«ГАЗель NN»: начало цифрового поколения

От аналога к цифре

Собственно «ГАЗель NN» – родоначальник целого поколения автомобилей марки ГАЗ. Именно на основе «ГАЗели NN» в течение долгого времени будут создаваться новые модели коммерческого транспорта на Горьковском автозаводе.

Все перемены в окружающей нас жизни сейчас связаны с диджитал-революцией.

Вот и главное отличие «ГАЗели NN» состоит в переходе от аналоговой к преимущественно цифровой модели управления. Эта эволюция влечет за собой и принципиально новую электронную архитектуру, которая преобразует автомобиль в помощника и партнера водителя.

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Концепция «ГАЗели NN» основывается на идее создания комфортного и информативного рабочего пространства: новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, а также большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых – 6-ступенчатая коробка передач, новая тормозная система и многое другое.

Производитель отмечает, что изменения направлены в том числе на то, чтобы снизить вероятность ошибки водителя и его утомляемость за рулем, а значит, в конечном счете, повысить безопасность дорожного движения.

Напомним, что в рамках обновления модельного ряда ГАЗа, инициированного несколько лет назад промышленником Олегом Дерипаской, «ГАЗель» прошла полную смену поколений. При этом в неизменными остаются лучшие черты: практичность, функциональность и лучшая экономическая эффективность в своем классе.

Более 50 изменений

В новом автомобиле «ГАЗель NN» реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров.

«Широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов», — говорит глава Группы ГАЗ Вадим Сорокин.

Мир стремительно меняется, и «ГАЗель NN» – ответ на запросы сегодняшнего дня, отмечает в свою очередь руководитель компании-дистрибьютора бренда ГАЗ – компании «Современные транспортные технологии» Олег Марков.

«Магистральная дорога этих изменений – цифровизация, — говорит он — А «ГАЗель NN» – это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций. Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов – от онлайн-покупки до удаленного мониторинга технических параметров и контроля за автопарками с помощью мобильного приложения».

Цифровые «помощники» позволяют обеспечить высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях — это и электронная система динамической стабилизации, и система помощи при экстренном торможении, и система электронного распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной системой, и система помощи при трогании на подъем.

Место водителя «ГАЗель NN» оснащено подрессоренным сиденьем с 18-ю направлениями регулировок, а мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном имеет принципиально новый интерфейс. В свою очередь, приборная панель имеет разъемы USB, ниши для пластиковых карт, бутылок с водой, штатное место крепления смартфонов и планшетов, охлаждаемый и запираемый нижний вещевой ящик.

Удобен и бесключевой запуск двигателя, а электромеханический стояночный тормоз – не только более эффективен, но и увеличивает свободное пространство в кабине водителя.

Доступ к экосистеме сервисов

Продажи «ГАЗель NN» стартуют 24 августа, а уже с сегодняшнего дня 24 июня можно оставить предзаказ — https://gazelle-nn.azgaz.ru.

Так, к бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы на 22 места.

После приобретения автомобиля для каждого владельца «ГАЗели NN» откроется доступ к экосистеме сервисов, которую развивают дистрибьютор и дилерские центры в регионах.

Речь идет о телематической системе GAZ Connect, позволяющей удаленно контролировать и управлять автомобильными парками со смартфона; о комплексе технических сервисов и программе помощи на дорогах GAZ Assistance; о системе долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime.

В свою очередь, оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

Как известно, именно у автомобилей ГАЗ — пожалуй, самая широкая среди марок коммерческого транспорта сеть сервисных станций и фирменных магазинов запасных частей, а также более чем 30-процентное преимущество в стоимости технического обслуживания и доходящее до 200% преимущество по стоимости запчастей и расходных материалов.

Все эти факторы и позволяют владельцам «ГАЗели» получить лучшую стоимость владения в классе легких коммерческих автомобилей.