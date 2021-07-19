«Чистой воды лоббизм»: что говорят о предложении Совфеда по ужесточению правил техосмотра

В Совете Федерации предложили ужесточить для водителей требования техосмотра — диагностическую карту держать в машине, а штраф за ее отсутствие ввести на полгода раньше. При этом на прошлой неделе глава ГИБДД Михаил Чернико предложил вообще отменить техосмотр ввиду полной деградации этой процедуры. В разговоре с «Газетой.Ru» двое депутатов Госдумы предположили, что операторы техосмотра пытаются лоббировать свои интересы, осознавая грядущие потери.

Сенаторы выступили за сохранения техосмотра и предложили собственную дорожную карту реформы этого института, следует из рекомендаций комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике, подготовленных по окончанию круглого стола, пишет «Коммерсантъ». Соответствующие предложения направлены в кабмин.

В документе говорится о необходимости ввести диагностическую карту в перечень документов, которые водитель обязан предъявлять по требованию сотрудников ГИБДД. За ее отсутствие авторы законопроекта намерены ввести штраф – 500 рублей. А введение повышенного штрафа за управление автомобилем, не прошедшим проверку технического состояния (2 тыс. рублей), перенести с марта следующего года на октябрь нынешнего.

Также сенаторы просят жестче наказывать тех, кто торгует «липовыми» диагностическими картами.

Если обнаруживается факт продажи карты без проведения диагностики, то оператора на время проверки правоохранительными органами предлагается временно отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. А сайты, предлагающие приобрести диагностическую карту в обход действующего порядка, могут быть заблокированы по требованию Роскомнадзора.

На прошлой неделе глава ГИБДД России Михаил Черников выступил с предложением отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, а ответственность за неисправность машин в случае ДТП переложить на автовладельцев. За добровольное прохождение ТО в МВД предложили премировать водителей скидкой по ОСАГО и транспортному налогу. Впрочем, против последней инициативы Черникова высказались страховщики.

Столь радикальные предложения по техосмотру свидетельствует о том, что у властей нет четкого понимания, что с ним в итоге делать, считает депутат Госдумы и лидер автомобильного движения «Свобода Выбора» Вячеслав Лысаков. Кроме того, не исключено, что инициатива сенаторов связана с желанием операторов техосмотра сохранить свой бизнес.

«Предложения Совета Федерации с большой долей вероятности можно объяснить лобби со стороны операторов техосмотра», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» Лысаков.

Теоретическая отмена обязательного техосмотра для автомобилей, принадлежащих частникам, может больно ударить по компаниям, которые проводят диагностику технического состояния машин.

Очевидно, что если предложение ГИБДД будет принято, спрос на их услуги резко сократится и доходы резко упадут, отмечает парламентарий.

По его словам, любая законотворческая деятельность должна быть логичной и последовательной. Изменения, касающиеся техосмотра, должны были вступить в силу с 1 марта, но были перенесены на середину осени. Сейчас нет понимания, как они скажутся на ситуации, нет анализа правоприменительной практики, однако законодатели уже предлагают новые поправки, даже не понимая, сработали или нет предыдущие изменения законодательства, указывает глава «Свободы выбора».

О лоббизме говорит и другой депутат Госдумы, член комитета по транспорту Максим Сураев.

«Я думаю, что это чистой воды лоббизм отдельных структур, которые просто хотят собрать деньги, сделать очередной побор с людей.

Может быть, это очередное перетягивание одеяла, потому что люди будут вынуждены платить за техосмотр, за диагностическую карту. Беда в старых КамАЗах, МАЗах, давайте их убирать с дороги. Они приносят большую небезопасность на наших дорогах. Если вы хотите техосмотр, давайте сначала искореним тот транспорт, который действительно технически в ужасном состоянии», — говорит Сураев.

По мнению депутата, подобное изменение в транспортной системе никак не скажется на безопасности граждан. По его мнению, необходимо изменить качество дорог и избавиться автомобилей в непригодном состоянии.

Вячеслав Лысаков отмечает, что при попытках реформировать систему техосмотра в России власти не обращают внимание на мировой опыт и даже не пытаются перенять хорошо зарекомендовавшие себя решения в этой сфере.

«В Германии, к примеру, любой автосервис аккредитован на проведение техосмотра.

Во время очередного техобслуживания мастера досконально проверяют все системы автомобиля и выдают сертификат, подтверждающий исправность транспортного средства. А если обнаруживается техническая проблема, то ее устраняют на месте», — говорит Лысаков.

При этом автосервис несет полную ответственность за проделанные работы. Если окажется, что автомобиль попал в ДТП из-за невнимательности мастеров, проглядевших проблему, то техцентр рискует лишиться аккредитации Ассоциации технического надзора TUV.

«Аналогичную схему предполагалось ввести в наше стране, еще когда функции техосмотр отобрали у МВД. Планировалось, что контролировать и проверять операторов техосмотра будут саморегулируемые организации», — напоминает депутат.

Одновременно предполагалось ужесточить ответственность автомобилистов, если авария произошла из-за технической неисправности машины. Это заставило бы владельцев транспортных средств следить за их состоянием, вовремя проводить техобслуживание и устранять неисправности. В итоге техосмотр был отдан в руки страховщиков, у которых нет ни возможности, ни желания заниматься операторами техосмотра. Да и ответственности за возникающие риски они не несут, отмечает Лысаков.