Разрешить споры: за экзаменом на права присмотрят наблюдатели

С 1 апреля экзамен на автомобильные права не будет включать «площадку» в качестве отдельной дисциплины, ГАИ будет учитывать навыки водителя в реальной городской среде.

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Это нововведение коснется претендентов на права на управление легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами и составов транспортных средств. «Площадку» будут сдавать в качестве отдельного экзамена только водители мототранспорта.

«Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», — говорится в комментарии полиции.

Также меняется список ошибок и нарушений, за которые сотрудники ГАИ будут выставлять штрафные баллы.

«Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок», — указывает подразделение МВД России.

К примеру, если экзаменующийся не пристегнул ремень перед началом движения или заговорил по мобильному телефону во время управлением авто – экзамен тут же прекращается.

«Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов», — поясняет ГАИ.

Кроме того, с 1 апреля в машине могут находится наблюдающие за тем, как проходит сдача экзамена. Ими, например, могут быть другие кандидаты на получение прав, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.

«Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации», — детализирует ГАИ.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил намерение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках эксперимента позволить водителям в ряде регионов использовать мобильное приложение с QR-кодом вместо водительских удостоверений.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении.

Нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет», — указал парламентарий.

Он указал, что водителям не нужно будет возить с собой дополнительные документы в бумажном виде, передавал RT. О данном нововведении на Гайдаровском форуме в январе нынешнего года рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — пояснил чиновник.

По его словам, для осуществления этого процесса инспекторам выдадут специальные считывающие устройства.

В нынешнем году компании, предоставляющие услуги каршеринга, и агрегаторы такси получат возможность узнавать через базу данных ГИБДД о наличии у водителей прав в режиме онлайн, сообщал ТАСС со ссылкой на МВД.

Организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами, «смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг».