Арест на дороге: как ловят злостных неплательщиков

Ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов и арестовывать их машины стала ГИБДД вместе с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Как сообщает газета «Коммерсантъ»,

дорожные инспекторы останавливают автомобили, а приставы тут же налагают арест. Такая жесткая мера применяется в отношении водителей, у которых есть сотни и тысячи неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Поводом для этой акции стало смертельное ДТП, произошедшее в Москве в конце января. Тогда по вине водителя BMW один человек погиб, повреждены были шесть машин. Вскоре выяснилось, что у водителя иномарки 650 неоплаченных штрафов.

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По данным МВД, в России у более чем 70 автомобилистов и 180 фирм скопилось свыше 1 тыс. непогашенных штрафов за нарушение ПДД. У одной москвички – она «всероссийский рекордсмен» – насчитано 2,5 тыс. штрафов, сумма задолженности – полмиллиона рублей.

Большая часть злостных неплательщиков зарегистрированы в Москве. Их автомобили на дорогах отслеживают с помощью системы видеонаблюдения. До конца года искать таким образом нарушителей предполагается и в других регионах Центрального федерального округа.

Эксперты по-разному оценили совместную акцию ГИБДД и ФССП. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что

у водителя с кучей неоплаченных штрафов «что-то не так», и ошибки в системе оповещений вряд ли могут привести к сотням неоплаченных штрафов.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в свою очередь выразил мнение, что система автоматической фиксации «лишь выписывает штрафы», и нет реального контроля за их погашением.

Тема штрафов за ПДД часто привлекает внимание СМИ и общественности. В сентябре «Российская газета» сообщила, что долги по штрафам за нарушение правил дорожного движения спишут россиянам в случае прохождения через личное банкротство. Соответствующая инициатива о поправках в Бюджетный кодекс была рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, говорится в публикации. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в свою очередь сообщил, что будет расширен перечень ситуаций, в которых должникам списывают недоимки.

«Процедура банкротства <...> предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», – подчеркнул юрист.

По его словам, при банкротстве происходит жесткий аудит имущества гражданина. С банкрота взыскивают «все возможное» в счет уплаты долгов, освобождая при этом от уплаты оставшейся суммы. За прошедший год в Российской Федерации были признаны банкротами более 400 тыс. физических лиц. Их освободили от долгов на сумму более 150 млрд рублей.

В конце 2018 года «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на собственные источники, что в России хотят ввести упрощенную процедуру взыскания мелких штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Речь идет о штрафах на сумму до 3000 рублей. Исполнительное производство возбуждаться не будет — штраф будет списываться с банковского счета нарушителя «в ускоренном режиме».

В конце июня руководитель административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов предложил расширить права инспекторов ГИБДД. Чиновник предложил дать гаишникам возможность ограничивать водительские права без суда.

«Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», – отметил Газизов.

Наконец, весной 2019 года стало известно, что ГИБДД создаст базу данных водителей без прав и злостных нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, заявляют авторы инициативы, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан.

В МВД уточнили, что формирование архива данных о злостных нарушителях ПДД «предусматривается в рамках создания открытой цифровой платформы ГИБДД». В ведомстве указали, что «создание указанного ресурса в настоящее время находится на стадии проработки».