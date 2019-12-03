Три категории: кто не будет сдавать «площадку» в 2020 году

Автомобилистам, собирающимся получить водительские права категорий B, C и D, теперь не придется сдавать экзамен на закрытой площадке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Николая Гилякова, нововведение вступит в силу с 1 октября 2020 года.

«Исключается прием экзамена на закрытой площадке для [вышеуказанных] категорий», – подчеркнул сотрудник ГИБДД.

По словам Гилякова, ведомство готовит ряд нормативно-правовых актов. Документ уже находится в правительстве РФ, его готовят к подписанию.

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В начале января в проект экзамена на получение водительских прав были внесены изменения по инициативе ГИБДД. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Теперь претенденты на получение удостоверения водителя будут сдавать единый экзамен по вождению, а разделение на «город» и «площадку» осталось в прошлом.

Проверка знаний и умений автомобилиста будет начинаться на закрытых площадках «преимущественно за пределами жилой застройки», а инструктор автошколы больше не сможет находиться в салоне.

Кандидаты в начале экзамена должны будут продемонстрировать первоначальные навыки вождения на «закрытых площадках и автодромах». Кроме того, для первой части экзамена подойдут территории с твердым покрытием и ограниченные для движения пешеходов, участки дорог с малоинтенсивным движением и тупики – все они должны быть расположены «за пределами жилой застройки».

Экзаменуемый должен показать знание ПДД и автомобиля в условиях полноценного городского трафика. В частности, кандидат должен показать умение совершать левый и правый повороты, проезд нерегулируемого перекрестка, пешеходной «зебры», обгона других автомобилей и параллельной парковки. Также на автодроме инструктор будет проверять навыки водителя по заезду в бокс, параллельной парковке, парковке у погрузочной эстакады и развороту в ограниченном пространстве.

В ГИБДД будут проверяться также навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске. Опциональными стали пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на многополосной дороге. Кроме того, в документе содержатся условия для аннулирования результатов экзамена.

Кроме того, ГИБДД собирается отказаться от использования заранее известных участнику экзамена маршрутов.

В апреле стало известно, что ГИБДД собирается изменить задачи теоретического экзамена на получение водительских прав. Как заявили в МВД России, количество экзаменационных задач может быть расширено к 2020 году. Может быть убрано право на один неправильный ответ на экзамене, а также «изменится систематизация по категориям».

«С учетом данных президентом России поручений <...> в части повышения требований к сдаче экзаменов [для получения] водительских удостоверений запланирована переработка экзаменационных задач»,

— говорится в заявлении ведомства. Сейчас прорабатываются вопросы «расширения количества экзаменационных задач». Кроме того, вопросы систематизируются – в зависимости от принадлежности к определенной категории транспортного средства.

Ранее Госавтоинспекция ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все замучены и запутаны» поправками в ПДД.

Мораторий касается лишь МВД — изменения в правила смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ. «Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», – отметил Митрошин.

В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Некоторые автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в ПДД.

В октябре 2018 года сообщалось, что МВД России начало разработку поправок в КоАП в части повышения ответственности за вождение без прав.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, законопроектом предлагается установить повышенную ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Планируется, что данные изменения позволят предупредить совершение новых правонарушений данной категории, а также снизить количество ДТП и тяжесть их последствий.