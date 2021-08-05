Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России

Чешская компания MV Motors запустила в продажу электрический вариант российского внедорожника «УАЗ Хантер» по цене самой доступной Tesla — 40 тыс. евро за штуку. В тоже время Ульяновский завод не может создать свой электромобиль. Эксперты полагают, что в случае успеха этот стартап поможет УАЗу выйти на европейский рынок.

Компания MV Motors, специализирующаяся на мелкосерийном производстве, объявила о начале продаж электрокара Spartan EV. Это глубоко переработанный «УАЗ Хантер», базовые версии которого чехи закупают в России как частный неаффилированный с заводом дилер.

Электромобиль не имеет традиционного двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ, вместо него установлен электромотор мощностью 120 киловатт (163 лошадиные силы). В качестве источника энергии предлагаются на выбор два варианта литий-ионных батарей: емкостью 55 и 90 кВт⋅ч. Заявленный запас хода электровнедорожника, в зависимости от типа аккумулятора, составляет 250 или 400 километров соответственно.

В конструкцию кузова, рамы и шасси чешские инженеры вмешиваться не стали: как и стандартный «Хантер», его электрическая версия оснащается демультипликатором и неразрезными мостами.

Из изменений в салоне стоит отметить лишь установленный на передней панели жидкокристаллический дисплей вместо привычного для «Хантера» блока аналоговых приборов.

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Цена Spartan EV составляет почти 40 тыс. евро.

Электровнедорожник предлагается и с двумя типами расположения органов управления. Правда, о том, имеет ли Ульяновский завод отношение к разработке праворульной версии, чехи не сообщают. Тем не менее такой автомобиль сертифицирован для продаж в Великобритании, сообщается на сайте чешской компании.

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В Sollers (владеет «УАЗом») заверили «Газету.Ru», что Ульяновский завод принимал участие в «подготовке и сертификации» чешского Spartan. Впрочем, в компании затруднились ответить, касалось ли сотрудничество совместных инжиниринговых работ либо все доработки были выполнены чешской стороной.

Реальные продажи электрических версий своих моделей пока что не важны для «УАЗа», считает аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«С точки зрения доступа к перспективным технологиям «УАЗу», безусловно, интересно работать с электроавтомобилями и двигаться в этом направлении вместе с другими автопроизводителями.

Однако для практического применения, особенно если говорить о нашем рынке, это пока не очень актуально: нет ни инфраструктуры, ни спроса.

Тем более, что УАЗ позиционируется в доступном сегменте, а электрические версии, очевидно, будут значительно дороже обычных. Думаю, что создание на базе «Хантер» электрической модели, это скорее некий эксперимент», — полагает Беспалов.

Экспортный потенциал продукции Ульяновского автозавода довольно скромный и исчисляется несколькими процентами от общего количества проданных автомобилей.

«С нынешним модельным рядом ждать от «УАЗа» прорыва в экспортном направлении точно не стоит», — считает он.

Электрический вариант «УАЗовских» машин вполне может заинтересовать европейских потребителей. Spartan EV попадает в очень редкий сегмент — один из немногих полноценных внедорожников на электротяге, обратил внимание партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Чтобы выйти на рынок с новой моделью, необходимо пройти достаточно длительную и затратную процедуру ее сертификации. УАЗ, судя по всему, это отдал на откуп чешским партнерам.

Если к электрическому «Хантеру» у европейцев будет интерес, УАЗ, используя уже имеющуюся базу, сможет начать более или менее масштабные продажи электровнедорожника в ЕС», — отметил Моржаретто.

Если по каким-то причинам модель не пойдет, уазовцы особо ничего не потеряют, считает партнер аналитического агентства «Автостат».

Разработку электрической версии «УАЗ Хантер» в MV Motors анонсировали еще феврале прошлого года. В течение полутора лет инженеры адаптировали базовую модель для использования нового оборудования и проводили тесты электровнедорожника.

Основными потребителями Spartan EV в компании считают фермеров, сотрудников лесничеств и горнодобывающих компаний, а также поклонников экстремального отдыха.

Разработкой автомобилей на электротяге инженеры Ульяновского автозавода занялись еще в конце 50-х годов прошлого века. В 1959 году на свет появилась первая опытная партия электрического фургона «УАЗ-450ЭМ», созданная на базе предшественника нынешней «буханки» — модели УАЗ-450.

Автомобили предназначалась для обслуживания аэродромов. Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи были расположены в специальных ящиках под полым грузовым отсеком.

В конце 70-х годов появилась экспериментальная электрическая модель «УАЗ-451 МИ». Она, как и оборудование на многих предприятиях, работала на переменном токе, что позволяло подзарядить батареи, подключившись к промышленной линии во время погрузо-разгрузочных работ. Впрочем, прототипа электрокара для серийного производства у завода нет и по сей день. Таким образом, чехи реализовали то, что не решился сделать завод.