям приходится нередко что-то вырезать в кузове, использовать какие-то дополнительные приспособления.

Любые изменения, не регламентированные заводом-изготовителем, являются нарушением», — объяснили цели рейда «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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В ведомстве уточнили, что нарушения во время рейда фиксировали не простые инспекторы ДПС, а сотрудники отделения технадзора ОГИБДД по Воронежу, которые и составляли на водителей административные материалы. За два дня спецоперации 35 водителей были привлечены к ответственности по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена), что предполагает штраф 500 рублей, но хуже всего, что автомобилистов обязали в сжатые сроки привести машины к изначальному заводскому состоянию — иначе на такой машине уже нельзя выезжать на дорогу.

«Водителям выданы предписания на устранение несанкционированных изменений в десятидневный срок. В противном случае сотрудниками МРЭО будет прекращена регистрация такого транспортного средства», — сообщили «Газеты.Ru» в пресс-службе регионального МВД.

Никаких нарушений требований закона формально со стороны автоинспекторов нет. В приложении к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации есть пункт 7.18, запрещающий эксплуатацию автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД или иных органов, определяемых правительством РФ, отметил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Под иными органами подразумевается комиссия таможенного союза (сейчас Евразийская экономическая комиссия), принявшая технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» в 2011 году. В регламенте, в частности, и содержится определение внесения изменений в конструкцию автомобиля, но настолько расплывчатое, что возникает широкое поле для трактовок, отметил вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Этот техрегламент — изуверство на грани фантастики, он составлен таким образом, что при желании можно прицепиться к чему угодно.

Видимо, у сотрудников ГИБДД нет других задач, как только бороться с дополнительными звуковыми колонками. Я не очень понимаю, как изменится безопасность автомобиля от того, что человек делает подиум для колонки. Они же вставляются не в силовую конструкцию кузова, а в обшивку: с точки зрения целостности кузова, его жесткости, это не имеет никакого отношения к безопасности», — заявил «Газете.Ru» Хайцеэр.

Автомобилистам стоит готовиться к аналогичным облавам в других регионах, предупредил эксперт, ссылаясь на опыт аналогичных рейдов в предыдущие годы. Хайцеэр напомнил, что годом ранее ГИБДД устраивала охоту на автомобили с фаркопами.

«Фаркопы закончились, стали ловить с большими колесами — колеса тоже на исходе. Теперь решили штрафовать за нестандартные аудиосистемы», — рассуждает собеседник.

Правозащитник обратил внимание на то, что у ГИБДД есть проблемы на дорогах посерьезнее, чем автозвук любителей музыки: например, безопасность дорожного движения.

Более того, инспекторы технадзора, а уж тем более рядовые сотрудники ДПС, не могут давать заключение, как то или иное изменение в конструкции автомобиля влияет на его безопасность, это всего лишь их подозрения, некие умозаключения, считает Виктор Травин.

«Признать, отвечает автомобиль необходимым требованиям или нет, может только сертифицированный и лицензированный эксперт, но никак не сотрудник ГИБДД.

Поэтому водителям, которых обвиняют в эксплуатации якобы небезопасных автомобилей, следует сразу обращаться в суд требованием о проведении экспертизы», — советует правозащитник.

В этом случае, отметил президент «Коллеги правовой защиты автовладельцев», действие решения автоинспектора на время судебного разбирательства будет приостановлено. А если экспертиза докажет, что произведенные доработки не влияют на безопасность автомобиля, то и суд будет обязан отменить вынесенный сотрудником ГИБДД протокол. Кроме того, в этом случае по решению суда расходы, понесенные автовладельцем на проведение экспертизы, могут быть ему компенсированы из бюджета.