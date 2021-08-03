Водители объявили бойкот ресторанам в центре Москвы

Национальный автомобильный союз России призвал бойкотировать рестораны, решившие открыть летние веранды на парковках в центре Москвы. Правозащитников поддержало популярное у автомобилистов сообщество «Синие ведерки». Рестораторы же, напротив, считают, что такой негативный фон будет для них дополнительной рекламой, общепиту не стоит опасаться оттока клиентов, соглашаются эксперты.

В ближайшие пару недель ресторанам и кафе выделят часть парковок в центре Москвы в качестве эксперимента под парклеты – специальные платформы, на которых точки столичного общепита могут установить дополнительные летние столики для посетителей. Они появятся, в частности, в Даевом и Никитском переулках, на Пятницкой улице и Кадашевской набережной и будут работать до 1 ноября.

«На такие рестораны должно упасть и общественное осуждение и бойкот. Нельзя поддерживать рублем бизнес, который считает, что можно поставить собственное благо выше общественного. Я считаю, что просто не нужно туда ходить — вот пускай оно [ресторанное дело] тихо умрет», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Нынешний эксперимент — только начало, и в дальнейшем под столики для посетителей кафе отдадут еще больше парковочных мест, убежден собеседник издания. Он ожидает, что уже в следующем году произойдет «массированное наступление ресторанов на парковочное пространство в городе», что приведет к окончательному вытеснению автомобилей из центра столицы.

Общество в целом и автомобилисты в частности должны именно сейчас отреагировать на создание пилотной зоны парклетов, убежден Шапарин.

«Надеюсь, что общее количество людей, которые поддержат этот посыл, будет расти», — заявил правозащитник.

Бойкот ресторанов с летними верандами, установленными на парковках, поддержал и координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Соответствующий пост с призывом к бойкоту был опубликован в понедельник.

«Заведения, решившие занять парковочные места, которых и так в центре днем с огнем не найдешь, явно показали, что автомобилисты им не нужны. Будет логично, если и автомобилисты покажут, что не особо нуждаются в таких кафе»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» координатор «Синих ведерок».

Ожидают хайпа

Представители ресторанного бизнеса к возможному игнорированию их заведений со стороны автомобилистов отнеслись сдержанно. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, такая акция не только не вызовет оттока посетителей, но даже приведет новых клиентов.

«Никто не говорит о массовом изъятии парковок под дополнительные столики: речь идет о единичных случаях. Не думаю, что бойкотирование приведет к каким-либо проблемам для заведений общепита.

Скорее напротив — станет дополнительной рекламой кафе, открывшим для себя парклеты.

С удовольствием присоединил бы к ним и свой ресторан», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» ресторатор.

По словам Миронова, идея подобных необычных для Москвы летних веранд вызвана, прежде всего, ограничениями из-за коронавируса. Для посетителей гораздо безопаснее находится на открытом воздухе, а не в помещении, но далеко не каждое заведение может позволить себе открыть летнюю веранду, отмечает собеседник. Эта идея дает возможность каким-то ресторанам и кафе поставить столы – не более того, считает Миронов.

Сотрясанием воздуха назвал акцию автомобилистов против ресторанов профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), председатель Общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин. По его словам, в ряде городов, например, в Милане, самые фешенебельные рестораны и торговые центры расположены не то что на улице, где нет парковок, а вообще в зонах «Car Free».

«Посетителей побогаче личный водитель высаживает где-то неподалеку, те кто победнее добираются до таких ресторанов на общественном транспорте или том же самокате.

Никто из владельцев кафе не жалуется на отсутствие клиентов. Даже, если какая-то часть автомобилистов откажется от поездки в ресторан, открывший парклет, на их место придут люди, для которых возможность приехать на ужин на своей машине абсолютно не принципиальна», — подчеркнул эксперт.

Появление летних столиков на столичных парковках не скажется на их загруженности, подчеркивают в Дептрансе Москвы.

«Они будет созданы в существующих парковочных карманах и займут 2-4 места парковочной зоны. Сейчас согласовываются проекты по каждому адресу, в которых будут предусмотрены все необходимые меры безопасности, для защиты посетителей кафе и ресторанов от потенциального наезда автомобилей», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

С идеей о создании в Москве парклетов, опробованных в Вене, Сан-Франциско, Лондоне и ряде других городов, Федерация рестораторов и отельеров России обратилась к столичным властям в середине весны. Такие зоны предполагалось организовать на Маросейке, Пятницкой и Мясницкой улицах, а также на Большой Дмитровке. Представители ресторанов Pepe Nero на Кадашевской набережной и Blush в Даевом переулке не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о том, как они будут реагировать на бойкот их услуг столичными автомобилистами.