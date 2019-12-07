Шли в театр: автомобиль протаранил группу школьников

В Нижнем Новгороде произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали, по предварительным данным, 13 человек, в том числе школьники, сообщили в ГИБДД.

На улице Горького примерно в 17.30 столкнулись четыре автомобиля, один из них вылетел на пешеходный тротуар, где организованной группой шли учащиеся девятого класса. В сопровождении учителей они направлялись в находящийся неподалеку Театр юного зрителя (ТЮЗ), где проходил спектакль «Горе от ума».

Кадры с места происшествия публикуются в пабликах города, а также в сообществе во «Вконтакте» регионального управления МЧС. На них видно, что столкнувшиеся машины получили значительные повреждения.

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В то же время в ГУ МЧС по Нижегородской области говорят о столкновении трех автомобилей. «7 декабря 2019 г. в 17:30 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств с последующим наездом на пешеходов на ул. М. Горького в Н.Новгороде», — говорится в сообщении ведомства. Для ликвидации последствий трагедии на место происшествия прибыли 13 человек и 4 единицы техники МЧС.

В ГИБДД уточнили, что пострадали 11 несовершеннолетних и двое взрослых. «В момент ДТП на тротуаре была группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых организованно они шли в театр. Всего пострадали 11 подростков и двое сопровождающих», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Одна из сопровождающих детей учительниц погибла. «Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Еще одна учительница ранена. Десять детей в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения», — рассказали RT в администрации города, отметив, что на место ДТП прибыл глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он назвал случившееся большой трагедией, которая произошла по вине водителя, поскольку дети шли по тротуару, передает РИА «Новости».

В то же время в пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили ТАСС о том, что всего пострадали 12 пешеходов.

«По информации регионального минздрава, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков. Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. У одного взрослого — травмы легкой степени тяжести, второй — предварительно, средней степени тяжести. Еще один взрослый скончался», — рассказали областные власти.

Отмечалось, что жизням детей, которые пострадали в результате аварии, ничего не угрожает. «По предварительной информации, угрозы жизни [детей] нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что изначально сообщалось о девяти пострадавших. «В Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырех автомобилей, после чего один из них совершил наезд на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате ДТП девять пешеходов получили телесные повреждения», — приводит RT сообщение Госавтоинспекции. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с еще несколькими автомобилями. Одна из машин в результате выехала на пешеходную зону и наехала на людей.

Как передает RT, предполагаемый виновник аварии, из-за которой погибла учительница и пострадали школьники, ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом изданию сообщили в ГИБДД.

По данным СМИ, было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Местные порталы отмечают, что это дело прокуратура Нижнего Новгорода взяла на контроль. В то же время НИА «Нижний Новгород» утверждает, что в ходе аварии погиб ребенок, а не взрослый.

Ранее подобная трагедия произошла в Тамбове. В конце ноября там столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов, которые ожидали зеленого сигнала светофора. В МЧС сообщали, что один человек погиб и еще пятеро пострадали.