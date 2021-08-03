Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Новосибирске работник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы 21:56
Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию 21:53
СМИ: полицейский скончался после стрельбы у Пентагона 21:37
Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата подать в отставку 21:36
Эксперт перечислил опасные проявления постковидного синдрома 21:31
Экс-судья Николаев оценил шансы Пустовойтовой получить назначение на матч РПЛ 21:31
Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере 21:18
Глава СК поставил на контроль дело депутата, издевавшегося над волком 21:13
Проценко заявил, что вакцинация блокирует мутации коронавируса 21:11
Губернатор Нью-Йорка отверг выводы следствия о сексуальных домогательствах с его... 21:02
Автомобили

Водители объявили бойкот ресторанам в центре Москвы

Рестораторы отвергли претензии автомобилистов из-за столиков на парковках

close
100%
Сергей Савостьянов/ТАСС
Национальный автомобильный союз России призвал бойкотировать рестораны, решившие открыть летние веранды на парковках в центре Москвы. Правозащитников поддержало популярное у автомобилистов сообщество «Синие ведерки». Рестораторы же, напротив, считают, что такой негативный фон будет для них дополнительной рекламой, общепиту не стоит опасаться оттока клиентов, соглашаются эксперты.

В ближайшие пару недель ресторанам и кафе выделят часть парковок в центре Москвы в качестве эксперимента под парклеты – специальные платформы, на которых точки столичного общепита могут установить дополнительные летние столики для посетителей. Они появятся, в частности, в Даевом и Никитском переулках, на Пятницкой улице и Кадашевской набережной и будут работать до 1 ноября.

«На такие рестораны должно упасть и общественное осуждение и бойкот. Нельзя поддерживать рублем бизнес, который считает, что можно поставить собственное благо выше общественного. Я считаю, что просто не нужно туда ходить — вот пускай оно [ресторанное дело] тихо умрет», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Нынешний эксперимент — только начало, и в дальнейшем под столики для посетителей кафе отдадут еще больше парковочных мест, убежден собеседник издания. Он ожидает, что уже в следующем году произойдет «массированное наступление ресторанов на парковочное пространство в городе», что приведет к окончательному вытеснению автомобилей из центра столицы.

Общество в целом и автомобилисты в частности должны именно сейчас отреагировать на создание пилотной зоны парклетов, убежден Шапарин.

«Надеюсь, что общее количество людей, которые поддержат этот посыл, будет расти», — заявил правозащитник.

Бойкот ресторанов с летними верандами, установленными на парковках, поддержал и координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Соответствующий пост с призывом к бойкоту был опубликован в понедельник.

«Заведения, решившие занять парковочные места, которых и так в центре днем с огнем не найдешь, явно показали, что автомобилисты им не нужны. Будет логично, если и автомобилисты покажут, что не особо нуждаются в таких кафе»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» координатор «Синих ведерок».

Ожидают хайпа

Представители ресторанного бизнеса к возможному игнорированию их заведений со стороны автомобилистов отнеслись сдержанно. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, такая акция не только не вызовет оттока посетителей, но даже приведет новых клиентов.

«Никто не говорит о массовом изъятии парковок под дополнительные столики: речь идет о единичных случаях. Не думаю, что бойкотирование приведет к каким-либо проблемам для заведений общепита.

Скорее напротив — станет дополнительной рекламой кафе, открывшим для себя парклеты.

С удовольствием присоединил бы к ним и свой ресторан», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» ресторатор.

По словам Миронова, идея подобных необычных для Москвы летних веранд вызвана, прежде всего, ограничениями из-за коронавируса. Для посетителей гораздо безопаснее находится на открытом воздухе, а не в помещении, но далеко не каждое заведение может позволить себе открыть летнюю веранду, отмечает собеседник. Эта идея дает возможность каким-то ресторанам и кафе поставить столы – не более того, считает Миронов.

Сотрясанием воздуха назвал акцию автомобилистов против ресторанов профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), председатель Общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин. По его словам, в ряде городов, например, в Милане, самые фешенебельные рестораны и торговые центры расположены не то что на улице, где нет парковок, а вообще в зонах «Car Free».

«Посетителей побогаче личный водитель высаживает где-то неподалеку, те кто победнее добираются до таких ресторанов на общественном транспорте или том же самокате.

Никто из владельцев кафе не жалуется на отсутствие клиентов. Даже, если какая-то часть автомобилистов откажется от поездки в ресторан, открывший парклет, на их место придут люди, для которых возможность приехать на ужин на своей машине абсолютно не принципиальна», — подчеркнул эксперт.

Появление летних столиков на столичных парковках не скажется на их загруженности, подчеркивают в Дептрансе Москвы.

«Они будет созданы в существующих парковочных карманах и займут 2-4 места парковочной зоны. Сейчас согласовываются проекты по каждому адресу, в которых будут предусмотрены все необходимые меры безопасности, для защиты посетителей кафе и ресторанов от потенциального наезда автомобилей», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

С идеей о создании в Москве парклетов, опробованных в Вене, Сан-Франциско, Лондоне и ряде других городов, Федерация рестораторов и отельеров России обратилась к столичным властям в середине весны. Такие зоны предполагалось организовать на Маросейке, Пятницкой и Мясницкой улицах, а также на Большой Дмитровке. Представители ресторанов Pepe Nero на Кадашевской набережной и Blush в Даевом переулке не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о том, как они будут реагировать на бойкот их услуг столичными автомобилистами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Отношения разорвала не Москва». Кто в Грузии выступает за диалог с Россией
Политолог назвал «бессмысленным» открытое письмо Путину грузинских политиков
Триумф Евлоева и трагедия Шубенкова: итоги 11-го дня Олимпиады
Муса Евлоев принес 13-е золото сборной России на Играх в Токио
Что известно о первой иностранной вакцине, которая будет применяться в России
Фармэксперт предрек китайской вакцине «Конвидеция» популярность на российском рынке
Эстонский консул пытался получить секретную информацию о планах России в Арктике
СМИ: полицейский скончался после стрельбы у Пентагона
Проценко заявил, что вакцинация блокирует мутации коронавируса
Глава СК поставил на контроль дело депутата, издевавшегося над волком
Новости и материалы
В Новосибирске работник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы
Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию
Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата подать в отставку
Эксперт перечислил опасные проявления постковидного синдрома
Экс-судья Николаев оценил шансы Пустовойтовой получить назначение на матч РПЛ
Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере
Губернатор Нью-Йорка отверг выводы следствия о сексуальных домогательствах с его стороны
Вратарь сборной России по гандболу ответила на вопрос о своем отношении к хейтерам
Телеведущий Александр Гордон вспомнил, как встретился с Путиным
Среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть россияне
Российский футбольный арбитр Пустовойтова обслужит финальный матч Олимпиады
Муж Тимановской рассказал, что ее маме звонили из администрации Лукашенко
В Лондоне заявили о захвате судна в Оманском заливе неподалеку от ОАЭ
В тоннеле на «зеленой» линии метро Москвы загорелся кабель
Блокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given прибыл в Великобританию
Сын Ротенберга снова вошел в список миллиардеров Forbes
В Федерации спортивной борьбы России раскритиковали армянского борца
Лидера «Яблока» в Пскове сняли с выборов в областное собрание
Все новости
В Ростовской области ужесточают коронавирусные ограничения
Ростовчан обяжут предъявлять «ковидные» документы при посещении учреждений
«Угроза христианскому миру»: в Литве требуют остановить поток нелегалов из Белоруссии
В Европарламенте рассказали об опасностях литовско-белорусского миграционного кризиса
Новый тренд: гоблины на пике моды
На Западе растут продажи вещей с изображением змей, улиток, лягушек и червей
Вирусологи рассказали о количестве заболевших коронавирусом после вакцинации
В «Векторе» заявили, что менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса
Псковский избирком снял с выборов лидера регионального отделения «Яблока»
Лев Шлосберг признан причастным к деятельности экстремистской организации
«Благоприятный фон для Сербии»: почему страны отзывают признание Косова
Несколько стран Африки и Азии могут отозвать признание Косова
Аспирин не поможет: врач рассказал, как избежать опасных последствий COVID-19
Медик предупредил россиян о риске тромбозов после коронавируса
Праздник лицемерия: Обаме не простят вечеринку на 500 гостей
В США возмутились празднованием юбилея Барака Обамы во время пандемии
«Очень нужно устроиться в Барселоне»
ЛГБТ семья из рекламы «Вкусвилл» иммигрировала в Испанию
«Просила, чтобы хотя бы напоили». Что происходит в новокузнецком ковидарии
Родственники пациентов рассказали о тяжелых условиях в больнице Новокузнецка
У банка «Открытие» могут появиться акционеры с Ближнего Востока
Эксперт рассказал, кто, скорее всего, купит банк «Открытие»
Вслед за «Цирконом»: зачем нужна новая гиперзвуковая ракета
В России создают гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности типа Х-95
Красное небо: площадь лесных пожаров в Якутии приблизилась к миллиону гектар
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях