Два способа: как получить «красивые» номера

Российские автомобилисты смогут купить «красивые» номера двумя способами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

МВД и Минэкономразвития решили, что номера можно приобрести как через портал госуслуг, так и через специализированные аукционы.

Регионам, сообщает издание, позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, и также «пускать номера с молотка».

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Месяцем ранее руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Роман Мишуров заявил, что его ведомство изначально предлагало организовать продажу «красивых» номеров через портал госуслуг. Там водитель смог бы выбрать комбинацию цифр и букв из перечисленных свободных вариантов, купив знак государственного образца по «повышенному, но фиксированному тарифу».

Минэкономразвития предлагало продавать номера на аукционах.

В ведомстве обратили внимание на несколько вопросов, которые необходимо будет решить при разработке законопроекта об аукционах. В частности, предлагалось определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти или профессионально занимающиеся проведением торгов организации. Кроме того, нужно определить, кто и как будет устанавливать критерии для аукционов. В министерстве пообещали проанализировать возможные риски и злоупотребления при проведении таких торгов, а также методы борьбы с ними.

Как заявил Роман Мишуров, МВД сомневается в том, что продажа автономеров через аукционы будет эффективной. Он напомнил, что вся процедура будет занимать не менее 30 дней. Предложения Минэкономразвития «разбиваются о то, что практически это работать не будет». Мишуров отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить покупку автономера любому человеку, а не только самым предприимчивым покупателям, которые «быстро прибегут и скупят все».

«Мы говорим о том, что в любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. <…> Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже [продал]», – пояснил Мишуров. Он подчеркнул, что «кривые» процессы приобретения знаков с участием перекупщиков чреваты отменой покупки при выявлении нарушений. 24 октября представители МВД и Минэкономразвития встретятся, чтобы совместно обсудить вопрос.

С 1 января 2020 года в России вступит в силу закон «О госрегистрации транспортных средств», который оставит за автовладельцами право выбирать место получения номеров — в подразделениях ГИБДД или у частных изготовителей номеров.

Таким образом, при покупке новой машины в автосалоне необязательно ехать в ГИБДД за номерами и документами – их можно получить у компании-дилера, если она имеет разрешение на подобную деятельность.

Документ «О госрегистрации транспортных средств», призванный облегчить жизнь автовладельцам, был принят еще летом 2018 года.

Владельцы японских и американских машин с нестандартными номерами смогут заказать их под свои размеры.

В Государственной думе ранее предложили направлять деньги за «блатные» номера на благотворительность. Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников заявлял, что продажа номеров на аукционах позволит исключить «коррупционные моменты».

Отдельное постановление правительства закрепляет новый принцип при выдаче гознака автовладельцу. В частности, водитель будет получать номер с кодом именно того региона, где он официально зарегистрирован. Напомним, что сейчас код на автономере соответствует тому региону, в котором машина поставлена на учет. Например, если москвич ставит на учет автомобиль в Ярославской области, то получает номер с кодом 76.

После принятия поправок он будет получать номер с московским кодом 77, 97, 99 и прочими. Авторы поправок отмечают, что эта мера необходима для усиления полицейского надзора, чтобы инспекторы могли понимать, что мимо них проезжает «чужая» машина. При этом автовладельцы по-прежнему смогут ставить машину на учет в любом регионе, в любом удобном для них регистрационном подразделении Госавтоинспекции.