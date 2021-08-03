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Автомобили

«Прекратите спекуляции на добровольности»: техосмотрщики выдвинули свои требования

Минтранс собирается запретить редактировать фото для техосмотра

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Минтранс России намерен запретить корректировать фото-файлы, получаемые после прохождения автомобилистами техосмотра. В министерстве опасаются, что операторы ТО будут попросту подделывать снимки в «фотошопе». Последние же требуют сделать цену своих услуг рыночной.

Мошенничество в области ТО может быть связано с коррекцией фотоматериалов, которые операторы техосмотра обязаны отсылать в систему ЕАИСТО МВД (через нее ведется учет посещений пунктов ТО и выдачи диагностических карт). Поставить барьер для таких нарушений намерен Минтранс: соответствующие требования к фотоизображению транспортного средства, проходящего процедуру диагностики, содержатся в проекте приказа министерства. Документ прошел общественное обсуждение, сообщает во вторник газета «Коммерсант».

С 1 марта при прохождении ТО сервисмены обязаны загружать в базу МВД две фотографии автомобиля – вид спереди перед началом процедуры диагностики и вид сзади после ее окончания. При этом в систему должны уйти и географические координаты места, где проводится процедура. Пока, что от мошенничества, по мнению чиновников, защиты у фотофиксации нет.

Ничто не мешает недобросовестным операторам техосмотра загрузить в систему присланные заказчиком фото автомобиля,

либо отредактировать изображение в специальной программе.

Приказ Минтранса оговаривает, что на первой фотографии (до диагностики) транспортное средство одновременно должно быть видно спереди и сбоку, а рядом должен стоять технический эксперт, проводящий проверку – причем в полный рост и лицом к камере. Аналогичная композиция предусмотрена и для второй фотографии, по завершении процедуры.

В документе особо оговаривается запрет на редактирование снимка и применение любых фотоэффектов, также запрещено изменять метаданные файла.

Представители автосервисов, занятых в техосмотре, считают вопрос дополнительных требований к фотографиям второстепенным. Главное для них – оставить техосмотр обязательным для всех транспортных средств, а цену на него – сделать рыночной.

«Все остальные технологические вопросы, связанные с фотографированием или, скажет требованиями к ширине ворот – второстепенны», – рассказал «Газете.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Техосмотр полез в свободные тарифы

Реформа системы техосмотра обсуждалась ранее в ходе общественных слушаний в Общественной палате России, в начале недели по этому поводу состоялось заседание рабочей группы в Минэкономразвития, сообщил Пахомов.

«Представители профессиональных объединений, работающих в этой сфере, дружно высказали свои предложения. С нашей стороны их прозвучало два: прекратить спекуляцию на добровольности техосмотра,

мы считаем, что он не может быть добровольным,

и второе – мы не можем дальше жить в условиях экономической неопределенности. Давайте решим проблему с нашей экономикой», – выдвинул Пахомов главные требования союза и других участников рынка.

По словам собеседника, правительство до сих пор не определило стоимость процедуры ТО, поэтому операторы не могут подсчитать свои потенциальные финансовые показатели и не спешат аккредитовываться по новым правилам. Это обстоятельство, а также перевод ТО в добровольный формат может привести к тому, что добросовестные операторы техосмотра уйдут с рынка и там останутся одни мошенники, предупредил он.

«Вы, правительство, поставили нас на ожидание. Вы еще в ноябре прошлого года должны были объявить нам цену [процедуры техосмотра], мы должны были посчитать свою экономику.

Вы не объявили тогда. Потом вы пообещали в феврале – и не сделали этого в феврале. И теперь задаете вопрос, почему нас так мало аккредитовалось»,

— возмущенно обратился в сторону властей Пахомов.

Оптимальным вариантом для себя техосмотрщики считают свободную цену на услугу, регулируемую только рынком – в таком случае, по их мнению, к ним придут инвестиции.

При этом рентабельность пунктов ТО зависит от многих факторов – в том числе климата, стоимости трудовых ресурсов, конфигурации поста (тупиковый или конвейерный).

Платим по-новому

Новые правила техосмотра, вступившие в силу 1 марта 2021 года, по-прежнему не охватывают большинство автомобилистов в России. Привязка диагностической карты к покупке полиса ОСАГО отменена федеральным законом, а штрафы за отсутствие карты планируется ввести только в 2022 году.

На этом фоне из различных органов власти и государственных ведомств звучат противоположные предложения о решение вопроса техосмотра в России. Так, глава Госавтоинспекции России Михаил Черников от имени МВД предложил сделать процедуру добровольной для легковых автомобилей, принадлежащих частным владельцам.

За отмену обязательности техосмотра или по крайней мере радикальное упрощение процедуры высказались ряд депутатов Госдумы, опрошенные «Газетой.Ru».

В Совете Федерации, напротив, призвали сохранить ТО для всех, предложили даже ужесточить: ввести диагностическую карту в перечень документов, предъявляемых водителем сотруднику ДПС и штрафовать на 500 рублей за ее отсутствие. Контроль за техосмотром сенаторы предлагают передать государству, – возможно, Федеральной службе по аккредитации.

«Они же боятся сделать рыночные цены, потому что думают, что хапуги-предприниматели сразу их взвинтят. А бедные-несчастные наши автовладельцы не в состоянии будут заплатить 3 тыс. рублей за техосмотр», – иронизирует глава «Союза автосервисов».

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