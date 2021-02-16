Новые требования: в каком случае машина не пройдет техосмотр

Более 80 требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра прописало МВД в новой редакции федерального закона. Об этом сообщает ТАСС.

Автомобилисты не смогут пройти процедуру ТО, если в машинах подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубок. Проверять будут стояночный тормоз – он должен блокировать колеса на уклоне.

Руль должен быть плавным «во всем диапазоне угла поворота». Внимание при техосмотре будут также обращать на суммарный люфт в рулевом управлении. На местах должны быть все стекла. При этом допускаются небольшие трещины на лобовом стекле. Нельзя получить диагностическую карту и в том случае, если сиденья не оборудованы ремнями безопасности без дефектов. В частности, катушка ремня должна втягиваться и вытягиваться без проблем.

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Отдельные требования выдвигает МВД к автобусам. Они должны быть оборудованы тахографом или устройством контроля режима труда и отдыха.

Невредимы должны быть фары и сигнальные огни. Шины и колеса также должны быть в полном порядке. К примеру, на одну ось автомобиля нельзя ставить разные шины. При этом покрышки должны соответствовать сезону.

Правила ТО меняются с 1 марта. Диагностические карты машин без техосмотра будут аннулироваться, соответствующая отметка будет заноситься в базу ЕАИСТО.

В начале февраля представитель Министерства транспорта сообщил, что требования к процедуре фотосъемки авто во время техосмотра будут пересмотрены.

Согласно им, машины на пункте техосмотра будут фотографировать дважды — до и после диагностики. На снимках должны быть четко видны передний и задний номера автомобиля.

Фотографии при этом должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент работ.

Однако плотная застройка вокруг пунктов ТО часто приводит к экранированию спутникового сигнала, заявили в Минтрансе. Погрешность может составлять, по данным ЕАИСТО, более 15 метров. В этой связи предлагается добавить к фотографиям машин показания систем ГЛОНАСС, а допустимую погрешность — увеличить.

Каждая фотография должна захватывать также бренд автокомпании и цвет кузова. Для автопоезда обязательно наличие фотокарточки передка седельного тягача и задней части прицепа или полуприцепа. Цифровые фотографии обязаны иметь точную дату, время (с погрешностью не более 3 секунд) и географические координаты (погрешность максимум 15 м), а сам файл не должен занимать более 700 килобайт.

Причем фотографии требуются в хорошем разрешении (минимум — 1280 на 720 пикселей). Каждый файл должен быть заверен «усиленной квалифицированной электронной подписью техэксперта», который и проводил диагностические работы с автомобилем. Затем фотографии направят в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО.

Напомним, в 2021 году изменилась также периодичность техосмотра: новые автомобили не проходят его первые четыре года, после чего нужно будет проходить осмотр раз в два года. Авто, которым больше 10 лет, должны подвергаться осмотру каждый год. В 2021 году техосмотр потребуется легковушкам, выпущенным в 2017-м, 2015-м, 2013-м, 2011-м, или старше.

Помимо этого, введены штрафы за формирование диагностической карты без проведения реального осмотра (до 300 тыс. руб. для ИП и юридических лиц). Владельцы авто за получение недействительной карты наказываются штрафом до 10 тыс. руб. или даже годом заключения — в рамках части 3 статьи 327 УК РФ.