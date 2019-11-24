Смертельное ДТП под Оренбургом: Hyundai выехал на встречку

Утром в воскресенье на 15 км трассы Оренбург — Акбулак около села Чистое произошло лобовое столкновение минивэна Hyundai с грузовой фурой, в результате чего шесть человек погибли, среди которых – 6-летний ребенок.

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Еще двое пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Все погибшие и пострадавшие – пассажиры Hyundai. Они являются гражданами Таджикистана и Узбекистана, сообщает портал 56Orb.

По данным областной прокуратуры, ДТП произошло из-за выезда минивэна на встречную полосу, передает ТАСС.

«Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какие-то другие, в настоящий момент нет. Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — сказали в ведомстве.

Управление МВД по Оренбургской области начало проверку. После аварии на месте работала следственно-оперативная группа полицейских, передает ФАН.

Также сообщается, что фура имела номера Казахстана, а минивэн — ГРЗ Ростовской области.

Накануне в Иркутской области произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля, который ехал по трассе в Черемховском районе, сидел мэр города Тулун Юрий Карих, рядом с ним ехала его жена. Мужчина отделался ушибами и незначительными повреждениями, а его жена скончалась на месте.

Авария произошла после 21.00 по местному времени (после 16.00 мск). По предварительным данным легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик. Основной удар пришелся на правую сторону, там как раз сидела жена главы города, передает НСН.

«Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся с грузовиком», — рассказали в администрации города.

У машины, которая стояла на обочине были выключены габариты. По предварительной версии, мэр мог просто не заметить автомобиль в темноте. Как отметил водитель скорой помощи, которая в это время проезжала мимо места ДТП, он не увидел на месте трагедии следов от торможения. Мужчина предположил, что легковушка врезалась в грузовик как шла по трассе.

«Мужчина плакал стоял, видать перед нами незадолго врезался. Ничего не говорил, в шоке был», — отметил водитель «скорой», говоря о пострадавшем мэре Тулуна.

По словам главы города Черемхово Вадима Семенова, состояние Кариха не является тяжелым, он чувствует себя нормально.

Неделей ранее в городе Кушве Свердловской области

41-летний замначальника межмуниципального отдела МВД «Кушвинский» Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю пенсионерку,

которая направлялась на работу.

Как пишет региональный портал E1.ru, трагедия произошла недалеко от пересечения улиц Майданова и Красногвардейцев. В это время погибшая переходила дорогу — вскоре ее сбил автомобиль, за рулем которой был Иванцов.

«Он протащил ее на капоте. Удар был такой силы, что с Людмилы сорвало обувь. Сумку нашли в 15 метрах от машины», — рассказал местный житель.

В МВД утверждают, что данный участок был плохо освещен, но на опубликованных в соцсетях кадрах с места происшествия видно, что полицейский стоит под фонарем.

Погибшая работала в гардеробе местной поликлиники. Ее дочь Наталья Боярских утверждает, что Иванцов накануне трагедии выпивал в кафе.

«Нам рассказали, что в кафе в центре города виновник вчера употреблял спиртное. Естественно, сейчас все это скроют. И МВД уже сообщило о том, что Иванцов, по предварительным анализам, был трезв. На связь с нами он не выходил. И на месте происшествия его не было. На мой вопрос, где он и в каком состоянии, сообщили, что он на освидетельствовании», — заявила Боярских изданию «Подъем».

Женщина полагает, что правоохранитель не справился с маневром на проезжей части — он пытался обогнать другую машину на большой скорости и при этом сбил ее мать, которая стояла на обочине. Она уточнила, что на месте происшествия видно тормозной путь автомобиля, который остановился на полосе встречного движения. По ее словам, есть очевидец трагедии, однако он по неизвестным причинам не хочет официально свидетельствовать.

«Иванцов поддел ее на капот, и потом она перелетела через машину по верху, и упала за аж несколько метров. Я была на месте происшествия, и все видела, когда еще тело моей мамы лежало на дороге. Тело было все переломано, ноги, руки, позвоночник, все внутренние органы повреждены. И мы в покое его не оставим», — уточнила Боярских.