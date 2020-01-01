Новый номер: вступил в силу закон о регистрации автомобилей

Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на текст закона, теперь участвовать в процедуре постановки автомобиля на учет может дилер.

Покупая новую машину, водитель сразу же получает документы и номера. Однако сами знаки изготавливать можно будет самостоятельно — в ГИБДД лишь присваивают номер после запроса из компании-продавца.

Если владелец машины пришел в Госавтоинспекцию в регионе своей регистрации, он может либо заплатить пошлину в размере 2850 рублей и получить знаки в ГИБДД, либо заплатить 850 рублей, получить документы с госномером и самостятельно отправиться за физическими знаками государственного образца.

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Однако продавцы автомобилей пока не спешат пользоваться новыми возможностями. Регулирующие документы были подписаны накануне Нового года, и процедура пока что не опробована. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба установила фиксированную цену за эту услугу – 500 рублей, что кажется не очень привлекательным для дилеров, говорится в статье.

Для оформления номеров прямо в салоне нужны также подготовленные специалисты, обученные осмотру машин перед их передачей владельцу. Это требует создания новых рабочих мест. Кроме того, дилер должен быть включен в специальный реестр МВД.

Новый закон обязывает также наносить на автомобиль дополнительную маркировку, если его нельзя идентифицировать. В частности, когда номер на корпусе или деталях машины поврежден и его невозможно разобрать из-за коррозии.

Также номер может быть поврежден в случае угона, обнаружения и возвращения законному владельцу – и для этого случая требуется маркировка. Инспектор должен установить, что номер (VIN) утрачен, и отправить машину на экспертизу. В ГИБДД решат, нужна ли маркировка или нет.

Если да – собственник машины должен нанести новый знак на заводе или в лаборатории, и отправить машину снова в ГИБДД. Там ее заново поставят на учет.

Наконец, для регистрации авто по рукописной доверенности нужно предоставить паспорт собственника машины. Если в ГИБДД пришел не собственник, а владелец, то он должен располагать заверенной у нотариуса доверенностью или же рукописной – с паспортом собственника, чтобы избежать подлога.

Кроме того, регистрация автомобиля в России теперь возможна только для лиц старше 16 лет. Зарегистрировать автомобиль на подростка младшего возраста теперь по закону запрещается. Причиной тому — невозможность привлечь лицо до 16 лет к административной ответственности в случае правонарушения на дороге.

В 2018 году сообщалось, что Минэкономразвития (МЭР) планирует узаконить в России продажу «красивых» автомобильных номеров всем желающим на специальных онлайн-аукционах.

В ноябре 2019 года стало известно, что МВД и МЭР позволят для определенных серий использовать повышенный тариф и также «пускать номера с молотка».

С 1 января 2020 года в России вступит в силу закон «О госрегистрации транспортных средств», который оставит за автовладельцами право выбирать место получения номеров — в подразделениях ГИБДД или у частных изготовителей номеров.

Таким образом, при покупке новой машины в автосалоне необязательно ехать в ГИБДД за номерами и документами — их можно получить у компании-дилера, если она имеет разрешение на подобную деятельность. Владельцы японских и американских машин с нестандартными номерами смогут заказать их под размеры своих разъемов — это тоже необычно, поскольку номера в Японии и США имеют меньшую длину по горизонтали.