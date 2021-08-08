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Автомобили

Багги от Morgan: деревянный каркас и технологии из 1930-х

Morgan выпустил раллийный автомобиль — с турбомотором BMW и каркасом из ясеня

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Английская компания Morgan выпускает машины по технологиям столетней давности — с деревянными деталями и архаичной внешностью, и не часто радует поклонников новинками. Ее новая модель – внедорожное багги Morgan Plus Four. «Газета.Ru» внимательно рассматривает необычный автомобиль и вспоминает историю самобытной марки.

Небольшая британская компания Morgan редко радует своих поклонников новинками, да и имидж у нее не тот – ведь каждую ее модель можно снимать в фильмах про истинных джентльменов. Впрочем, даже такие преданные фанаты аутентичности, как владельцы Morgan, не могут игнорировать автомобильные тренды – именно поэтому в модельном ряду появилась внедорожная версия Morgan Plus Four.

На заре автомобилизации существовало множество подобных небольших компаний – выпускать и продавать автомобили пытались многие талантливые инженеры и предприниматели. Такие заводы открывались и закрывались. Morgan же все последнее столетие никуда не спешил.

Эта автомобилестроительная компания из центральной Англии существует с 1909 года – первым ее изделием стал трехколесный самоходный экипаж с мотором Peugeot мощностью всего в 7 лошадиных сил, рассчитанный на одного человека.

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Трициклы с двумя передними и одним задним колесом Morgan выпускал в последующие 25 лет – лишь в 1936-м была представлена первая четырехколесная модель. Позднее автомобили совершенствовались, мощность двигателей росла – но так или иначе,

общий облик изделий этой британской фирмы остался где-то в двадцатых-тридцатых годах прошлого века.

История Morgan доказывает, что автомобили, созданные по технологиям из далекого прошлого с применением натуральных материалов, характерных для давно ушедших эпох, тоже могут иметь успех у состоятельных клиентов. Иначе как объяснить тот факт, что такой мануфактурный подход к работе фирме до сих пор пользуется спросом.

На фоне современных автогигантов фирма выглядит образцом консерватизма: кузовные детали из авиационного алюминия по-прежнему собирают в небольших ангарах по технологиям 1930-х,

а для изготовления каркаса, как и много лет назад, используется дерево – ясень.

Правда, из дерева сейчас вытачивают лишь силовые элементы верхней части пассажирского кокпита – нагрузки они практически не несут. Пару лет назад фирма провозгласила переход на новую алюминиевую платформу взамен стальной рамы. Но еще недавно деревянным был практически весь «скелет» автомобиля, включая, например, несущую основу боковин и дверей.

Впрочем, «старинная» у этих родстеров марки только внешность – традиции ручной сборки и натуральные материалы в них успешно сочетаются с относительно современной технической составляющей – моторы, коробки передач и другие важные детали используются вполне актуальные, равно как и электронные компоненты. Сейчас «Морганы» оснащаются двигателями BMW, а когда-то силовые агрегаты закупали у британских Triumph или Rover, успешно использовали англичане и моторы Ford.

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Прививка «Дакаром»

Внедорожный родстер Plus Four носит индекс CX-T, и создан он в память о гоночных достижениях Morgan. В машине стоит 4-цилиндровый турбомотор BMW, который выдает 258 лошадиных сил – ровно столько, что и обычная дорожная версия Morgan. А вот ходовая часть была серьезно доработана –

рычаги подвески, амортизаторы и пружины взяли от подходящего внедорожного донора, установили более крупные колеса, увеличили дорожный просвет.

Не забыли и про защиту от возможных повреждений – днище машины прикрыто алюминиевыми листами. Конечно, багги получилось тяжелее стандартного родстера (около 1300 кг), да и привод остался задним, хотя для повышения проходимости в него и внедрили задний дифференциал производства той же BMW.

К постройке автомобиля привлекли фирму Rally Raid UK – собственно, изготовлением гоночных машин для ралли-рейдов она и занимается, ее продукция не раз участвовала в легендарном ралли-рейде «Дакар».

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morgan-motor.com

Завершает образ автомобиля, способного поучаствовать в гонке вне асфальта, мощный трубчатый каркас и множество дополнительных фар. Ну и открытый багажный отсек с запасными колесами и непромокаемыми кофрами также весьма уместен в «боевом» прототипе. Лопата для вызволения застрявшей машины из песка также прилагается.

Цены на раллийный Morgan Plus Four CX-T стартуют с отметки 170 тысяч фунтов стерлингов, выпустить планируется всего восемь экземпляров.

Но решится ли кто-то участвовать на коллекционном родстере, выпущенном ограниченным тиражом, в каком-то серьезном испытании? По правде говоря, представить это сложно.

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