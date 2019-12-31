Гон улетел: бывший глава Nissan сбежал из Японии

Бывший президент альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, выпущенный под огромный залог в ожидании суда по обвинению в финансовых махинациях, без разрешения властей покинул Японию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в окружении Гона.

Топ-менеджер прилетел в столицу Ливана, Бейрут, на частном самолете из Турции. Дальнейшие планы Гона остаются неизвестными. Ранее отмечалось, что у бизнесмена приобретена ливанская недвижимость.

Экс-глава автомобильного альянса был задержан японскими правоохранительными органами в ноябре 2018 года. Его обвинили в незаконном получении выплаты от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi в размере €7,8 млн. Следствие утверждает, что Гон заключил с компанией личный трудовой договор вопреки всем правилам – решения о выплатах принимались лично главой Nissan Хирото Саикавой и главой Mitsubishi Осамой Масуко.

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Отмечается также, что Карлос Гон и экс-CEO компании Грег Келли начали искать методы получения нелегальных выплат еще в 2016 году.

Также Гон обвиняется в переписывании на Nissan более $16 млн личных убытков и занижении доходов. Прокуратура Токио полагает, что весной 2015 года Гон задекларировал лишь половину заработанной на посту руководителя суммы – $44,5 млн (заплатили ему $89 млн).

Сам Карлос Гон заявил, что против него организовало «заговор и предательство» руководство Nissan, выступавшее против его планов по интеграции трех компаний в один альянс. Он подчеркнул, что хотел подключить к переговорам по слиянию главу Mitsubishi Осаму Масуко, но президент Nissan Хирото Саикава решительно выступил против этого намерения.

Сочувствующие Гону лица утверждают, что ряд топ-менеджеров Nissan боялись объединения – потому что Гон получил бы «слишком много власти, стал бы диктатором». Карлос Гон покинул токийское СИЗО еще в марте 2019 года.

Суд установил залог за освобождение в ¥1 млрд ($8,93 млн). Однако до окончания судебных разбирательств он не имел права покидать Японию.

Кроме того, Гону запретили пользоваться мобильником, а компьютер использовать он мог только в будние дни в офисе своего адвоката. Контакты с его судебными противниками – руководством Nissan – были также запрещены, однако он имел право посещать заседания совета директоров. 8 апреля его исключили из состава совета директоров.

Гон — бразильский предприниматель ливанского происхождения. Он получил престижное техническое образование в Париже, с 1978 года работал в компании Michelin. В 1996 году он занял должность исполнительного вице-директора компании Renault. Спустя несколько лет он перешел на работу в Nissan.

Начало карьеры Гона в Nissan было столь успешным, что он получил прозвище «Убийца расходов», поскольку предпринятая им программа по жесткому сокращению расходов позволила вывести компанию из глубокого кризиса.

В 2005 году он стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской компании Mitsubishi Motors. Гон встал во главе компании в тот момент, когда она испытывала трудности после скандала с манипуляциями по показателям расхода топлива.

В 2012 году он стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Японии, заработав за финансовый год 987 млн иен ($12,5 млн). Размер его зарплаты оказался значительно выше, чем доход руководителей других японских автогигантов: Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co.

Так, глава Toyota Акио Тойода с март 2011 по март 2012 заработал 136 млн иен, столько же, сколько и годом ранее.

В России Гон также успел поработать — с 2012 года он был заместителем председателя совета директоров «АвтоВАЗа». В 2013 году он занял пост председателя, а в 2016 году он ушел с должности.

Карлос Гон имеет связи и влияние, выходящие за пределы мира автомобилестроения. В 2016 году СМИ сообщали, что Гон поставил ультиматум британскому правительству.

Тогда руководство Nissan заявило, что сомневается в том, насколько выгодно будет продолжать выпуск автомобилей в Великобритании в связи с Brexit. Речь шла о том, что экспортируемая в Евросоюз британская продукция будет облагаться таможенными пошлинами. Такая ситуация поставила автопроизводителей в невыгодное положение.

Гон провел переговоры с тогдашним британским премьер-министром Терезой Мэй и открыто заявил, что Nissan закроет завод в Сандерленде — крупнейший в стране — если правительство Великобритании не придумает, как компенсировать автопроизводителю издержки выхода из ЕС. Мэй тогда заявила, что подумает и примет меры, передавал Bloomberg.