Погибла женщина: в Москве автобус раздавил остановку

Правительство Москвы окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке столицы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Дептранса Москвы.

«Водитель автобуса не справилась с управлением. При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются», – заявил руководитель департамента Максим Ликсутов.

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ДТП произошло на улице Ставропольская в Люблино, пострадали в результате аварии три человека.

Судя по кадрам видеозаписи с места происшествия, остановка получила существенные повреждения. Было разбито боковое стекло и снесена конструкция рекламного щита. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

Неделю назад в Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали. В конце мая на востоке столицы с рельсов сошел трамвай. Пострадавших в результате ДТП не было.

Для перевозки пассажиров задействовали три компенсационных автобуса.

Большое внимание СМИ привлекло происшествие на станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году, когда пассажирский автобус въехал в подземный переход. Жертвами аварии, случившейся почти два года назад, стали четыре человека, еще 11 получили травмы.

Как установили специалисты, привлеченные следствием, в момент движения автобус находился «в работоспособном техническом состоянии», однако водитель Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и машиной, из-за чего своевременно не остановил автобус. Таким образом он проигнорировал свои обязанности и проявил «преступную небрежность», отмечали следователи.

В результате водителю предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» — наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Впоследствии Мосгорсуд отменил приговор водителю.

Три года назад еще один автобус в Москве протаранил остановку у метро «Сходненская». Обошлось без погибших.

«Водитель автобуса по предварительной информации при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадало 3 человека», — прокомментировал инцидент глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Юрий Титов.

После трагического инцидента у «Славянского бульвара» возле подземных переходов столицы стали устанавливать бетонные блоки, призванные предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

ДТП с автобусами в России происходят регулярно. 25 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области. Авария произошла 15 декабря на трассе в Балахнинском районе около 16.00 по московскому времени. По данным областного главка МВД, водитель автобуса не справился с управлением: он вылетел в кювет, после чего перевернулся. В салоне находились 49 пассажиров, детей среди них не было.

Причиной аварии в региональном МВД называют плохую погоду — шел дождь со снегом. «По предварительным данным, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. На произошедшее могла повлиять сложная погодная обстановка — на момент происшествия в Балахнинском районе шел дождь со снегом», — предположили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В середине июля прошлого года шесть человек погибли и десять были госпитализированы после ДТП в Башкирии. Автобус, в котором находились 39 человек, съехал с дороги и опрокинулся – водитель не справился с управлением из-за сильного ливня.

Одной из самых страшных автобусных аварий стала трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где в начале декабря 2016 года в столкновении автобуса и грузовика погибли 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Всего жертвами столкновения стали 12 человек, еще около трех десятков получили ранения.