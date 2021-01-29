11 человек погибли: что привело к ДТП под Сызранью

В Самарской области при столкновении грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citroën погибли 11 человек, сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Еще 12 человек получили травмы (7 из них — тяжелые) и были госпитализированы в Сызранскую городскую больницу вертолетом санавиации.

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Авария произошла на 873 километре федеральной трассы М-5 «Урал» около села Заборовка Сызранского района недалеко от города Сызрань в 19:30 (18.30 мск) в пятницу, 29 января, сообщает портал 63.Ru. Citroën ехал из Сызрани в Ульяновскую область, пишет kp.ru. Всего в автобусе находились 23 пассажира и один водитель.

Для того чтобы разблокировать людей, зажатых в искореженном транспорте, потребовалось привлечь пожарно-спасательные подразделения областного Управления МЧС. На месте работали 93 человека и 35 единиц техники. Также на месте аварии работали мультидисциплинарные бригады для оказания специализированной помощи пострадавшим и четыре бригады Сызранской станции «скорой помощи».

Сейчас на участке дороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

По предварительной версии полиции, авария случилась из-за того, что у грузовика занесло полуприцеп, который затем врезался в микроавтобус с пассажирами и «Ниву».

После столкновения микроавтобус и фура вылетели на обочину в сугроб.

За рулем грузовика находился мужчина 1989 года рождения, а водителем микроавтобуса был мужчина 1983 года рождения.

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на семь лет.

«Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, совместно с сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие ДТП», — говорится в сообщении следствия.

Расследование находится на контроле у руководителя регионального Следкома Валерия Самодайкина.

Прокуратура Самарской области проверит исполнение законодательства организацией-перевозчиком пассажиров автобуса.

«По поручению прокурора области Сергея Берижицкого в связи с произошедшим сегодня ДТП прокуратура проверит исполнение законодательства организацией-автоперевозчиком, а также работу контролирующих органов, в том числе работу регионального управления государственного автодорожного надзора.

Проверка коснется и организации, обслуживающей автодорогу», — указывается в комментарии надзорного органа.

Ситуация находится под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщили в региональном правительстве. В Сызрань выехал региональный министр здравоохранения Армен Бенян и главный анестезиолог-реаниматолог области Владимир Стадлер.

Для оказания психологической помощи организована работа психологов МЧС.

Власти Сызрани также окажут психологическую и иную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП, приводит ТАСС слова главы городского округа Сызрань Николай Лядин, который находится на месте аварии.

«Конечно, [помощь семьям] будет оказана, я как глава городского округа Сызрань приехал, чтобы оказать помощь при ликвидации всех последствий. Все врачи, в том числе Центральной городской больницы, подняты по тревоге, всем [пострадавшим] оказывается помощь. Сегодня главное — спасти тех, кто пострадал, оказать психологическую и всяческую помощь родственникам. Помощь в дальнейшем, конечно, будет», — пообещал чиновник.