Накопленные нарушения: за что будут лишать прав

Водителей, несколько раз за год грубо нарушивших правила дорожного движения, власти хотят наказывать жестче. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста сообщает газета «Коммерсантъ».

«Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей», — отметили в ведомстве.

Тех водителей, которые трижды за 12 месяцев были оштрафованы за превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, будут лишать прав на срок до полутора лет. Учитываться будет комбинация из трех любых грубых нарушений, их перечень будет отдельно закреплен в новом Кодексе. Нарушения, которые фиксируют автоматические видеокамеры, в «накопительной системе» учитываться не будут.

Реклама

Планируется сделать более строгим наказание для водителей, перевозящих детей до 16 лет, будучи при этом нетрезвыми. Сейчас за такое правонарушение штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают водительских прав на срок до двух лет. Новый КоАП предусматривает штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на три года.

Меняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. За нарушение ПДД, зафиксированное на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности не чаще раза в сутки (штраф составляет 800 рублей).

Кроме того, в новом КоАП хотят поменять ответственность для водителей электросамокатов и гироскутеров, нарушивших ПДД в нетрезвом виде. Сейчас они приравниваются к пешеходам и платят штраф от 500 до 1500 рублей. Однако власти считают, что нужно отнести эти нарушения к категории грубых.

«На них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, нельзя будет ограничиться предупреждением», — заявили в Минюсте.

Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года — однако сроки сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений со стороны различных ведомств и экспертов.

МВД РФ выступало за увеличение штрафов для повторных нарушителей. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, суммы штрафов нужно увеличить в отношении тех нарушений, которые касаются общественной безопасности и могут навредить интересам и здоровью граждан «несоизмеримо».

«Нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — добавил министр на заседании Совфеда.

При этом Минюст ранее решил отказаться от повышения штрафов за нарушение ПДД. Предполагалось, что вырастут штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч — с 500 до 3 тыс. рублей, от 40 до 60 км/ч — до 4 тысяч (сейчас 1,5 тысячи).

В октябре РИА «Новости» сообщило, что новая редакция КоАП позволит «обнулить» нарушения ПДД, снятые на камеры, если водитель оплатил штраф.

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. Следующее <…> аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — пояснил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.