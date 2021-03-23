Без площадки: как изменится практическая часть экзамена на права

Для того, чтобы сдать экзамен и получить водительские права, с 1 апреля не надо будет проходить испытания на площадке. Новый регламент прохождения экзамена утвердило МВД. Документ был опубликован на портале правовой информации.

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Со следующего месяца теоретические знания, примененные на практике, будут проверять в условиях реального дорожного движения. Такое нововведение затронет тех, кто хочет научиться водить легковые, грузовые автомобили, а также автобусы и составы транспортных средств. Практическая часть экзамена для получения прав на вождение мотоциклов останется без изменений.

В то же время правки были внесены и в перечень ошибок, которые могут быть допущены на экзамене. Законодатели поделили их на подгруппы, которые отличаются по штрафным баллам: один, два и три.

При этом в этот список не входят грубые ошибки, из-за которых учащегося могут удалить с экзамена, — они вынесены в отдельный блок. Таковыми будут считаться, например, не пристегнутый ремень или использование мобильного телефона.

Новый регламент также предполагает, что в момент сдачи практической части экзамена в автомобиле могут находиться наблюдатели. Ими смогут стать другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди, а также общественники и представители автошкол. Авторы правок считают, что такой шаг поможет разрешить спорные ситуации.

Теоретическая часть экзамена будет проходить в классах с предустановленными системами видеонаблюдения.

В регламенте также указаны сроки проведения экзамена, причины, по которым могут отказать в приеме документов. Кроме того, прописаны определенные навыки вождения, которые потенциальные водители должны продемонстрировать во время испытания.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заверял, что отсутствие площадки как одного из этапов экзамена не повлияет на оценку экзаменатором того, насколько потенциальный водитель будет безопасен для окружающих. Он подчеркнул, что была расширена проверка не только теоретических знаний, но и практических. По его мнению, «в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков». «Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — приводит его слова РБК.

В правительстве ранее отмечали, что упражнения, которые проводились на специальных площадках, «лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения».

О том, что в правила сдачи экзамена будут внесены правки, было известно ранее. Постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права было подписано главой правительства в декабре 2019 года.

С этого года планируется также ввести изменения в процесс купли-продажи подержанных автомобилей. С 1 мая физические лица смогут проводить такие сделки через портал «Госуслуг». Для такой процедуры необходимо загрузить на сайт пакет документов (паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника) и там же подать заявление.

Эксперты ранее отмечали, что это поможет автолюбителям, которые продали машину, быстрее доказать, что она в собственности у другого человека, если покупатель не поставит автомобиль на учет в течение 10 дней.

Электронный формат проведения сделки будет возможен только для физических лиц, которые продают авто с пробегом. Изменения позволят подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. Об изменении порядка покупки и продажи подержанных машин ранее говорилось в приказе Минцифры.