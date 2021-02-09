«Время для внедрения цифровых решений «Роснефти» выбрано идеально»

В аэропорту Шереметьево «Роснефть» вообще является основным поставщиком с объемом поставок 40%.

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В настоящее время НК ведет разработку диджитал-платформы для повышения эффективности и оперативности процесса заправки воздушных судов - от сформированного в авиакомпании расписания полетов до передачи данных о заправке клиентам.

В целом же внедрение цифровых технологий является одним из ключевых драйверов роста компании.

В настоящее же время технологическая цепочка движения авиатоплива на ТЗК включает в себя многоступенчатую систему фильтрации и водоотделения, начиная с приема авиатоплива от транспортных предприятий и заканчивая выдачей авиатоплива в крыло.

При этом тонкость фильтрации уменьшается с 15 до 1 микрона (тоньше человеческого волоса).

Автоматизация 90% операций

Подтверждая репутацию одного из наиболее технологичных участников рынка, «Роснефть Аэро» в 2020 году завершила создание и внедрение лабораторного информационного менеджмента систем (ЛИМС).

Новая система позволила автоматизировать внутренние бизнес-процессы лабораторий и интегрировать данные о качестве авиакеросина в единое информационное пространство.

Кроме того, повысилась надежность хранения этих данных и оперативность доступа.

Переход к данной целевой модели позволяет автоматизировать более 90% операций при заправке воздушных судов (ВС), исключить риски, связанные с образованием излишков/недостач нефтепродуктов, человеческим фактором при передаче данных в учетные системы, а также сократить время предоставления клиенту документов для оплаты до 5 минут с момента завершения заправки.

«Время сократится до 5 минут»

Время для внедрения решений «Роснефти» выбрано идеально, полагает эксперт Форума «Устойчивое развитие» Илья Горбунов.

«Авиарынок сейчас в посткризисном состоянии, и можно безболезненно для бизнес-процессов внедрять эти решения», — объясняет он.

При этом уже сейчас наблюдается тенденция восстановления объема авиаперевозок. Но – пока время для внедрения – как раз оптимально. И когда рынок заработает вовсю, решения «Роснефти» будут внедрены», — убежден эксперт.

Технология заправки авиасудов, благодаря новым решениям от «Роснефти» станет быстрее и за счет снижения времени оформления документов, говорит в свою очередь гендиректор ТЗК Шереметьево Александр Тыщук.

«Если раньше все это писалось и заполнялось вручную, то сейчас при помощи элементарного планшета загружается информация и идет дальше по системам связи», — говорит он.

«В результате документы на оплату могут оказать на руках у перевозчиков уже через пять минут после заправки», — ожидает Тыщук.