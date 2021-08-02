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«Не нужен для граждан»: депутаты выступили за отмену техосмотра

В Госдуме высказались за пересмотр правил техосмотра для частных машин

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Егор Алеев/ТАСС
Техосмотр для частных автомобилей следует отменить или сделать добровольным, говорят депутаты Госдумы, опрошенные «Газетой.Ru». В любом случае эта процедура должна быть простой и не сопровождаться поборами, уверены они. Операторы техосмотра настаивают на его обязательности и указывают на крупные убытки.

Ряд депутатов Госдумы высказались за отмену процедуры техосмотра для личных автомобилей граждан. Она превратилась в формальность и не обеспечивает безопасности на дорогах, а уменьшать количество жертв ДТП на российских дорогах следует стимулированием «омоложения» автопарка, утверждают они.

«Я считаю, что техосмотр не нужен для граждан. Это запретительная мера для тех, кто не имеет возможности купить новую машину», – сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия»). – Для государства, безусловно, важен вопрос безопасности, но она повышается с тем, как на дороге возрастает количество безопасных машин».

Вопрос с безопасностью на дорогах связан с возрастом автопарка — для водителей и пассажиров становятся фатальными, прежде всего, аварии с участием старых машин, считает депутат, а повышать уровень безопасности на дорогах он предлагает экономическими мерами – стимулировать автокредитование и нормальные условия утилизации автохлама.

При этом нельзя допустить, чтобы страховые компании стали необоснованно признавать причиной ДТП технические неисправности, убежден глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Абсолютно верно, что техосмотр частных транспортных средств, которые используются в личных целях, надо отменять, — заявил Нилов «Газете.Ru» — Но нам нельзя допустить, чтобы после этого страховые компании массово отказывали в возмещении ущерба в ДТП или в порядке регресса взыскивали его с пострадавшей стороны, потому что якобы авария произошла из-за технической неисправности».

Обязательный контроль технического состояния, по его словам, необходим для транспорта, принадлежащего предприятиям: это такси, грузовые автомобили, спецтехника, а также автобусы.

«Это вопрос ответственности юридических лиц и там должен быть дополнительный контроль – тем более, когда речь идет о перевозке пассажиров, особенно детей», – подытоживает Нилов.

О неэффективности реформы ТО ранее высказывался и глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Реформа ТО не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения и никому не нужна, кроме узкого круга выгодоприобретателей.

Внесение поправок в закон о техосмотре <...> может понести за собой удорожание стоимости ТО, а это на руку только отдельным людям, которые на деле не несут ответственность за техническую исправность автомобиля», — сообщил на своем сайте политик.

Впрочем есть и депутаты, которые считают, что обязательный техосмотр все же не следует отменять, но модернизировать — необходимо. Такого мнения придерживается, к примеру, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Эта процедура не должна сопровождаться очередями и поборами, считает он.

«Как таковой техосмотр надо сохранять, но саму систему надо менять. Он должен быть упрощен, чтобы можно было легко его пройти, — говорит Рашкин «Газете.Ru» — Безопасность дорожного движения – один из самых важных вопросов. Это машины, это скорости, это люди. В аварии страдает не только тот, у кого отвалилось колесо, но и другие участники движения».

ГИБДД против

Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников предложил сделать процедуру техосмотра добровольной для легковых автомобилей, принадлежащих частным владельцам. Стимулировать автовладельцев к прохождению ТО он предложил различными бонусами – в том числе от страховых компаний.

Предложение главного госавтоинспектора России вызвало бурный протест в среде операторов техосмотра, которые высказались даже против смягчения условий этой процедуры. Накануне в Общественной палате России состоялись слушания на эту тему, в ходе которой представители отрасли указали, что отмена обязательного ТО приведет к убыткам операторов техосмотра.

«Мы защищали интересы автосервисов – операторов техосмотра.

Их в техосмотре от 25% до 50%, то есть около 2 тысяч компаний.

Им угрожает отсутствие рынка и, как следствие, бессмысленные потери на соответствие требованиям по технологической базе, расходы на аккредитацию и переоборудование», — написал в соцсети Facebook по итогам слушаний член правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

За создание единого координирующего и консолидирующего органа для реализации единой государственной политики в области ТО транспортных средств и за определение долгосрочной стратегии развития системы ТО в России выступил на слушаниях председатель гильдии операторов технического осмотра при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек.

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