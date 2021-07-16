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Автомобили

Ford Mustang, Mini Cooper, Fiat 500: как культовые машины становятся электрическими

Как производители играют на ностальгии при выпуске новых электромобилей

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Fiat/Mini/Ford/Jeep
Электрификация автопрома настигла многие прославленные имена мирового автопрома. На батареи переходят целыми марками, электрические кроссоверы получают имена знаменитых маслкаров, а для тех, кому в электромобиле не хватает натуральности, выпускают специальный парфюм с запахом бензина. Как автопроизводители играют на ностальгии, – в материале «Газеты.Ru».

Создатель британского автомобиля Mini, сэр Алек Иссигонис, вряд ли представлял, что его модель в конце концов станет культовой. В 1959 году, на волне очередного топливного кризиса, его компактный, вместительный, но при этом экономичный автомобиль пришел к успеху – причем такому, что классический Mini в конечном итоге прожил на конвейере до 2000 года.

Уже под крылом немецкого BMW Mini вырос в бренд с широким модельным рядом, а к началу 2030-х марку обещают полностью перевести на электрическую тягу.

Полностью электрическая версия существует у Mini и сейчас. Официально объявлено, что в 2022 году продажи этой модификации начнутся в России. Электромотор трехдверного хетчбэка выдает внушительные 184 л.с., с ним машина способна ускориться до 100 км/ч за 7,3 с, однако запас хода все же невелик – от розетки до розетки Mini Cooper SE проедет не более 234 км. Машина не для дальних путешествий, да и совсем не дешевая: в Европе за электрический Mini Cooper просят €32,5 тыс. (2,8 млн руб. по текущему курсу — и это без учета пошлин).

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Mini Cooper SE

Mini Cooper SE

Mini

Если Mini только собираются полностью перевести на электричество, то Smart уже несколько лет пребывает в новой реальности – причем отказ от бензиновых двигателей произошел стремительно. Начали с Америки: исключительно электрические «Смарты» продаются на рынке США с 2017 года, а с 2020-го от бензиновых моторов избавились и в Европе. По этому поводу принадлежащая немецкому Daimler марка и ушла из России. Хотя, вдохновившись примером Mini, может, и вернется?

Fiat

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Fiat 500

Fiat 500

Fiat

Fiat 500, созданный по мотивам культовой модели пятидесятых и возрожденный в 2007 году, сыграл на ностальгии вслед за Mini. И тоже стал родоначальником целого семейства, да к тому же оказался долгожителем. Но про новое поколение бензинового «пятисотого» хетчбэка пока не слышно. А вот электромобиль уже представлен весной этого года: он построен на новой платформе, разработанной специально для таких машин.

Причем о новом поколении бензиновой версии итальянцы ничего не говорят. Не исключено, что ее вовсе не будет.

Электрокар получил заводской индекс 500, а не, скажем, 500e, который подразумевает наличие базовой бензиновой модели.

Ford

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Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

Ford

Говорим Ford Mustang – вспоминаем культовое купе, взорвавшее американский рынок в шестидесятых. Однако сейчас знаменитое название получил электрический кроссовер. Ford Mustang Mach-E выпускается в заднеприводном и полноприводном вариантах. Мощность силовой установки можно выбрать – от скромных 265 л.с. до 465 л.с.. Равно как и тип привода – задний или полный. В самом «заряженном» варианте электрический Mustang способен разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд. Запас хода также на уровне бензиновых собратьев – до 435 км. Ну а для тех, кому не хватает ощущения настоящей машины,

компания Ford выпустила парфюм Mach-Eau – с ароматом, в котором угадывается запах бензина, дыма и резины.

Купить духи отдельно от электрического Mustang не получится – они предназначены для потенциальных клиентов.

До того, чтобы в массовом порядке выпустить электромобили на тяжелое бездорожье, дело пока не дошло, однако автопроизводители развивают и эту тему. В том числе для культового американского внедорожника Jeep, который ведет родословную от армейского Willys и в этом году отмечает 80-летие.

Jeep

Jeep любит по различным поводам создавать шоу-кары на основе серийных машин. Электрический Wrangler Magneto – один из них.

Он построен на основе внедорожника Jeep Wrangler Rubicon, однако вместо бензинового мотора получил электрическую силовую установку мощностью 265 л.с. и три тяговых батареи. На сколько хватит их заряда, производитель не сообщил, пообещав лишь, что запас хода окажется «внушительным». Увеличенный дорожный просвет и элементы внедорожного тюнинга также присутствуют, включая 35-дюймовые колеса, лебедку и новые амортизаторы.

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Jeep Wrangler Magneto

Jeep Wrangler Magneto

Jeep

Станет ли когда-то серийный Jeep Wrangler электромобилем? Такого варианта развития событий исключать нельзя, ведь нормативы по выбросам для двигателей внутреннего сгорания ужесточаются непрерывно, а многие автоконцерны идут к тому, чтобы отказаться от разработки новых поколений двигателей внутреннего сгорания. Пока же электромобиль для тяжелого бездорожья выглядит непривычно.

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