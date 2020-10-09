Под ноль: новый КоАП позволит стереть историю штрафов

Текущая редакция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность аннулирования и погашения нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке проекта КоАП, депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин, передает РИА «Новости».

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. Следующее <…> аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — пояснил парламентарий.

Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года – однако сроки сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений со стороны различных ведомств и заинтересованных групп граждан.

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МВД при этом выступает за увеличение штрафов для повторных нарушителей. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, суммы штрафов нужно увеличить в отношении тех нарушений, которые касаются общественной безопасности и могут навредить интересам и здоровью граждан «несоизмеримо».

«Нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — добавил министр на заседании Совфеда.

При этом Минюст ранее решил отказаться от повышения штрафов за нарушение ПДД. Предполагалось, что вырастут штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч — с 500 до 3 тыс. рублей, от 40 до 60 км/ч – до 4 тысяч (сейчас 1,5 тысячи).

В конце 2018 года МВД и Минтранс России получили от правительства поручение — подготовить проект возвращения штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Поручения о возвращении к существовавшей до 2013 года практике штрафов были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Они должны быть выполнены ведомствами до 1 марта 2019 года. Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Размер штрафов за нарушения правил дорожного движения решено было пересмотреть из-за возмущения общественности: как заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак, предложенные изменения в КоАП не были восприняты благосклонно.

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», — сообщил чиновник.

«Но мы точно понимаем, что кодекс не носит фискальный характер и его главная цель — не собираемость штрафов», — подчеркнул Новак. По его словам, новый КоАП должен в первую очередь обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей. В связи с этим его подготовка требует комплексного подхода.

Ранее ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все замучены и запутаны» поправками в ПДД. Мораторий касается лишь МВД — изменения в правила смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ. «Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», – отметил Митрошин. В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Многие автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в правилах дорожного движения.