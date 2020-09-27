Погибли семеро: под Калининградом произошло страшное ДТП

Столкновение рейсового автобуса и грузовика с песком в Зеленоградском районе Калининградской области унесло жизни семи человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на областное следственное управление СК РФ, среди погибших – один ребенок и оба водителя.

ДТП произошло на дороге из Переславского в Янтарный. По предварительным данным, получили различные травмы также 10 человек, они были госпитализированы.

«Количество пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь, в настоящее время устанавливается», — отметили следователи. Пятерых пострадавших доставили в горбольницу скорой помощи, троих – в областную клиническую больницу, еще двоих – в детскую областную больницу.

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Шесть человек — в тяжелом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести

На место происшествия выехали следователи-криминалисты СКР. Место ДТП тщательно осматривают, решается также вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Калининградской области инициировала проверку в связи с инцидентом.

Пассажирские автобусы оказываются в ДТП регулярно, порой аварии уносят много жизней – в конце июля девять человек погибли, шестеро получили травмы в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму. Ранним утром ехавшая из Краснодара маршрутка врезалась в КамАЗ. Водитель микроавтобуса уснул за рулем, сообщил источник в МВД.

«Он был трезв, однако он мало спал. Режим труда и отдыха им не соблюдался», — заявил он. В результате столкновения водитель погиб. Среди пострадавших в аварии есть двое детей, отмечали в экстренных службах. Всех раненых пассажиров экстренно увезли в больницы республики каретами скорой помощи.

Из-за переутомления водителей нередко происходят дорожные аварии со смертельными исходами. В Ямало-Ненецком автономном округе в начале июля на трассе Сургут-Салехард водитель микроавтобуса, уснув, выехал на встречную полосу, его транспортное средство столкнулось с грузовиком. Сообщается также, что ему ампутировали руку. Погиб пассажир автобуса, еще шестеро получили ранения.

Годом ранее в Кемеровской области три человека погибли в ДТП — авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. Toyota Rav4 съехал на обочину, где столкнулся с катком для укладки асфальта.

В прошлом же августе пять человек погибли и 18 получили ранения в ДТП на Ставрополье. В третьем часу ночи на трассе из Астрахани в Ставрополь столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Как отмечает ГИБДД, за полчаса до столкновения автобус был остановлен сотрудниками дорожно-постовой службы в рамках операции «Сон за рулем». С водителем провели профилактическую беседу, отдыхать он отказался. Полиция рассматривает усталость 59-летнего водителя как одну из возможных причин ДТП.

За месяц до этого шесть человек погибли и 10 были госпитализированы после ДТП в Башкирии. Автобус, в котором находились 39 человек, съехал с дороги и опрокинулся — водитель не справился с управлением из-за сильного ливня.

3 февраля семь человек погибли и 31 были госпитализированы в результате аварии автобуса в Калужской области. ДТП унесло жизни троих детей и четверых взрослых. Автобус вез детский ансамбль из Ярцево на танцевальный конкурс в Калугу. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Водитель автобуса выжил в аварии и был вскоре задержан сотрудниками полиции. Очевидцы сообщали, что он после аварии начал вытаскивать детей из салона перевернувшегося на обледеневшей дороге автобуса. Проезжавшие мимо автомобилисты стали останавливаться и помогать ему. Многих детей доставили в больницы на частных автомобилях еще до прибытия «скорых».

В городах также происходят ДТП с автобусами — большое внимание СМИ привлекло происшествие на станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году, когда пассажирский автобус въехал в подземный переход. Жертвами аварии, случившейся почти два года назад, стали четыре человека, еще 11 получили травмы.

Как установили специалисты, привлеченные следствием, в момент движения автобус находился «в работоспособном техническом состоянии», однако водитель Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и машиной, из-за чего своевременно не остановил автобус. Таким образом он проигнорировал свои обязанности и проявил «преступную небрежность», отмечали следователи.