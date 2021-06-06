Скрытые патрули, инспекторы без формы: что еще ждет водителей

Люди в штатском

Сотрудники ГИБДД смогут фиксировать случаи опасного вождения и разговоров по мобильному за рулем, проводя скрытый надзор на дорогах. Об этом говорится в проекте приказа МВД, регламентирующем порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения.

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Осуществляющие скрытый надзор гаишники могут быть одеты в штатское, а их патрульный автомобиль может не иметь специальной цветографической схемы. Однако в этом случае, обнаружив нарушение, они не смогут самостоятельно остановить автомобиль и составить протокол — вместо этого инспекторы в штатском обязаны будут передать сведения другим нарядам.

Отмечаться, согласно проекту приказа, будут действия водителей, «способствующие совершению ДТП, в том числе факты опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, правил пользования телефоном».

При этом если сотрудники ГИБДД будут в форменной одежде, но за рулем нераскрашенного в полицейские цвета автомобиля, они смогут составить протокол сами.

Без засад

Прятаться в кустах гаишникам хотят окончательно запретить. Согласно проекту приказа МВД, патрульная машина или сотрудник ГИБДД на дежурстве всегда должны находиться в зоне видимости водителя.

«Размещение… должно происходить так, чтобы патрульный автомобиль или сотрудник был отчетливо виден участникам дорожного движения, и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения», — говорится в документе.

При этом на аварийно-опасных участках дороги и в случае наблюдения за движением с использованием камер патрульная машина может размещаться «в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги». Умышленное создание помех для распознавания водителями полицейской раскраски автомобиля, его сирен и мигалок не допускается.

Обжалованию подлежит

Водители смогут обжаловать время выполнения действий дорожных полицейских во время остановки их машины. «Сроки выполнения сотрудниками административных действий должны быть минимально необходимыми для их осуществления, исходя из конкретной обстановки», — говорится в проекте приказа.

При выполнении надзора за соблюдением правил ПДД сотрудники ГИБДД должны быть одеты в форменную одежду или мотоциклетную форму, «иметь опрятный внешний вид, служебное удостоверение и нагрудный знак».

Гражданин, мне нужна ваша машина

В документе также говорится об использовании личных автомобилей граждан. «При необходимости использования транспортного средства сотрудник сообщает об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения <…> и предлагает водителю предоставить ему транспортное средство, разъясняя, что в случае отказа [наступает] ответственность за невыполнение данного требования», — заявили в МВД.

Управлять своей машиной водитель должен сам, если нет оснований для отстранения его от вождения. Сотрудник дорожной полиции при этом должен выдать автомобилисту справку с указанием продолжительности поездки, своей фамилии и должности, номера жетона.

Преследовать нарушителей на машинах граждан сотрудники ГИБДД не имеют права.

Делать это они могут только на патрульном автомобиле со спецсигналами. Требование об остановке должно быть подано с помощью громкоговорителя, жестом руки или жезла, или же диска с красным сигналом. Принудительно остановить автомобиль нарушителя полицейский может с применением специальных средств, оружия или разместив на дороге патрульные машины.

«Использование грузовых автомобилей в целях принудительной остановки транспортного средства может осуществляться только в случае создания его водителем реальной опасности жизни и здоровью людей», — говорится также в проекте приказа.

Взяткам бой

Еще одно нововведение касается передачи сотрудникам ДПС документов на проверку. Гаишник будет обязан вернуть водителю паспорт или права, если к ним приложены деньги, ценные бумаги или любые другие предметы. Водителю можно предложить дать документ на проверку еще раз, без дополнительного содержимого. Изучать документ при этом необходимо без обложек, не делая в них никаких пометок.

«С документами граждан при проверке необходимо обращаться аккуратно, не делать в них каких-либо отметок в непредусмотренных для этого местах», — говорится в проекте приказа.

Инспекторам также запрещается принимать от водителей материальные ценности, любые вещи или предметы, которые не требуются для выполнения административных действий. Нельзя пользоваться средствами связи граждан — кроме случаев, не терпящих отлагательств.

Если гражданин предлагает сотруднику злоупотребить служебным положением, то «сотрудник обязан подать соответствующее уведомление о таком факте в установленном МВД России порядке».